Sony’den Xperia 1 VI için kutu açılış videosu geldi

Japon teknoloji devi Sony geçtiğimiz günlerde yeni Xperia 1 VI modelini piyasaya sürdü. Uzun bir süredir çok sayıda sızıntı haberiyle gündeme gelen cihazla alakalı merak edilen birçok ayrıntı netleşse de telefonla ilgili halen akıllarda bazı soru işaretleri bulunuyordu. Fakat şirketin yayınladığı Xperia 1 VI kutu açılış videosu sayesinde bu soru işaretlerinin de giderildiği görüldü.

1.399 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulan Sony Xperia telefonu güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 49 bin TL’ye tekabül ediyor. Dudak uçuklatan fiyatıyla amiral gemisi iPhone ve Samsung modelleriyle rekabet eden cihaz, güçlü donanımı sayesinde rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor. Peki ya cihaz kullanıcılar içi neler vaat ediyor? İşte ayrıntılar…

Sony Xperia 1 VI teknik özellikleri

Boyutlar: 162 x 74 x 8,2 mm

162 x 74 x 8,2 mm Ağırlık: 192 gram

192 gram Ekran: 6,5 inç OLED ekran, 2340 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlük kalitesi, 19,5:9 en boy oranı, 1 Hz ila 120 Hz arasında değişken yenileme hızı, 1.300 nit maksimum parlaklık, HDR BT.2020, Gorilla Glass Victus 2

6,5 inç OLED ekran, 2340 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlük kalitesi, 19,5:9 en boy oranı, 1 Hz ila 120 Hz arasında değişken yenileme hızı, 1.300 nit maksimum parlaklık, HDR BT.2020, Gorilla Glass Victus 2 İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB depolama

256 GB ve 512 GB depolama Arka kamera: 48 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 12 MP telefoto lens

48 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 12 MP telefoto lens Ön kamera: 12 MP selfie kamerası

12 MP selfie kamerası Batarya kapasitesi: 30 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil

30 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14

Android 14 Renk seçenekleri: Siyah, gümüş, yeşil ve kırmızı

Siyah, gümüş, yeşil ve kırmızı Diğer özellikleri: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, P2 konnektör, USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps), yanda parmak izi okuyucu, stereo ses, IP68 sertifikası, kablosuz ve ters şarj

6,5 inç OLED ekranla gelen Sony Xperia modeli 1080×2340 piksel çözünürlük kalitesi sunuyor. 1 Hz ila 120 Hz değişken yenileme hızını destekleyen ürün, selefine göre yüzde 50 oranında daha parlak bir ekran sunuyor. Düşme ve çarpma tehlikelerine karşı cihazda Gorilla Glass Victus 2 cam koruma teknolojisi yer alıyor.

Xperia 1 serisi akıllı telefon ailesinde şimdiye kadarki en uzun pil ömrüne sahip olan model, ısı dağıtımı için özel bir buhar odasından yararlanarak üst düzey bir oyunculuk deneyimine kapı açıyor. Cihazda performans canavarı Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti yer alıyor. Amiral gemisi telefonlarda boy gösteren bu işlemciyi daha önce Xiaomi 14 Ultra, Samsung Galaxy S24 Ultra, Honor Magic 6 Pro, Vivo X100 Ultra ve ASUS Zenfone 11 Ultra gibi modellerde de gördüğümüzü belirtmekte fayda var.

30 dakika boyunca 1,5 metreye kadar suya dayanıklılık gösteren Sony Xperia 1 VI modeli, 5.000 mAh pil kapasitesi sayesinde tek şarjla iki güne kadar pil ömrü vadediyor. 48 MP ana kamerayla gelen cihaz, üçlü kamera setini 12 MP + 12 MP’lik iki yardımcı lensle tamamlıyor. Cihazın ön tarafında da yine 12 MP kalitesinde bir sensör bulunuyor.

Sony tarafından YouTube’da yayınlanan Xperia 1 VI kutu açılış videosunu aşağıdan da izleyebilirsiniz: