Samsung Galaxy Z Flip 6 çıktı! Teknik özellikleri ve Türkiye fiyatı belli oldu

Paris’te düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni katlanabilir telefonları ve bir dizi ürününü piyasaya sunan Samsung uzun süredir merakla beklenen modelini nihayet karşımıza çıkardı. Galaxy Z Flip 5’in halefi olan ve katlanabilir telefon pazarına yön vermesi beklenen Samsung Galaxy Z Flip 6 resmen duyuruldu.

Göz alıcı bir tasarıma sahip olan cihaz birbirinden ilgi çekici ve canlı renk seçenekleriyle adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor. Oldukça zarif bir tasarıma ev sahipliği yapan ürün 165,1 x 71,9 x 6,9 mm ve kapalıyken 85,1 x 71,9 x 14,9 mm boyutlarında geliyor. 187 gram ağırlığa sahip olan model son derece rahat taşınabilir yapısıyla kendi segmentinde öne çıkıyor. Katlanabilir kapaklı telefon modelinde kamera çerçevesi cihazın geri kalanıyla aynı renkte sunuluyor. Böylelikle onu çevreleyen siyah arka planla etkileyici bir kontrast yakalıyor.

Samsung Galaxy Z Flip 6 özellikleri

Dahili ekran: 22:9 en boy oranına sahip 6,7 inç Dynamic AMOLED 2X ana ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2640 x 1080 piksel çözünürlük

22:9 en boy oranına sahip 6,7 inç Dynamic AMOLED 2X ana ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2640 x 1080 piksel çözünürlük Harici ekran: 3,4 inç Super AMOLED harici ekran, 60 Hz yenileme hızı ve 720 x 748 piksel çözünürlük

3,4 inç Super AMOLED harici ekran, 60 Hz yenileme hızı ve 720 x 748 piksel çözünürlük İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Ön kamera: 10MP selfie kamerası

10MP selfie kamerası Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 12MP ultra geniş açılı lens

50 MP ana kamera ve 12MP ultra geniş açılı lens Boyutlar: 165,1 x 71,9 x 6,9 mm (açıkken) / 85,1 x 71,9 x 14,9 mm (kapalıyken)

165,1 x 71,9 x 6,9 mm (açıkken) / 85,1 x 71,9 x 14,9 mm (kapalıyken) Ağırlık: 187 gram

187 gram Batarya kapasitesi: 25 watt hızlı şarjlı 4.000 mAh pil

25 watt hızlı şarjlı 4.000 mAh pil Renk seçenekleri: Gri, mavi, yeşil ve siyah

Gri, mavi, yeşil ve siyah İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.1.1 kullanıcı arayüzü

Müthiş bir ekran deneyimine kapı aralayan yeni katlanabilir Samsung telefonu 22:9 en boy oranına sadhip 6,7 inç 2X Dynamic AMOLED ekranla geliyor. 1 ila 120 Hz arası uyarlanabilir yenileme hızıyla gelen modelde 2640×1080 piksel çözünürlük kalitesi sağlanıyor. Telefonun harici ekranı ise 60 Hz yenileme hızını destekleyen 3,4 inçlik Super AMOLED panelle sunuluyor. Düşme ve çarpma tehlikelerine karşı Corning Gorilla Glass Victus 2 cam koruma teknolojisi sağlanıyor. Dolby Atmos destekli modelde 360 derece Spatial Audio teknolojisi de bulunuyor.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy çipinden güç alan Samsung Galaxy Z Flip 6 modeli 12 GB RAM kapasitesi ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanıyla karşımıza çıkıyor. Benzersiz bir performansla gelen model ayrıca bileşenleri soğutmak ve daha iyi bir performans sağlamak adına bir buhar odasından yararlanıyor. Bu sayede özellikle de oyun oynarken uzun süre boyunca istikrarlı bir performansa ulaşmanıza yardımcı olunuyor.

50 MP ana kamera ile karşımıza çıkan yeni Samsung telefonu 12 MP ultra geniş açılı lensle dikkatleri üzerinde topluyor. Cihazın ön kısmında ise 10 MP’lik bir selfie kamerası karşımıza çıkıyor. Super HDR ve Nightography gibi özelliklere ev sahipliği yapan model ayrıca en iyi açıyı bulmanıza yardımcı olan “otomatik yakınlaştırma” özelliğini de getiriyor. Cihazdaki fotoğraf modları direkt olarak Instagram uygulamasında da çalışıyor.

Batarya performansı konusunda da rakiplerine gözdağı veren model Samsung Galaxy S24 ile aynı şekilde 4.000 mAh pil kapasitesi sunuyor. Bu seviye ilk bakışta göze küçük gelse de Galaxy Z Flip 6 gibi kompakt bir model göz önüne alındığında, yeteri kadar başarılı bir pil ömrü sağlanacağı tahmin ediliyor. Aynı zamanda cihazda USB-C, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 ve NFC desteklerinin de yer aldığını belirtmekte yarar var.

Samsung Galaxy Z Flip 6 Türkiye fiyatı ne kadar?

Samsung’un göz alıcı tasarıma sahip yeni katlanabilir telefonu 256 GB + 12 GB’lık sürümüyle 58 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla listeleniyor. Cihazın 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 62 bin 999 TL’den karşımıza çıkıyor. Siyah ve beyaz dokulara sahip olan cihazın mavi, sarı, mint yeşili ve gümüş renk seçenekleriyle satıldığı görülüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Samsung Galaxy Z Fold 6 resmen tanıtıldı! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı