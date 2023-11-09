Samsung AI Galaxy ile telefonlara yeni yapay zeka özellikleri getiriyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yapay zeka sayesinde akıllı telefonların çok yakın bir gelecekte neler yapabileceğine dair ilgi çekici bir ön izleme hazırladı. Şirket, yerel işleme teknolojilerini ve bulut hizmetlerini bir araya getirip harmanlayarak telefonlarında yeni deneyimler sunacak olan AI Galaxy hizmetini tanıttı.

AI Galaxy’nin, şirketin akıllı telefon modellerine daha fazla ilgi çekici yapay zeka özellikleri sunacağına işaret ediliyor. Duyurulan yeni AI teknolojisi, cihazların kameralarının işlevselliğini geliştirmek için zaten kullanılıyor. Fakat önümüzdeki yıldan itibaren kullanıcılar, sesli aramaları gerçek zamanlı bir şekilde çevirecek olan AI Live Translate Call adlı yeni bir işlevden yararlanmaya başlayabilecek.

AI Live Translate Call özelliğiyle aramalarda gerçek zamanlı çeviri sunulacak

Samsung’un yeni AI Live Translate Call özelliği, telefonlardaki yerel görüşmelere entegre bir şekilde çalışacak. Bununla birlikte kullanıcılar, başka bir dil konuşan kişilerin konuşmalarının gerçek zamanlı olarak sese ve metne çevrilmesi için özelliği bir çağrı sırasında aktif hale getirme şansına sahip olabilecek. Şirket, bu özelliğin tıpkı bir dizi izlerken alt yazıları açmak kadar basit bir şekilde çalışacağını vurguluyor.

Şirket bu yeni özelliğin güvenilir bir şekilde kullanılabileceğinin de altını çiziyor. Tüm işlemlerin cihazda gerçekleşeceği için telefonunuzdaki konuşmaların korunacağı ve asla başka kişilerle paylaşılamayacağı ifade ediliyor. Bununla beraber buluta bağlantı ihtiyacı tamamen ortadan kalkıyor.

“Sektörün liderleri” ile ortaklık kuruldu

Samsung MX Genel Müdür Yardımcısı ve Araştırma & Geliştirme Başkanı Wonjoon Choi, Galaxy AI ile birlikte akıllı telefonlar için yeni bir dönem başlayacağını ifade ediyor. Tecrübeli yönetici, merakla beklenen yapay zeka hizmetini “akıllı telefonlarımız hakkındaki bütün düşüncelerimizi sonsuza kadar değiştirecek” şeklinde tanıtıyor.

AI Galaxy’nin yapay zeka hizmetleri sunmanın farklı yollarını birleştireceği ifade ediliyor. Şirket, bu hizmeti geliştirmek için hangi firmalarla iş birliği gerçekleştirdiğini açık bir şekilde paylaşmıyor. Fakat, isimlerini anmadan “sektörün liderleri” ile ortaklık kurduklarını vurguluyor.

Galaxy S24 serisi ile yeni bir dönem başlayacak

Güney Koreli şirket, yapay zeka teknolojileri konusunda geride kalmak istemiyor. Akıllı telefon pazarında AI hizmetleriyle öncü olmayı amaçlayan firma, dün Gauss adlı yeni üretken yapay zekası hizmetini de hayranlarına duyurmuştu.

İlk olarak Samsung Galaxy S24 serisi akıllı telefon modellerinde yer alması beklenen hizmet; metin oluşturma, çeviri yapma, açıklamalardan görüntü yaratma ve buluta ihtiyaç duymadan programlama kodları yazma gibi ilgi çekici fonksiyonlara ev sahipliği yapıyor.