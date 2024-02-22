Xiaomi 14 Ultra tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi 14 serisi genişlemeye devam ediyor. Çinli teknoloji devinin geçen yılın sonlarında piyasaya duyurduğu Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro‘dan oluşan akıllı telefon ailesi, bugün nihayet en gelişmiş seçeneğini karşımıza çıkardı. Uzun bir süredir heyecanla beklenen ve şimdiye kadar hakkında birçok sızıntı haberiyle karşılaştığımız Xiaomi 14 Ultra resmen tanıtıldı.

Çin pazarında piyasaya sunulan amiral gemisi akıllı telefon modeli, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 çipiyle yüksek bir performans garantisi sunuyor. Şık bir tasarıma sahip olan model, arka tarafta yer alan büyük dairesel kamera setiyle gelişmiş bir mobil fotoğrafçılık deneyimi vaat ediyor. Peki ya Xiaomi 14 Ultra’nın özellikleri neler? İşte Xiaomi 14 Ultra ile ilgili bilmeniz gereken her şey…

Xiaomi 14 Ultra özellikleri

Boyut: 75,3 x 161,4 x 9,2 mm

75,3 x 161,4 x 9,2 mm Ağırlık: 224,4 gram

224,4 gram Ekran: 2K çözünürlüklü 6,73 inç AMOLED LTPO ekran, 120 Hz yenileme hızı

2K çözünürlüklü 6,73 inç AMOLED LTPO ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP OmniVision OV32B40 ön kamera

32 MP OmniVision OV32B40 ön kamera Arka kamera: 50 MP Sony Lytia LYT-900 ana kamera, 50 MP Sony IMX858 ultra geniş lens, 50 MP Sony IMX858, 50 MP Sony IMX858 periskop lens

50 MP Sony Lytia LYT-900 ana kamera, 50 MP Sony IMX858 ultra geniş lens, 50 MP Sony IMX858, 50 MP Sony IMX858 periskop lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, IP68, ödemeler için NFC, stereo ses ve USB-C 3.2

5G bağlantısı, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, IP68, ödemeler için NFC, stereo ses ve USB-C 3.2 Batarya kapasitesi: 90 watt hızlı şarj destekli 5.300 mAh pil

90 watt hızlı şarj destekli 5.300 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS 1.0 arayüzü

Mavi, siyah ve beyaz renklerde sentetik deri kaplamayla gelen Xiaomi telefonu, serinin bir önceki modeline benzer bir tasarımla karşımıza çıkıyor. 2K çözünürlük kalitesi, 3.000 nit tepe parlaklık ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,73 inç AMOLED LTPO ekran sunuluyor. Bununla birlikte cihazın telefon şebekesi kapsama alanı dışında kalan noktalarda acil durum SMS’i göndermek için çift yönlü uydu bağlantısı destekli ve seramik kaplamalı bir sürümünün de raflara geleceği belirtiliyor.

IP68 sertifikasına sahip olan cihaz, suya ve toza karşı dayanıklılık gösteriyor. Yüksek kaliteli alüminyum malzemeyle karşımıza çıkan cihaz, 5G bağlantı desteği sağlıyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 çipinden güç alan modelde 16 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanı bulunuyor.

Kutudan çıkar çıkmaz Google’ın yeni Android 14 işletim sistemiyle çalışmaya başlayan cihaz, aynı zamanda Xiaomi’nin geliştirdiği HyperOS 1.0 arayüzüyle kullanıcı dostu bir deneyime kapı aralıyor. 90 watt kablolu, 80 watt kablosuz ve 10 watt ters hızlı şarj destekli Xiaomi 14 Ultra, 5.300 mah pil kapasitesi taşıyor.

Leica ile işbirliğine devam eden şirket, 1 inç boyutundaki 50 MP Sony Lytia LYT-900 ana kamerayla geliyor. 50 MP Sony IMX858 ultra geniş açılı lens ve iki adet 50 MP’lik telefoto lens karşımıza çıkıyor. Bunlardan ilki 3,2 optik yakınlaştırma desteği sunarken, diğeri ise 5x optik yakınlaştırmaya imkan sağlıyor. Cihazın ön kısmındaysa 32 MP selfie kamerası bulunuyor.

Xiaomi 14 Ultra fiyatı

Xiaomi’nin yeni üst düzey akıllı telefonu siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle ilk olarak Çin pazarında raflarda boy gösteriyor. MWC 2024‘te ise küresel pazara geleceği belirtiliyor. Xiaomi 14 Ultra’nın fiyatları şu şekilde karşımıza çıkıyor: