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    Vivo X100 Ultra devasa kamerası ile çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

    Uzun süredir beklenen Vivo X100 Ultra resmen tanıtıldı. Cihazın olağanüstü mobil fotoğrafçılık yetenekleri dikkat topladı.
    Vivo X100 Ultra
    Görsel: Vivo

    Vivo yeni amiral gemisi akıllı telefon modelini duyurdu. Uzun bir süredir merakla beklenen ve hakkında birçok söyelnti haberi gündeme gelen Vivo X100 Ultra bugün resmen tanıtıldı. Güçlü bir donanıma ev sahipliği yapan model, gelişmiş kamera setiyle etkileyici bir mobil fotoğrafçılık deneyimi vaat ediyor.

    Qualcomm tarafından geliştirilen yüksek performanslı Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle çalışan yeni Vivo telefonu 6,78 inçlik büyük ekranında son kerece yüksek bir görüntüleme performansına kapı aralıyor. 80W hızlı şarjlı 5.500 mAh pil kapasitesiyle gelen model, kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan OriginOS 14 arayüzüyle hizmet sağlıyor.

    Dünyanın en büyük telefoto kameralı telefonu

    Kusursuz bir mobil fotoğrafçılık deneyimiyle gelen Vivo X100 Ultra, Sony tarafından geliştirilen LYT-900 ana sensörle karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte cihazda Samsung ile ortaklaşa geliştirilen ve güçlü bir yakınlaştırma yeteneği sergileyen 200 MP ISOCELL HP9 telefoto sensör dikkatleri üzerinde topluyor.

    200 MP’lik telefoto sensör 3.7 kat optik yakınlaştırma yeteneğiyle adından sıkça söz ettirmeye aday görünüyor. CIPA 4.5 sertifikasına sahip görüntü sabitleme özelliğiyle gelen model, ışık hassasiyeti konusunda yüzde 20 oranında iyileştirmeye ev sahipliği yapıyor.

    Vivo X100 Ultra kamerası
    Görsel: Vivo

    Blueimage görüntü işleme teknolojisine sahip ilk akıllı telefon olma unvanını elinde taşıyan yeni Vivo telefonu, bu sayede nesnelerin arkasındaki ışık patlaması gibi can sıkıcı fotoğraf hatalarını başarıyla ortadan kaldırıyor. Bununla beraber düşük ışık koşullarında çekilen görüntülerdeki ayrıntılar da ustalıkla korunuyor.

    Vivo X100 Ultra özellikleri

    • Boyut: 164,1×75,6×9,2 mm
    • Ağırlık: 229 gram
    • Ekran: 6,78 inç LTPO AMOLED, bir milyar renk, 120 Hz yenileme hızı, Dolby Vision, HDR, 3000 nit’te en yüksek parlaklık, 1440 x 3200 piksel çözünürlük, 20:9 çerçeve ve 517 ppi piksel yoğunluğu
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
    • GPU: Adreno 750
    • Dahili depolama alanı: 1 TB’a kadar dahili depolama
    • RAM kapasitesi: 16 GB’a kadar RAM
    • Arka kamera: 50 MP ana kamera, 200 MP telefoto lens, 50 MP ultra geniş açılı lens
    • Ön kamera: 50 MP selfie kamerası
    • Batarya kapasitesi: 80 watt hızlı şarj destekli 5.500 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 14 tabanlı OriginOS 14 kullanıcı arayüzü
    Vivo X100 Ultra
    Görsel: Vivo

    Vivo X100 Ultra fiyatı

    Titantum gümüş, beyaz ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülen Vivo X100 Ultra’nın fiyatı belli oldu. Cihaz 7 bin 999 Çin Yuanı başlangıç fiyatıyla raflarda boy gösteriyor. Bu rakamlar güncel kur oranına göre yaklaşık 35 bin TL’ye tekabül ediyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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