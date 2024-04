En iyi Samsung telefonlar: 2024’te hangisini seçmeli?

En iyi Samsung telefonlar hangileri? Güney Koreli teknoloji devi, her yıl onlarca yeni akıllı telefon modeliyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu modeller arasında şirket, ileri segment amiral gemisi cihazlardan başlangıç seviyesi uygun fiyatlı seçeneklere kadar geniş bir portföy sunuyor. Dolayısıyla her bütçeye hitap eden ilgi çekici modeller tüketicilere sağlanıyor.

Peki ya 2024’te satın alınabilecek en iyi Samsung telefonlar hangileri? Sizler için Samsung’un en iyi telefonları arasında derinlemesine bir analiz gerçekleştirdik. Farklı kullanım senaryoları ve bütçe gruplarına hitap eden birbirinden kaliteli seçenekleri bir araya getirdik. İşte detaylar…

2024’te satın alınabilecek en iyi Samsung telefonlar – Detaylı inceleme

2024’te satın alınabilecek en iyi Samsung telefon modellerini sizler için bir araya getirdik. Kapsamlı bir araştırmayla hazırladığımız bu listede şirketin yalnızca en iyi telefonları değil, farklı kullanım senaryolarına ve kullanıcı kitlelerine hitap eden seçenekler de bulunuyor. Yani listede amiral gemisi üst segment modellerin yanı sıra giriş seviyesi uygun fiyatlı telefonlar ya da fiyat-performans odaklı modeller de görmek mümkün.

Çeşitli kriterler üzerinden tamamen objektif olarak hazırlanan listede cihazların öne çıkan ve artı puan toplayan unsurlarını görebileceğiniz gibi, aynı zamanda kullanıcılardan eksi not alan ya da “daha iyisi de olabilirdi,” dedirten detayları da sıraladık. Listedeki cihazlar hakkında tek tek ayrıntılı incelemelere girmeden önce, hangi modelin kimin için uygun olduğunu aşağıdaki tablodan kısa ve net bir şekilde görmeniz mümkün.

Telefon modeli Fiyatı Kimin için uygun? Samsung Galaxy S24 Ultra 75 bin 499 TL Büyük ekranlı telefonlardan hoşlanan, en gelişmiş donanımı arayanlar ve S Pen desteğinden yararlanmak isteyenler için uygun. Samsung Galaxy Z Fold 5 78 bin 999 TL Mobil oyunculuktan fotoğrafçılığa kadar geniş bir kullanım alanına sahip katlanabilir cihaz, hem tablet hem de telefon deneyimi arayanlar için ideal. Samsung Galaxy Z Flip 5 51 bin 499 TL Şık, kompakt ve işlevsel bir katlanabilir telefon isteyen kullanıcılar için öne çıkan bir model. Samsung Galaxy S24 Plus 46 bin 499 TL Galaxy S24 Ultra’ya kıyasla daha uygun fiyatlı bir amiral gemisi telefon arayanlar için güçlü bir cihaz. Samsung Galaxy S24 42 bin 499 TL Kompakt boyutlu üst düzey akıllı telefon arayanlar için uygun. Samsung Galaxy A55 19 bin 499 TL Fiyat-performans odaklı ve yıllarca kullanılabilecek bir cihaz arayanlar için piyasadaki en iyi seçeneklerden bir tanesi. Samsung Galaxy S23 FE 24 bin 999 TL Geçen yılın amiral gemisi özelliklerine daha uygun fiyatlardan erişmek isteyenler için ideal bir ürün.

1. Samsung Galaxy S24 Ultra – Samsung’un şu anda en güçlü telefonu

Boyutlar: 79 X 162,3 X 8,6 mm

79 X 162,3 X 8,6 mm Ağırlık: 233 gram

233 gram Ekran: Quad HD+ çözünürlüklü 6,8 inç Dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızı

Quad HD+ çözünürlüklü 6,8 inç Dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

12 MP ön kamera Arka kamera: 200 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens, 50 MP telefoto lens ve 10 MP telefoto lens

200 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens, 50 MP telefoto lens ve 10 MP telefoto lens Bağlantı: 5G bağlantısı, NFC, Bluetooth 5.3, Stereo ses, IP68 ve Wi-Fi 7

5G bağlantısı, NFC, Bluetooth 5.3, Stereo ses, IP68 ve Wi-Fi 7 Batarya kapasitesi: 45 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil

45 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.1 kullanıcı arayüzü

2024’ün en iyi Samsung telefon modelleri arasında zirvede kabul edilen Galaxy S24 Ultra, serinin en güçlü seçeneği olduğu gibi, aynı zamanda markanın da en yüksek performanslı ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Bir telefondan bekleyebileceğiniz hemen her unsuru bünyesinde barındıran model, iPhone’lara göre daha uzun bir pil ömrü ve daha gelişmiş bir performansa kapı aralıyor. Diğer Android telefonlara kıyasla çok daha başarılı bir mobil fotoğrafçılık performansıyla gelen ürün, beklentileri fazlasıyla karşılıyor.

Yeni titanyum çerçevesiyle iPhone 15 Pro ailesine rakip olan Samsung Galaxy S24 Ultra, her ne kadar ağır bir yapıya sahip olsa da son derece gelişmiş bir mobil deneyim yaratıyor. 233 gram ağırlığa sahip üründe Quad HD+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,8 inç Dinamik AMOLED 2X ekran bulunuyor. Parlamayı azaltan ve yüksek ışık koşullarında bile rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ekrana sahip olan model; renk, keskinlik ve parlaklık noktalarında da başarısını sürdürüyor.

Samsung’un üst düzey telefonu için özel olarak optimize edilen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy çipini kalbinde taşıyan model, bu sayede mobil oyun deneyimi de dahil olmak üzere her türlü zorlu görevi başarıyla üstleniyor. Performans testlerinde iPhone 15 Pro serisini geride bırakan ürün, 12 GB RAM kapasitesi ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanıyla hizmet veriyor.

Galaxy S24 Ultra’nın en büyük vaatlerinden bir tanesi ise hiç şüphesiz ki Galaxy AI yapay zeka yetenekleri olarak biliniyor. Bu sayede kullanıcılar gerçek zamanlı telefon görüşmeleri esnasında anında çeviri imkanından yararlanabiliyor. AI destekli fotoğraf düzenleme araçları kullanıcılara sunuluyor. Öte yandan ekranda yer alan bir nesneyi daire içine alarak Google üzerinden arama gerçekleştirmenize olanak tanınan Circle of Search işlevi gibi birbirinden ilgi çekici fonksiyonlar yer alıyor.

Samsung Galaxy S24 Ultra pil ömrü konusunda da beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Yaklaşık iki gün boyunca kesintisiz bir batarya performansı sergileyen model, tüm gün boyunca mobil oyun oynama, kamera kullanımı ya da internette gezinme gibi işlemlerde bile kullanıcıları yarı yolda bırakmıyor. 5.000 mAh pil kapasitesinden güç alan telefonda 45 watt hızlı şarj sağlıyor.

Galaxy S24 Ultra’nın artıları ve eksileri

Artıları:

Kullanıcılar için olağanüstü hızlı bir performans vaat ediliyor.

Samsung’un şimdiye kadarki en gelişmiş mobil kameraları yer alıyor.

Pil ömrü konusunda kendi segmentinde en başarılı seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Gelişmiş yapay zeka yetenekleriyle işlevsel birçok fonksiyon sağlıyor.

Ekran deneyimi noktasında oldukça başarılı bir performans sunuluyor.

Eksileri:

Büyük boyutu ve ağır yapısı bazı kullanıcılar için negatif unsurlar olabilir.

Qi2 manyetik şarj yeteneği bulunmuyor.

Fiyatı piyasadaki birçok dizüstü bilgisayardan bile çok daha pahalı.

2. Samsung Galaxy Z Fold 5 – Katlanabilir ekranı ile aynı anda hem telefon, hem de tablet deneyimi

Dahili ekran: 7,6 inç Dinamik AMOLED 2X, 21,6:18 en boy oranı, QXGA+ çözünürlük 2176 x 1812 piksel, 1-120 Hz yenileme hızı, S Pen desteği

7,6 inç Dinamik AMOLED 2X, 21,6:18 en boy oranı, QXGA+ çözünürlük 2176 x 1812 piksel, 1-120 Hz yenileme hızı, S Pen desteği Harici ekran: 6,2 inç Dinamik AMOLED 2X, 23,1:9 en boy oranı, HD+ çözünürlük 2316 x 904 piksel, 48-120 Hz yenileme hızı, Gorilla Glass Victus 2

6,2 inç Dinamik AMOLED 2X, 23,1:9 en boy oranı, HD+ çözünürlük 2316 x 904 piksel, 48-120 Hz yenileme hızı, Gorilla Glass Victus 2 İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy RAM kapasitesi: 12 GB

12 GB Dahili depolama alanı : 256 GB, 512 GB veya 1 TB

256 GB, 512 GB veya 1 TB Arka kamera: 50 MP (Ana kamera, f/1.8) + 12 MP (Ultra Geniş, f/2.2, 123 derece) + 10 MP (Telefoto, f/2.4, 3x optik yakınlaştırma, 30x dijital)

50 MP (Ana kamera, f/1.8) + 12 MP (Ultra Geniş, f/2.2, 123 derece) + 10 MP (Telefoto, f/2.4, 3x optik yakınlaştırma, 30x dijital) Ön kamera: 10 MP (f/2.2, harici), 4 MP (f/1.8, dahili, ekran altı)

10 MP (f/2.2, harici), 4 MP (f/1.8, dahili, ekran altı) Boyutlar: 129,9 x 154,9 x 6,1 mm (açık), 67,1 x 154,9 x 13,4 mm (kapalı)

129,9 x 154,9 x 6,1 mm (açık), 67,1 x 154,9 x 13,4 mm (kapalı) Ağırlık: 253 gram

253 gram Pil: 25 watt hızlı şarjlı 4.400 mAh batarya

25 watt hızlı şarjlı 4.400 mAh batarya Ekstralar: IPX8 sertifikası, yanda parmak izi okuyucu, stereo ses

IPX8 sertifikası, yanda parmak izi okuyucu, stereo ses Mevcut renkler: Açık mavi, siyah, krem, mavi ve gri

Açık mavi, siyah, krem, mavi ve gri İşletim sistemi: Android 13 tabanlı One UI 5.1.1 arayüzü

En iyi Samsung telefonlar arasında yer alan Galaxy Z Fold 5, katlanabilir telefon satın almak isteyen tüketiciler için şu anda piyasadaki en güçlü seçeneklerden bir tanesi olarak öne çıkıyor. IPX8 sertifikasına sahip olan cihazda suya karşı yüksek bir direnç ortaya konuyor. Öte yandan modelde yer alan S Pen desteği sayesinde kullanıcıların pratik bir şekilde not alıp yaratıcı dijital çizimler gerçekleştirebilmelerine olanak tanınıyor.

Serinin bir önceki modeline göre küçük de olsa birtakım yenilikler sunan modelde, şirketin katlanabilir telefon serisinin önemli bir tasarım problemi ortadan kaldırılıyor. Düz katlanabilir form tasarımıyla gelen cihazda 2176×1812 piksel çözünürlük kalitesi ve 1 ila 120 Hz arası değişkenlik gösteren 7,6 inç Dinamik AMOLED 2X ekran taşınıyor. Cihazın harici ekranında ise 2316×904 çözünürlük kalitesine sahip 6,2 inç Dinamik AMOLED panel bulunuyor. Tüm bunlar sayesinde ürün, etkileyici bir görüntüleme performansı yakalıyor.

Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 2 çipiyle gelen Galaxy Z Fold 5, yüksek performansıyla adından sıkça söz ettiriyor. Çoklu görevlerde hızlı ve verimli bir performansa ulaşan modelde 12 GB RAM kapasitesi ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanı yer alıyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı One UI 6.1 arayüzüyle hizmet veren ürün, Google’ın yeni Android 14 işletim sistemine güncellenebiliyor.

4.400 mAh pil gücüyle dikkatleri üzerinde toplayan katlanabilir Samsung telefonu yaklaşık 15 saate kadar batarya performansı sunuyor. 25 watt hızlı şarj gücü sağlanıyor. f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamerayla gelen modelde ayrıca 123 derece görüş açısına sahip 12 MP ultra geniş açılı lens ve 3x optik yakınlaştırma ile 30x dijital zoom destekli 10 MP telefoto kamera bulunuyor. Cihazın ön kısmında ise harici ekranda 10 MP, dahili ekranda ise 4 MP’lik bir ekran altı selfie kamerası taşınıyor.

Galaxy Z Fold 5’in artıları ve eksileri

Artıları:

Katlanabilir ve büyük ekranlı yapısıyla standart bir telefondan ziyade, hem telefon hem de tablet işlevleri görüyor.

Gelişmiş bir kamera setiyle gelen cihaz, üst düzey bir mobil fotoğrafçılık deneyimi vaat ediyor.

Boşluksuz bir katlama tasarımıyla karşımıza çıkan cihaz, katlanabilir telefonlarda genellikle görülen rahatsız edici boşluğu içermiyor.

Daha hafif bir yapıya sahip olan ürün, katlanabilir telefonlara özel olarak optimize edilmiş bir işlemci ve işletim sistemini bünyesinde barındırıyor.

Eksileri:

Piyasadaki en pahalı telefonlar arasında yer alan cihaz, kısıtlı bütçeye sahip tüketiciler için öne çıkan bir seçenek olmayacaktır.

Hızlı şarj performans konusunda zayıf kalan model, bu noktada sizi bir miktar hayal kırıklığına uğratabilir.

3. Samsung Galaxy Z Flip 5 – Göz alıcı bir tasarıma sahip katlanabilir kapaklı telefon

Dahili ekran: 6,7 inç Dinamik AMOLED 2X, 22:9 en boy oranı, Full HD+ çözünürlük 2640 x 1080 piksel, 1-120 Hz yenileme hızı

6,7 inç Dinamik AMOLED 2X, 22:9 en boy oranı, Full HD+ çözünürlük 2640 x 1080 piksel, 1-120 Hz yenileme hızı Harici Ekran: 3,4 inç Super AMOLED, 720 x 748 piksel çözünürlük

3,4 inç Super AMOLED, 720 x 748 piksel çözünürlük İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy RAM kapasitesi: 8 GB

8 GB Dahili depolama alanı: 256 GB veya 512 GB

256 GB veya 512 GB Arka kamera: 12 MP (Ana, f/1.8) + 12 MP (Ultra Geniş, f/2.2, 123º)

12 MP (Ana, f/1.8) + 12 MP (Ultra Geniş, f/2.2, 123º) Ön kamera: 10 MP (f/2.2)

10 MP (f/2.2) Boyutlar: 71,9 x 165,1 x 6,9 mm (açık), 71,9 x 85,1 x 15,1 mm (kapalı)

71,9 x 165,1 x 6,9 mm (açık), 71,9 x 85,1 x 15,1 mm (kapalı) Ağırlık: 187 gram

187 gram Pil: 25 watt hızlı şarj destekli 3.700 mAh batarya

25 watt hızlı şarj destekli 3.700 mAh batarya Ekstralar: IPX8 sertifikası, yanda parmak izi okuyucu, stereo ses

IPX8 sertifikası, yanda parmak izi okuyucu, stereo ses Mevcut renkler: Grafit, krem, pembe, açık yeşil, yeşil, sarı, mavi ve gri

Grafit, krem, pembe, açık yeşil, yeşil, sarı, mavi ve gri İşletim sistemi: Android 13 tabanlı One UI 5.1.1 arayüzü

2024’ün en iyi katlanabilir telefon modelleri arasında kabul edilen Samsung Galaxy Z Flip 5, serinin bir önceki modeline göre tasarım anlamında önemli değişikliklerle karşımıza çıkıyor. Daha büyük bir harici ekranla gelen model, IP sertifikası ve Gorilla Glass Victus 2 cam koruma teknolojisi sayesinde en dayanıklı katlanabilir telefonlardan biri olarak görülüyor. Amiral gemisi performansıyla dikkat toplayan ürün, 187 gram ağırlığıyla rakiplerine göre daha hafif ve kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor.

1-120 Hz arası uyarlanabilir yenileme hızı ve 2640×1080 piksel Full HD+ çözünürlük kalitesine sahip 6,7 inç Dinamik AMOLED 2X dahili ekranla geliyor. Harici ekranda ise 720×748 piksel çözünürlük kalitesine sahip 3,4 inç Super AMOLED ekran bulunuyor.

Galaxy Z Flip 5 selefine göre kamera konusunda önemli farklılıklar sunmuyor. Benzer bir kamera setiyle gelen cihazda 12 MP ana kamera ve 123 derece görüş açısına sahip 12 MP ultra geniş açılı lens yer alıyor. Cihazın ön tarafında ise 10 MP’lik bir kamera ile yüksek kaliteli selfie çekimleri ve video konferans görüşmeleri sağlamanız mümkün kılınıyor. Galaxy Z Flip 4’te göre cihazda mercek parlamasını azaltan yeni bir kaplama ve yeni FlexCam özellikleri sağlanıyor.

Tıpkı Galaxy Z Fold 5’te olduğu gibi bu modelde de Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 2 yonga setiyle yüksek bir hız sunuluyor. Performans konusunda ödün vermeyen cihazda 8 GB RAM kapasitesi ve 512 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Pil gücü konusunda beklentileri pek fazla karşılamayan modelde 25 watt hızlı şarj desteğine sahip 3.700 mAh batarya kapasitesi yer alıyor.

Elbette ki Samsung Galaxy Z Flip 5 kısıtlı bir bütçeye sahip olan tüketiciler adına öne çıkan bir seçenek olmayacaktır. Ancak yine de şık tasarımı, kompakt yapısı ve güçlü özellikleriyle bu model, bütçesi elverişli olanlar için harika bir tercih olacaktır. Öte yandan modelin fiyat-performans anlamında aynı segmentte yer alan rakiplerinin önüne geçtiğini, özellikle de suya dayanıklılığı nedeniyle katlanabilir telefon pazarında öne çıktığını öne çıktığını belirtmekte yarar var.

Galaxy Z Flip 5’in artıları ve eksikleri

Artıları:

Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen cihaz, aynı zamanda IPX8 sertifikasıyla suya karşı dayanıklılık göstererek kendi segmentinde fark yaratıyor.

Daha büyük harici ekran deneyimi sayesinde kullanıcılar çoklu görevlerde başarılı bir performansa ulaşabiliyor.

Kompakt yapısı sayesinde rahatlıkla cepte taşınabiliyor.

Piyasadaki en güçlü katlanabilir kapaklı telefon modelleri arasında gösteriliyor.

Eksileri:

Pil kapasitesi konusunda beklenen performansı yerine getirmekte zorlanabilir.

Tasarım noktasında bazı rakiplerinin gerisinde kalıyor.

Mobil fotoğrafçılık odaklı bu cihazı satın almak isteyenlerin, cihazda telefoto kamera bulunmadığını bilmelerinde yarar var.

4. Samsung Galaxy S24 Plus – S24 Ultra’nın en yakın alternatifi

Boyutlar: 158,5 x 75,9 x 7,7 mm (6,24 x 2,99 x 0,30 inç)

158,5 x 75,9 x 7,7 mm (6,24 x 2,99 x 0,30 inç) Ağırlık: 196 gram

196 gram Ekran: 1440 x 3120 piksel çözünürlük kalitesine sahip 6,7 inç Dynamic LTPO AMOLED 2X panel, HDR10+ desteği, 2.600 nit tepe parlaklık, Corning Gorilla Glass Victus 2 cam koruması

1440 x 3120 piksel çözünürlük kalitesine sahip 6,7 inç Dynamic LTPO AMOLED 2X panel, HDR10+ desteği, 2.600 nit tepe parlaklık, Corning Gorilla Glass Victus 2 cam koruması İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

12 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 120˚ 12 MP ultra geniş açılı lens ve 3x optik yakınlaştırma desteğine sahip 10 MP telefoto lens

50 MP ana kamera, 120˚ 12 MP ultra geniş açılı lens ve 3x optik yakınlaştırma desteğine sahip 10 MP telefoto lens Bağlantı: 5G bağlantısı, NFC, Bluetooth 5.3, Stereo ses, IP68 ve Wi-Fi 7

5G bağlantısı, NFC, Bluetooth 5.3, Stereo ses, IP68 ve Wi-Fi 7 Batarya kapasitesi: 45 watt hızlı şarj destekli 4.900 mAh pil

45 watt hızlı şarj destekli 4.900 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.1 kullanıcı arayüzü

En iyi Samsung telefon modelleri arasında öne çıkan seçeneklerden biri de Galaxy S24 Plus modeli oluyor. Her ne kadar serinin en gelişmiş seçeneği olan Galaxy S24 Ultra’ya kıyasla birtakım noktalarda daha zayıf olsa da cihaz, fiyat-performans kriterleri bakımından pek çok tüketici için piyasadaki en güçlü seçeneklerden biri olarak görülüyor. Kutudan çıkar çıkmaz Google tarafından geliştirilen yeni Android 14 işletim sistemiyle çalışan cihaz, 7 yıl daha büyük işletim sistemi güncellemeleri almaya devam edecek. Bu anlamda model, diğer Android telefonlara göre önemli bir fark yaratıyor.

Serinin diğer modellerinde olduğu gibi Galaxy AI desteği sayesinde kullanıcılara birçok ilgi çekici yapay zeka özelliği sunan Galaxy S24 Plus, Ultra modelinin boyutunu büyük bulan tüketiciler için daha ideal olarak görülüyor. 1440×3120 piksel çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızına sahip olan model, 6,7 inç Dynamic LTPO AMOLED 2X panelle geliyor. HDR10+ desteğiyle karşımıza çıkan cihazda 2.600 nit tepe parlaklık ve Corning Gorilla Glass Victus 2 cam koruması sunuluyor. Tüm bu faktörler, kullanıcıların daha konforlu bir görüntüleme deneyimine ulaşmasına katkı gösteriyor.

Qualcomm Snadpragon 8 Gen 3 for Galaxy çipinden güç alan Galaxy S24 Plus, 12 GB RAM kapasitesi ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanı yer alıyor. 50 MP ana kamerayla dikkat çeken modelde 120 derece görüş alanına sahip 12 MP ultra geniş açılı lens ve 3x optik yakınlaştırma destekli 10 MP telefoto kamera taşınıyor. Cihazın ön kısmında ise 12 MP’lik bir selfie kamerası bulunmakta.

5G bağlantı desteğiyle çalışan Galaxy S24 Plus, IP68 sertifikası sayesinde yaklaşık yarım saat boyunca tatlı suda 1.5 metreye kadar suya karşı dayanıklılık gösteriyor. Elbette ki model, yüksek fiyatıyla birçok tüketicinin radarından çıkabilir. Ama yine de cihazın selefi ile aynı fiyattan piyasaya çıkması, modeli daha da ayrıcalıklı bir hale getiriyor. Cihaz, tek telefonla yıllarını geçirmek isteyenler için harika bir tercih olarak görülüyor.

Galaxy S24 Plus’ın artıları ve eksileri

Artıları:

Etkileyici pil kapasitesi ve hızlı şarj performansıyla öne çıkıyor. Yalnızca 30 dakikada yüzde 65 şarj dolumu vaat ediliyor.

Yüksek kaliteli ekranı ve performans canavarı işlemcisi ile fiyatının hakkını fazlasıyla veriyor.

7 yıl boyunca yeni Android işletim sistemi güncellemeleri almaya devam edecek olması, modeli piyasadaki diğer cihazlardan keskin bir çizgiyle ayırıyor.

Eksileri:

Qi2 şarj desteği bulunmuyor.

Kamera konusunda selefine göre büyük yenilikler sağlamıyor.

5. Samsung Galaxy S24 – Yüksek performanslı amiral gemisi kompakt telefon

Boyutlar: 70,6 x 147 x 7,6 mm

70,6 x 147 x 7,6 mm Ağırlık: 168 gram

168 gram Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,2 inç Dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,2 inç Dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Exynos 2400

Exynos 2400 RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB ve 512GB dahili depolama

128 GB, 256 GB ve 512GB dahili depolama Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

12 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 12 MP sensörlü ultra geniş lens ve 10 MP sensörlü telefoto lens

50 MP ana kamera, 12 MP sensörlü ultra geniş lens ve 10 MP sensörlü telefoto lens Bağlantı: 5G bağlantısı, NFC, Bluetooth 5.3, stereo ses, IP68 ve Wi-Fi 6E

5G bağlantısı, NFC, Bluetooth 5.3, stereo ses, IP68 ve Wi-Fi 6E Batarya kapasitesi: 25 watt hızlı şarj destekli 4.000 mAh pil

25 watt hızlı şarj destekli 4.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.1 kullanıcı arayüzü

En iyi Samsung telefonlar deyince elbette ki Galaxy S24’ten bahsetmeden geçmek doğru olmayacaktır. Serinin en küçük modeli olarak karşımıza çıkan bu seçenek, 2024’te satın alınabilecek en güçlü telefon modelleri arasında üst basamaklarda bulunuyor. Kompakt bir yapıya sahip olan cihaz, küçük boyutlu telefon arayanlar için yüksek performanslı bir ürün olarak raflarda öne çıkıyor.

