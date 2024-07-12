Dünyanın en ince katlanabilir telefonu Honor Magic V3 tanıtıldı

Honor dünyanın en ince katlanabilir telefonu ile karşımıza çıktı. Çinli teknoloji devi Honor Magic V3 modelini resmen tanıttı. Haftalardır hakkında çok sayıda sızıntı haberi çıkan cihaz nihayet zarif tasarımı ve yüksek performanslı donanımıyla karşımıza çıktı.

Dünyanın en ince katlanabilir telefonu olma unvanını serinin bir önceki modeli olan Magic V2‘den alan cihaz geçtiğimiz günlerde duyurulan Samsung Galaxy Z Fold 6 ile sıkı bir rekabete girecek. Şimdilik sadece Çin’de satılan telefonun Eylül ayında gerçekleşecek IFA 2024 etkinliği ile birlikte global pazara geleceği belirtiliyor. İşte Magic V3’ün teknik özellikleri, fiyatı ve merak edilen tüm ayrıntıları…

Honor Magic V3 özellikleri

Boyutlar: (Açıkken) 156,6 x 145,3 x 4,35 mm / (Kapalıyken) 156,6 x 74 x 9,2 mm

(Açıkken) 156,6 x 145,3 x 4,35 mm / (Kapalıyken) 156,6 x 74 x 9,2 mm Ağırlık: 226 gram

226 gram Dahili ekran: 2K çözünürlüğe ve 120 Hz’e kadar değişken yenileme hızına sahip 7,92 inç LTPO OLED ekran

2K çözünürlüğe ve 120 Hz’e kadar değişken yenileme hızına sahip 7,92 inç LTPO OLED ekran Harici ekran: 120 Hz’e kadar değişken yenileme hızına sahip 6,43 inç LTPO OLED ekran

120 Hz’e kadar değişken yenileme hızına sahip 6,43 inç LTPO OLED ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 20 MP ön kamera

20 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP 3x periskop lens

50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP 3x periskop lens Batarya kapasitesi: 66 watt hızlı şarj ve 50 watt kablosuz şarj destekli 5.150 mAh pil

66 watt hızlı şarj ve 50 watt kablosuz şarj destekli 5.150 mAh pil Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi ve USB-C 3.1 bağlantı noktası

5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi ve USB-C 3.1 bağlantı noktası İşletim sistemi: Android 14 tabanlı MagicOS 8.0.1 kullanıcı arayüzü

Son derece ince bir tasarımla karşımıza çıkan Magic V3’ün vegan deri kaplamalı seçeneği 9,2 mm kalınlıkla geliyor. Cihazın cam malzemeyle tasarlanmış seçeneğinin ise 9,3 mm kalınlık içerdiği ifade ediliyor. Vegan deri ve cam kaplama opsiyonları sırasıyla 226 gram ve 230 gram ağırlıkta sunuluyor.

Cihazın 2,84 mm kalınlığa sahip menteşesi 500 bin katlamaya kadar dayanıklı olarak karşımıza çıkıyor. 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızı, 5.000 nit tepe parlaklık ve 1,07 milyar renk destekli 7,92 inç LTPO OLED dahili ekran bulunuyor. Cihazın harici ekranında ise 120 Hz’e kadar değişken yenileme hızına sahip 6,43 inç LTPO OLED ekran sunuluyor. Model düşme ve çarpma tehlikelerine karşı Honor King Kong Giant Rhino Glass koruma teknolojisinden yararlanıyor.

Honor Magic V3 termal dağılım için buhar odasından faydalanıyor. Cihazın kalbinde yer alan amiral gemisi Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti sayesinde kullanıcılara yüksek performanslı bir mobil deneyim imkanı sağlanıyor. 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM kapasitesi ve 1 TB’a kadar UFS 4.0 dahili depolama alanıyla karşımıza çıkan ürün kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan MagicOS 8.0.1 arayüzüyle çalışıyor.

Mobil fotoğrafçılar için de benzersiz bir deneyim sağlayan katlanabilir telefon modeli 50 MP ana kamera sunuyor. Cihazın üçlü kamera setinde ayrıca 40 MP ultra geniş açılı lens ve 3,5x optik yakınlaştırma desteğine sahip 50 MP periskop lens yer alıyor. Telefonun ön tarafında ise 20 MP’lik selfie kamerası bulunuyor.

5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi, USB-C 3.1 bağlantı destekleriyle gelen modelde dijital kalem desteği de bulunuyor. Pil ömrü konusunda da öne çıkan Honor Magic V3 cihazında 66 watt hızlı şarj ve 50 watt kablosuz şarj destekli 5.150 mAh batarya taşınıyor.

Honor Magic V3 fiyatı

Honor’un Çin’de satışa çıkan yeni katlanabilir telefonu beyaz, siyah, yeşil ve kırmızı renk seçenekleriyle piyasaya sürüldü. Cihaz 12 GB+256 GB’lık versiyonuyla 8.999 Çin Yuanı karşılığında tüketicilere sunuldu. Bu rakamların güncel kura göre 41 bin TL’ye tekabül ettiğini belirtmekte yarar var.