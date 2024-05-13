Vivo X100 Ultra devasa kamerası ile çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

Vivo yeni amiral gemisi akıllı telefon modelini duyurdu. Uzun bir süredir merakla beklenen ve hakkında birçok söyelnti haberi gündeme gelen Vivo X100 Ultra bugün resmen tanıtıldı. Güçlü bir donanıma ev sahipliği yapan model, gelişmiş kamera setiyle etkileyici bir mobil fotoğrafçılık deneyimi vaat ediyor.

Qualcomm tarafından geliştirilen yüksek performanslı Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle çalışan yeni Vivo telefonu 6,78 inçlik büyük ekranında son kerece yüksek bir görüntüleme performansına kapı aralıyor. 80W hızlı şarjlı 5.500 mAh pil kapasitesiyle gelen model, kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan OriginOS 14 arayüzüyle hizmet sağlıyor.

Dünyanın en büyük telefoto kameralı telefonu

Kusursuz bir mobil fotoğrafçılık deneyimiyle gelen Vivo X100 Ultra, Sony tarafından geliştirilen LYT-900 ana sensörle karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte cihazda Samsung ile ortaklaşa geliştirilen ve güçlü bir yakınlaştırma yeteneği sergileyen 200 MP ISOCELL HP9 telefoto sensör dikkatleri üzerinde topluyor.

200 MP’lik telefoto sensör 3.7 kat optik yakınlaştırma yeteneğiyle adından sıkça söz ettirmeye aday görünüyor. CIPA 4.5 sertifikasına sahip görüntü sabitleme özelliğiyle gelen model, ışık hassasiyeti konusunda yüzde 20 oranında iyileştirmeye ev sahipliği yapıyor.

Blueimage görüntü işleme teknolojisine sahip ilk akıllı telefon olma unvanını elinde taşıyan yeni Vivo telefonu, bu sayede nesnelerin arkasındaki ışık patlaması gibi can sıkıcı fotoğraf hatalarını başarıyla ortadan kaldırıyor. Bununla beraber düşük ışık koşullarında çekilen görüntülerdeki ayrıntılar da ustalıkla korunuyor.

Vivo X100 Ultra özellikleri

Boyut: 164,1×75,6×9,2 mm

164,1×75,6×9,2 mm Ağırlık: 229 gram

229 gram Ekran: 6,78 inç LTPO AMOLED, bir milyar renk, 120 Hz yenileme hızı, Dolby Vision, HDR, 3000 nit’te en yüksek parlaklık, 1440 x 3200 piksel çözünürlük, 20:9 çerçeve ve 517 ppi piksel yoğunluğu

6,78 inç LTPO AMOLED, bir milyar renk, 120 Hz yenileme hızı, Dolby Vision, HDR, 3000 nit’te en yüksek parlaklık, 1440 x 3200 piksel çözünürlük, 20:9 çerçeve ve 517 ppi piksel yoğunluğu İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 GPU: Adreno 750

Adreno 750 Dahili depolama alanı: 1 TB’a kadar dahili depolama

1 TB’a kadar dahili depolama RAM kapasitesi: 16 GB’a kadar RAM

16 GB’a kadar RAM Arka kamera: 50 MP ana kamera, 200 MP telefoto lens, 50 MP ultra geniş açılı lens

50 MP ana kamera, 200 MP telefoto lens, 50 MP ultra geniş açılı lens Ön kamera: 50 MP selfie kamerası

50 MP selfie kamerası Batarya kapasitesi: 80 watt hızlı şarj destekli 5.500 mAh pil

80 watt hızlı şarj destekli 5.500 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı OriginOS 14 kullanıcı arayüzü

Vivo X100 Ultra fiyatı

Titantum gümüş, beyaz ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülen Vivo X100 Ultra’nın fiyatı belli oldu. Cihaz 7 bin 999 Çin Yuanı başlangıç fiyatıyla raflarda boy gösteriyor. Bu rakamlar güncel kur oranına göre yaklaşık 35 bin TL’ye tekabül ediyor.