Elbette ki Galaxy S24’ten Galaxy S24 Ultra kadar yüksek bir performans beklemek doğru olmayacaktır. Ancak yine de cihaz, kompakt boyutu ve güçlü yapısıyla fiyatının hakkını veriyor. Serinin “Ultra” modeline kıyasla daha fazla renk tercihi sunan model, Gorilla Armor cam koruma teknolojisi sayesinde düşme ve çarpma gibi olası tehlikelere karşı yüksek bir direnç vadediyor. IP68 sertifikasına sahip olan telefon, sağlam yapısını ayrıca suya dayanıklılıkla pekiştirerek gücüne daha da artırıyor.

6,1 inçlik ekran boyutuyla gelen model, 2.600 nit tepe parlaklık desteğine ev sahipliği yapıyor. Bu sayede cihaz, serinin önceki modellerine kıyasla önemli bir sıçrama elde ediyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy çipini kalbinde taşıyan model, performans anlamında Android dünyasındaki tüm rakiplerine meydan okuduğu gibi, iPhone 15 Pro’yu da karşısına alıyor.

Mobil oyunculuk deneyiminden gelişmiş fotoğrafçılık yeteneklerine kadar farklı alanlarda yüksek performanslı bir yapıya sahip olan Samsung Galaxy S24, 50 MP ana kamerayla karşımıza çıkıyor. 12 MP ultra geniş açılı lens ve 3x optik yakınlaştırma destekli 10 MP telefoto lensle gelen model, selefine göre bir değişiklik içermiyor. Ancak şirket, selefine kıyasla daha iyi görüntü işleme kalitesiyle cihazı ön planda tutuyor.

Serinin bir önceki modeli olan Galaxy S23’e göre daha gelişmiş bir batarya performansına imza atan Galaxy S24, 4.000 mAh pil kapasitesiyle raflarda boy gösteriyor. Tüm gün boyu konforlu bir pil deneyimi vaat eden cihaz, şarj sorununu ortadan kaldırıyor.

Galaxy S24’ün artıları ve eksileri

Artıları:

7 yıl boyunca büyük Android güncellemeleri almaya devam edecek olması nedeniyle tüketiciler için uzun vadeli bir yatırım olarak da kabul ediliyor.

Cihazın pil kapasitesi, serinin önceki modeline göre küçük de olsa bir artışla karşımıza çıkarak en az 1 gün boyunca dayanıklı şarj vaadinde bulunuyor.

Kompakt boyutuyla öne çıkan cihaz, cebe oldukça kolay bir şekilde sığabiliyor. Günümüzde kompakt amiral gemisi akıllı telefon modellerinin epey sınırlı olduğu göz önüne alındığında, bu cihaz tüketiciler için bir adım öne çıkıyor.

Güçlü bir ekran görüntüleme deneyimi sunan model, olağanüstü bir parlaklık vaat ediyor.

Eksileri:

Büyük ekranlı telefonlara alışık kullanıcılar için bu seçenek pek de ideal olmayabilir.

Galaxy S24 Ultra ile arasında derin bir fiyat farkı olmaması nedeniyle birçok kullanıcı Ultra seçeneğine yöneliyor. Bu sayede daha gelişmiş kamera, pil performansı ve S Pen desteği gibi ayrıcalıklara ulaşabiliyor.

6. Samsung Galaxy A55 – Fiyat performans odaklı seçenek

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,6 inç Super AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,6 inç Super AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Samsung Exynos 1480

Samsung Exynos 1480 RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama

128 GB ve 256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 5 MP makro lens

50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 5 MP makro lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi ve USB-C

5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi ve USB-C Batarya kapasitesi: 25 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

25 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.0 kullanıcı arayüzü

2024 yılında alınabilecek en iyi Samsung telefonlar arasında öne çıkan Galaxy A55 modeli uygun fiyatı ve çok yönlü yapısıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Tasarım konusunda cihaz, şirketin A serisi akıllı telefon ailesinden uzak bir estetik görünüm çizerek daha çok Galaxy S24 ailesini andırıyor. Keskin kenarlar sahip olan cihazda yuvarlatılmış köşeler ve arka tarafta dikey olarak yerleştirilen üçlü kamera seti beğeni topluyor.

Alüminyum çerçevelere sahip olan Samsung Galaxy A55’te cam koruması için Corning Gorilla Glass Victus desteği bulunuyor. 6,6 inç Super AMOLED ekranla gelen model, Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızıyla son derece akıcı ve kullanıcı dostu bir görüntüleme performansı yakalıyor. Buz mavisi, lacivert, lila ve sarı gibi ilgi çekici canlı renk seçenekleriyle raflarda sergileniyor.

Mobil fotoğrafçılar için de heyecan verici işlevler vadeden cihaz, 50 MP ana kamerasıyla dikkat yaratıyor. Buna ek olarak cihazda 12 MP ultra geniş açılı lens ve 5 MP makro sensör taşınıyor. Ön tarafta ise selfie çekimleri ve görüntülü görüşmeler için 32 MP’lık bir lense ev sahipliğinde bulunuluyor.

5.000 mAh batarya kapasitesinden güç alan cihaz, bu sayede kullanıcıların 28 saate kadar video oynatabileceğini önes ürüyor. 25 watt hızlı şarj desteği sayesinde ise yüzde 0’dan yüzde 100’e şarj dolumu için yaklaşık 1.5 saat beklemek gerekiyor. Bu unsur, telefonun kendi segmenti için ideal olarak kabul ediliyor. 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına ev sahipliği yapan model, Samsung’un geliştirdiği orta segment Exynos 1480 yonga setiyle çalışıyor. Bu sayede kullanıcıların fotoğraf çekmekten internette gezinmeye ve hatta oyun oynamaya kadar pek çok işlemi kusursuza yakın şekilde gerçekleştirebilmelerine kapı aralanıyor.

Galaxy A55’in artıları ve eksileri

Artıları:

Birinci sınıf tasarıma sahip olan cihaz, estetik anlamda “Premium” segment akıllı telefon hissiyatı uyandırıyor.

Büyük ekranlı bir Samsung telefon arayanlar için ideal olarak görülen bu seçenek, son derece yüksek bir dayanıklılık vadediyor.

Güçlü bir batarya performansı sunan cihaz, uzun süre boyunca kullanıcıları yarı yolda bırakmıyor.

Fiyatına göre iddialı bir kamera performansı sunuyor. Daha önce yayınlanan incelemeler, cihazın iPhone SE 3’ten daha iyi bir kameraya sahip olduğunu gözler önüne sermişti.

Eksileri:

Geri bildirimler doğrultusunda birçok kullanıcıya göre ekran çerçeveleri fazla kalın olarak görülüyor.

3,5 mm kulaklık bağlantı girişi bulunmuyor. Dolayısıyla cihaz yalnızca Bluetooth kulaklıklar için destek sunuyor.

7. Samsung Galaxy S23 FE – Nispeten uygun fiyata şık tasarım ve amiral gemisi performansı

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,4 inç Dinamik AMOLED 2X ekran ve 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,4 inç Dinamik AMOLED 2X ekran ve 120 Hz yenileme hızı RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 veya 256 GB dahili depolama

128 veya 256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 10 MP ön kamera

10 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü geniş açılı lens ve 8 MP sensörlü telefoto lens (3x optik yakınlaştırma)

50 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü geniş açılı lens ve 8 MP sensörlü telefoto lens (3x optik yakınlaştırma) Bağlantı: 5G bağlantısı, GPS, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3

5G bağlantısı, GPS, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 Batarya kapasitesi 25W hızlı şarjlı 4.500 mAh pil

25W hızlı şarjlı 4.500 mAh pil İşletim sistemi: Android 13 tabanlı One UI 5.1 kullanıcı arayüzü

En iyi Samsung telefonlar listesinde öne çıkan modellerden biri olan Galaxy S23 FE, şirketin “Fan Edition” (FE) olarak isimlendirdiği serinin son modeli olarak karşımıza çıkıyor. Bu seride şirket, amiral gemisi Galaxy S serisi modelleri için bütçe dostu seçenekler sunuyor. Orta segment akıllı telefon pazarına hitap eden bu modeller, fiyat-performans deneyimine odaklanıyor.

Galaxy S23 FE’den serinin ana modelleri kadar yüksek bir performans beklemek kesinlikle doğru olmayacaktır. Ancak yine de bu cihaz, seriye mütevazi bir dokunuş katarak kullanıcılar için ara bir sürüm haline geliyor. Daha önce Galaxy S22 Ultra’da da gördüğümüz, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 1 çipini kalbinde taşıyan model, hız ve verimlilik anlamında beklentileri fazlasıyla karşılıyor.

Yapılan incelemeler doğrultusunda cihazın PUBG ya da Call of Duty Mobile gibi popüler mobil oyunlarda etkileyici bir performansa imza attığı görülmüştü. Cihazın büyük ekranı da ayrıca bu mobil oyunculuk deneyimini artırmaya yardımcı olan önemli bir unsur olarak kabul ediliyor.

6,4 inç Dinamik AMOLED 2X ekrana sahip Galaxy S23 FE, ekran deneyimiyle alakalı kendi segmentindeki rakiplerinin önüne geçiyor. Son derece keskin renkler sunan ekranda yüksek bir parlaklık oranı sağlanıyor. Öte yandan içerik tüketimi adına HDR kalitesinde seyir zevkine ulaşmak isteyen kullanıcılar için HDR10+ desteği sunuluyor.

Başarılı bir kamera setiyle gelen cihaz, 50 MP ana kamerayla ideal bir mobil fotoğrafçılık hizmeti veriyor. Düşük ya da çok parlak ışık koşulları altında bile kaliteli çekimler yapabileceğiniz modelde 3x optik yakınlaştırma destekli telefoto lens sayesinde ayrıntıları en net biçimde yakalamanıza izin veriliyor. Çeşitli kamera modlarına ev sahipliği yapan ürün, son derece pratik ve işlevsel bir deneyim oluşturuyor.

Galaxy S23 FE’nin artıları ve eksileri

Artıları:

Sağlam bir yapıya sahip olan cihaz, gelişmiş bir dayanıklılık ortaya koyuyor. IP67 sertifikası sayesinde cihazın suya karşı dayanıklılık gösterdiğini de eklemekte yarar var.

Akıllı telefonlarda ciddi renk seçeneklerinden sıkıldıysanız, Galaxy S23 FE’nin canlı ve ilgi çekici renk opsiyonları muhtemelen sizin de ilginizi çekecektir.

Son derece şık bir tasarımla gelen model, Galaxy S23 Ultra’ya oldukça benzer bir görünüm sunuyor.

Eksileri:

Büyük ekranlı telefonlardan hoşlanmayanlar bu cihaza karşı bir adım geri atabilir. Zira telefon, Galaxy S23’e göre daha büyük bir ekrana sahip.

Çerçeve tasarımı kalın bulunuyor.

Cihazın kamerası her ne kadar sınıfına göre iyi olsa da Galaxy S23 ile karşılaştırıldığında daha zayıf bir performans gösteriyor.

Yeni bir akıllı telefon satın almadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen tüketicilerin bazı önemli faktörleri göz önünde bulundurarak karar vermelerinde fayda olacaktır. Öncelikle her kullanıcının bir akıllı telefondan beklentisi farklı olabilir. Dolayısıyla sizin “en iyi” kabul ettiğiniz model, başkaları için pek de matah işlevler sunmayabilir. İlk olarak temel bazı kriterleri cevaplayarak satın alacağınız cihazı belirleme noktasında bir adım atabilirsiniz. Burada en önemli kriterlerden bazıları şunlardır:

