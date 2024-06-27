24 GB RAM’li OnePlus Ace 3 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

OnePlus 24 GB’a kadar RAM kapasitesine sahip olan performans canavarı yeni akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Premium segment telefon pazarına hitap eden OnePlus Ace 3 Pro resmen tanıtıldı. Şimdiye kadar hakkında birçok sızıntı haberi ortaya çıkan model dikkat çekici donanımı ve rekabetçi fiyatıyla öne çıkıyor.

Üst düzey akıllı telefon modeli tasarım açısından markanın OnePlus 12 cihazına oldukça benzer bir görünüm sunuyor. Arka tarafta büyük dairesel bir kamera modülü taşıyan ürünün öne çıkan teknik özellikleri arasında 24 GB RAM’e ek olarak 1 TB depolama, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ve 50 MP ana kameralı üçlü kamera seti karşımıza çıkıyor. İşte OnePlus Ace 3 Pro’nun merak edilen tüm detayları…

OnePlus Ace 3 Pro özellikleri

Ekran: 6,78 inç LTPO OLED ekran, 2780 x 1264 piksel çözünürlük, 4.500 nit maksimum parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı

6,78 inç LTPO OLED ekran, 2780 x 1264 piksel çözünürlük, 4.500 nit maksimum parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM kapasitesi: 12 GB, 16 GB ve 24 GB RAM

12 GB, 16 GB ve 24 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

16 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens

50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC ve USB-C

5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC ve USB-C Batarya kapasitesi: 100 watt hızlı şarjlı 6.100 mAh pil

100 watt hızlı şarjlı 6.100 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı ColorOS 14.1 kullanıcı arayüzü

Yeni OnePlus telefonu 6,78 inç LTPO OLED ekranla karşımıza çıkıyor. Kavisli bir ekran tasarımı sunan modelde 2780×1264 piksel çözünürlük kalitesi sunuluyor. 1 Hz ila 120 Hz arası değişken yenileme hızıyla dikkat toplayan üst seviye telefon, 4.500 nit tepe parlaklık desteği sağlıyor. Düşme ve çarpma gibi tehlikelere karşı cihazda Gorilla Glass Victus 2 cam koruma teknolojisi yer alıyor.

OnePlus Ace 3 Pro kamera tarafında da beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Arka tarafta optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro sensör yer alıyor. Telefonun ön kısmında ise 16 MP selfie kamerası taşınıyor.

Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle karşımıza çıkan OnePlus telefonu 24 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanı sunuyor. Olağanüstü bir performans sağlayan model 9.126 milimetrekare alana sahip buhar odalarıyla soğutuluyor. 100 watt hızlı şarj desteğiyle gelen model 6.100 mAh pil kapasitesinden güç alıyor.

OnePlus Ace 3 Pro fiyatı

OnePlus’ın yeni telefonu 3.199 Çin Yuanı (yaklaşık 14 bin 500 TL) başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülüyor. Gümüş, beyaz ve yeşil olmak üzere üç renk seçeneğiyle gelen telefon ilk olarak Çin’de satışa çıkıyor. Cihazın diğer ülkelere ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.