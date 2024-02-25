Honor Magic 6 Pro küresel pazara geldi! İşte özellikleri ve fiyatı

Çinli teknoloji devi Honor, İspanya’nın Barselona kentinde gerçekleştirilen MWC 2024 etkinliğinde yeni ürünlerini karşımıza çıkarıyor. Şirket, pek çok ilgi çekici ürüne ev sahipliği yaptığı lansman organizasyonunda yeni amiral gemisi telefonunu da duyurdu. Bu yılın başlarında Çin pazarında piyasaya çıkan Honor Magic 6 Pro bugün nihayet global pazarda kendine yer buldu.

Uzun bir süredir heyecanla beklenen yeni Honor telefonu Mart ayından itibaren Avrupa pazarında raflarda yer alacak. Türkiye’de de satışa çıkacak olan cihaz, performans canavarı bir deneyim yaratarak üst düzey akıllı telefon arasında sıralanacak.

Gelişmiş yapay zeka yetenekleri sunuluyor

Honor’un yeni amiral gemisi telefonu şık tasarımının yanı sıra güçlü özellikleriyle de adından sıkça söz ettirmeye aday görünüyor. Yapay zeka yetenekleriyle beğeni toplayan cihaz, kullanıcı deneyimini artırmaya odaklanan bir dizi işlev sunuyor.

Bunlardan biri olan Magic Capsule ekranın üst tarafında bildirim başlığına basitçe dokunarak genişleyen ek bilgiler ve seçenekler sağlıyor. Böylelikle kullanıcıların farklı uygulamalar arasında dolaşmadan hızlıca işlem gerçekleştirmelerine izin veriliyor. Magic Portal adlı özellik ise şimdiden 100’ün üzerinde uygulamayı destekleyerek kullanıcılara platformda kusursuz bir deneyim sağlamaya odaklanıyor. Bu işlevin kullanıcı davranışlarını tanıyarak işlemlerini daha hızlı tamamlamalarına imkan sağladığı belirtiliyor.

HONOR Device Co., Ltd. CEO’su George Zhao cihazın yapay zeka yetenekleriyle ilgili olarak şu açıklamada bulundu:

“Yapay zeka çağına doğru hızla ilerlerken, HONOR, tüketicilerimizin arzularına ve sıkıntılı noktalarına hitap edecek açık ve kusursuz deneyimler sunan insan odaklı yenilikler sunmaya kendini adamıştır. Sektör lideri yapay zeka yetenekleriyle kullanıcı deneyiminde gerçek anlamda devrim yaratan ve aynı zamanda insan-cihaz etkileşiminde sınırları aşan yeni HONOR akıllı telefonların ve yapay zeka bilgisayarların küresel lansmanını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Honor Magic 6 Pro teknik özellikleri

Ekran: 2.800 x 1.280 piksel çözünürlüğe sahip 6,8 inç kavisli LTPO OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

2.800 x 1.280 piksel çözünürlüğe sahip 6,8 inç kavisli LTPO OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Ön kamera: 50 MP ana kamera ve ToF sensörlü yardımcı lens

50 MP ana kamera ve ToF sensörlü yardımcı lens Arka kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş lens ve 180 MP periskop lens

50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş lens ve 180 MP periskop lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, kızılötesi sensör, GPS ve USB-C bağlantı noktası

5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, kızılötesi sensör, GPS ve USB-C bağlantı noktası Batarya kapasitesi: 66 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.600 mAh pil

66 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.600 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 kullanıcı arayüzü

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 çipinden güç alan Honor Magic 6 Pro modeli 12 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanı taşıyor. 6,8 inç OLED ekranla karşımıza çıkan modelde 2800 x 1280 piksel çözünürlük kalitesi bulunuyor. 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir ekrana kapı açan şirket, 5.000 nit tepe parlaklık desteği sağlıyor.

50 MP ana kamerayla üst düzey bir mobil fotoğrafçılık deneyimi yaratan Honor Magic 6 Pro, etkileyici kareler çekmenize imkan tanıyor. 50 MP ultra geniş açılı lense sahip cihazda ayrıca 2,5x optik yakınlaştırma desteği sunan 180 MP periskop lens bulunuyor. Cihazın ön kısmında ise 50 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Honor Magic 6 Pro fiyatı

Honor’un MWC 2024 etkinliğinde küresel pazara getirdiği Magic 6 Pro cihazı 1 Mart tarihinden itibaren Avrupa pazarında raflarda boy göstermeye başlayacak. Cihazın Avrupa’daki satış fiyatı 1.299 Euro olarak duyuruldu.