Bütçeniz ne kadar?: Yeni bir telefon satın almadan önce fiyat skalanızı belirlemeniz önemli. Aradığınız modelin giriş seviyesi bir model mi yoksa premium özelliklere sahip amiral gemisi bir cihaz mı olacağını temel anlamda bu faktör belirleyecektir. Bütçenizi saptayarak arama yelpazenizi daraltabilirsiniz. Kullanım amacı: Fiyat konusunda bir yelpaze çizdiyseniz, telefonu ne için kullanacağınızı da belirlemenizde yarar var. Satın almak istediğiniz cihazı yalnızca arama yapıp mesaj alışverişi için mi kullanacaksınız? Yoksa mobil oyun oynamak ya da fotoğraf/video çekmek için mi bir telefon arayışına girdiniz? Bunu doğru bir şekilde önceden belirlerseniz, ihtiyacınıza uygun modelden en verimli şekilde yararlanabilirsiniz. Kamera: Samsung, akıllı telefonlarında yer alan kamera lenslerini kendi üreten ve hatta bunu başka markalara da satan bir şirket olarak mobil fotoğrafçılık alanında adını ispatlamış firmalardan biri olarak öne çıkıyor. Bu noktada MP (Megapiksel) sayısı, diyafram aralığı, optik görüntü sabitleme (OIS) ya da optik/dijital yakınlaştırma desteği gibi unsurları dikkatli şekilde incelemeniz önemlidir. Ekran: Yeni bir telefon satın almak isteyen tüketiciler için en kritik unsurlardan bir tanesi de hiç şüphesiz ki ekran deneyimidir. Bazı tüketicilerin öncelikli tercihi daha büyük ekranlı telefonlar olurken, bazıları ise daha kompakt boyutlu seçeneklere ilgi duymaktadır. Bunun yanı sıra ekran çözünürlüğü, renk keskinliği, parlaklık ve cam koruması gibi detaylara da dikkat etmelisin. Batarya: Günümüzde akıllı telefon kullanıcılarının önemli bir çoğunluğu, tek şarjla en az bir gün tamamlamak istiyor. Sürekli olarak cihazını şarj etmekle uğraşmak istemeyen tüketiciler için telefonda pil ömrü önemli bir kriterdir. Buna ek olarak cihazın hızlı şarj gücü de yine önemli başka bir ayrıntıdır. Güncelleme desteği: Bir telefonla yıllarını geçirmek isteyen kullanıcılar için cihazın güncelleme desteği oldukça önemli bir faktördür. Samsung yeni amiral gemisi modellerinde 7 yıla kadar büyük Android güncellemeleri için destek sağlıyor. Ancak giriş seviyesi ya da orta segmentte bu durum değişiklik gösterebiliyor. Dolayısıyla bir telefon almadan evvel cihazın ne zaman piyasaya sürüldüğünü, kaç yıl daha güncelleme almaya devam edeceğini araştırmalısınız. Depolama alanı: Günümüzde pek çok akıllı telefon artık en az 64 GB dahili depolama alanıyla piyasaya çıkıyor. Premium segmentte ise 1 TB’a kadar depolama destekleri karşımıza çıkıyor. Cihazınıza indirdiğiniz her uygulamanın, çektiğiniz her fotoğrafın depolama alanınızı işgal edeceğini göz önüne alarak ihtiyacınıza en uygun depolama kapasitesini belirleyin. Bunun dışında bazı cihazlar microSD kart desteğiyle gelmektedir. Böylelikle kullanıcıların, örneğin 128 GB’lık bir telefonda microSD kartla 1 TB’a kadar hafıza genişletmelerine imkan tanınıyor. İşlemci: Yeni telefon satın almayı düşünenler için bir diğer önemli faktör ise cihazın işlemcisidir. İşlemciler, bir akıllı telefon beyni olarak değerlendirilebilir. Cihazın sunacağı performans üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olan çipler, bir uygulamayı ne kadar hızlı açabileceğinizi, bir oyunu ne kadar akıcı oynayabileceğinizi belirlemektedir.

Samsung telefonlar ile ilgili merak edilenler

Güney Koreli teknoloji devi, tüketiciler için geniş bir akıllı telefon portföyüne ev sahipliği yapıyor. Farklı segmentlerde çok sayıda modelle karşımıza çıkan şirket, birbirinden başka alanlarda öne çıkan ilgi çekici ve işlevsel seçenekler sergiliyor. Bu bölümde Samsung telefonlarla ilgili tüketiciler tarafından merak edilen bazı sorulara ışık tutacağız.

Samsung’un en popüler telefon serileri neler?

Samsung’un amiral gemisi telefon serileri arasında Galaxy S ailesi öne çıkıyor. Şirketin en güçlü modellerinin bir araya geldiği bu seri, son olarak üç modelden oluşan Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra ile genişletilmişti. Çok yakında bu seriye uygun fiyatlı Galaxy S24 FE (Fan Edition) modelinin de dahil edileceği biliniyor.

Şirketin bir diğer popüler üst segment serisi ise Galaxy Z katlanabilir telefon ailesidir. İşlevsel ve yenilikçi tasarımlarıyla fark yaratan bu seçenekler, son olarak Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 ile büyük satış başarılarına ulaştı.

Samsung tarafından geliştirilen orta segment akıllı telefon serileri arasında Galaxy A ve Galaxy M serisi dikkat topluyor. Giriş seviyesi serilerden ise Galaxy F ve Galaxy J ailesi kısıtlı bütçeye sahip tüketiciler için ilgi çekici modeller sağlıyor.

En büyük pil kapasitesine sahip Samsung telefon hangisi?

Akıllı telefonlarda pil ömrü son derece önemli faktörlerden bir tanesidir. Elbette ki cihazın pil ömrünü belirleyen unsurlar arasında telefonu ne yoğunlukta kullandığınız, cihazın yaşı ve sıcaklık değeri gibi maddeler yer almaktadır. Fakat temel olarak bir cihazın mAh değeri ne kadar yüksekse, cihazın batarya dayanıklılığı da aynı ölçüde artacaktır.

En iyi pil performansına sahip Samsung telefonlar arasında öne çıkan seçeneklerden bazıları Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Fold 5, Galaxy A55 5G ve Galaxy A35 5G olarak karşımıza çıkıyor.

En iyi kameraya sahip Samsung telefon hangisi?

Galaxy S24 Ultra modeli yalnızca en iyi kameralı Samsung telefon değil, aynı zamanda 2024’ün en iyi kameralı Android telefonları arasında da kabul ediliyor. Çok yönlü bir kamera performansına kapı açan cihaz, görüntü kalitesini artıran yapay zeka algoritmalarıyla üst düzey bir mobil fotoğrafçılık deneyimi sunuyor. Telefonun kamera yetenekleri, birçok noktada iPhone 15 Pro’dan daha başarılı bir performans sergiliyor.

200 MP ana kameraya sahip olan Samsung Galaxy S24 Ultra, son derece kaliteli renkler sağlayarak tutarlı sonuçlar ortaya koyuyor. 5x optik yakınlaştırma desteğine sahip telefoto lensle gelen cihaz, kadrajdaki en ince ayrıntılara bile kolayca girip mükemmel sonuçlara ulaşmanıza yardımcı oluyor.

Öte yandan cihaz, birbirinden ilgi çekici farklı kamera modları ile de dikkat yaratıyor. Örneğin cihazda bulunan “yemek modu” sayesinde masanızı süsleyen yemekleri “lezzetli” bir şekilde kameraya yansıtmanız mümkün kılınıyor. Öte yandan “portre modu” özelliğiyle arka planı bulanıklaştırarak özneyi daha ön planda tutabiliyorsunuz.

2024 yılında en iyi Samsung telefon hangisi?

En iyi Samsung telefonlar arasında zirve basamakta karşımıza çıkan Galaxy S24 Ultra modeli kullanıcılar için son derece gelişmiş bir performansa ev sahipliği yapıyor. Samsung’un en güçlü telefonu olarak bilinen bu cihaz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy çipinden güç alarak olağanüstü bir performans ortaya koyuyor.

Quad HD+ çözünürlüklü ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,8 inç Dinamik AMOLED 2X ekranla gelen model, 12 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanı sunuyor. 200 MP ana kameralı cihazda 45 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil kapasitesi taşınıyor. Tüm bu faktörler, cihazı şu anda piyasada mevcut olan en iyi Samsung telefon modeli haline getiriyor.

İş için en iyi Samsung telefon hangisi?

İş telefonu arayanlar için Samsung çok sayıda ilgi çekici modele ev sahipliği yapıyor. Bu noktada öncelikle ilk tercih, pek çok tüketici için Galaxy S24 Ultra olacaktır. Şirketin en gelişmiş telefonu olarak da bilinen ürün; yüksek performanslı işlemcisi, geniş pil kapasitesi, 200 MP’lik olağanüstü ana kamerası ve geniş ekranı sayesinde her türlü işlemi rahatça yerine getiriyor. Tüm bunlara ek olarak cihazda yer alan S Pen kalem desteği, hızlı bir şekilde not almanıza yardımcı olarak iş için elverişli bir yapıya bürünüyor.

Samsung telefonlar arasında iş için tercih edilebilecek bir diğer öne çıkan model, şirketin premium segment katlanabilir telefon modeli olan Galaxy Z Fold 5 olacaktır. Daha yüksek verimlilik ve üretkenlik adına geniş bir ekran alanına ev sahipliği yapan model, katlanabilir çift ekranlı yapısı sayesinde aynı anda birden fazla uygulamayı çalıştırmanıza olanak sağlıyor. Öte yandan bu modelde de S Pen desteği bulunduğunu belirtelim.

İş için uygun en iyi Samsung telefonlar arasında ayrıca Galaxy Z Flip 5’ten de bahsetmekte yarar var. Oldukça şık ve estetik bir tasarımla karşımıza çıkan cihaz, kompakt yapısı sayesinde rahatça cepte taşınabiliyor. Böylelikle cihaz, sürekli hareket halinde olan kullanıcılar için bile gayet ideal bulunuyor. Çoklu görevler için büyük bir ekran deneyimi sağlayan model, benzersiz tasarımının yanı sıra işlevsel olarak da artı puan elde ediyor.

2024’te hala Samsung Galaxy S23 alınır mı?

Geçen yılın amiral gemisi telefonu olan Galaxy S23, 2024 yılında hala satın alınabilecek güçlü ve yüksek performanslı bir cihaz olarak öne çıkıyor. Üst seviye bir telefon satın almak isteyenler için harika bir tercih olabilecek bu model, Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy çipiyle gelerek en zorlu işlemleri bile son derece rahat bir şekilde yerine getirebiliyor. Uzun ömürlü pil gücüyle dikkat toplayan ürün, 50 MP ana kamerası ve 6,1 inçlik kompakt ekranıyla kullanıcı dostu bir deneyim yaratıyor.

Nispeten eski de olsa amiral gemisi bir telefona sahip olmak isteyen tüketiciler, Galaxy S23 ile sorunsuz bir mobil performansa ulaşabilir. Kendi segmentinde adından sıkça söz ettirmeye devam eden, hatta yakın zaman önce Galaxy AI yapay zeka yeteneklerini de alan cihaz, uzun yıllar daha kullanıcılara sorunsuz bir kullanım imkanı sağlıyor.

Mobil oyun oynamak için en iyi Samsung telefon hangisi?

Samsung’un amiral gemisi telefonu Galaxy S24 Ultra her anlamda mobil oyuncular için markanın en uygun modellerinden biri olarak görülüyor. Büyük ve gelişmiş bir görüntüleme deneyimi yaratan cihaz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy işlemcisiyle her türlü mobil oyunu hiçbir şekilde donma/kasma problemi olmadan oynamanıza yardımcı oluyor. Cihazın geniş pil kapasitesinin de uzun saatler boyunca kesintisiz bir oyun deneyiminden yararlanmanıza olanak tanıyor.

Yine aynı işlemciyi bünyesinde taşıyan, serinin diğer üyeleri olan Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 de mobil oyun deneyimi için öne çıkan seçenekler arasında bulunuyor. Galaxy S24 Plus modeli Ultra’ya kıyasla bir fiyat avantajı sağlarken; Galaxy S24 ise kompakt boyutlu en iyi oyuncu telefonları arasında ideal modellerden biri olarak kabul ediliyor.

Sonuç

Webmasto olarak en iyi Samsung telefonlar arasında öne çıkan seçenekleri sizler için tüm artı ve eksileriyle bir araya getirdik. Farklı fiyat aralıklarına hitap eden bu modeller, kullanım amacına yönelik olarak bir adım daha öne veya geriye çıkabilmektedir. Dolayısıyla bu noktada listedeki cihazların genel performansından ziyade, hangi amaca yönelik daha iyi hizmet verebileceğini göz önünde bulundurarak bir tercih yapmanızda yarar var.

Listemizde yer verdiğimiz kimi cihazlar gelişmiş kamera performansıyla mobil fotoğrafçılara hitap ederken, kimileriyse yüksek performansı sayesinde mobil oyuncular için daha ayrıcalıklı bir konumda yer almaktadır. Sizin için “en iyi” olanın hangisine karar vermeden önce bu kriterleri dikkatli bir şekilde değerlendirmeniz, uzun yıllar boyunca sorunsuz bir mobil deneyimden yararlanmanız adına önemli olacaktır.