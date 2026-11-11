Rockstar, GTA 6’nın tüm konsollarda 30 FPS hedeflediğini ve PS5 Pro’ya özel ışın izleme sunacağını açıkladı

Reklam

Rockstar Games, GTA 6'nın PS5, PS5 Pro ve Xbox Series X|S'te saniyede 30 kareyi hedeflediğini 10 Kasım 2026 Salı günü açıkladı.

PS5 Pro'da PSSR ile daha net görüntü ve yalnızca bu konsola özel ışın izlemeli gölgeler sunulacak, oyunda 60 FPS modu bulunmuyor.

GTA 6, Xbox One'da Xbox Cloud Gaming üzerinden oynanabilecek ve Türkiye'de PS5 sürümü 19 Kasım Perşembe günü saat 00.00'da açılacak.

Rockstar Games, Grand Theft Auto VI’ın konsollarda nasıl çalışacağını 10 Kasım Salı günü ilk kez resmi olarak açıkladı. Şirketin paylaştığı bilgilere göre oyun PS5, PS5 Pro ve Xbox Series X|S’te saniyede 30 kareyi hedefliyor. PS5 Pro sahipleri ise daha net bir görüntünün yanı sıra yalnızca bu konsolda sunulan ışın izlemeli gölgelerden yararlanacak.

Açıklama, oyunun dijital ön yüklemesinin başladığı gün geldi. Sony de aynı gün GTA 6’nın PlayStation Store tarihinin en çok ön sipariş alan oyunu olduğunu duyurdu. 19 Kasım Perşembe günü çıkacak oyunda 60 ya da 40 FPS’lik bir performans modu bulunmayacak.

Reklam

GTA 6 kaç FPS’te çalışacak?

Rockstar’ın Newswire’daki duyurusuna göre GTA 6, mevcut nesil konsollar için sıfırdan geliştirildi ve iki platformu da sınırlarına kadar zorlayarak saniyede 30 kareyi hedefliyor. Şirket bu tercihi, Leonida eyaletindeki bütün ortamların ve karakterlerin yoğunluğunu ve görsel kalitesini korumakla açıklıyor.

Duyuruda farklı bir performans seçeneğinden söz edilmiyor. Bu da oyunun hem standart PS5’te hem de PS5 Pro’da, aynı şekilde Xbox Series X ve Series S’te 30 FPS sınırıyla oynanacağı anlamına geliyor.

PS5 Pro’da neler farklı olacak?

Rockstar, PS5 Pro’daki farkı iki başlıkta topluyor. Konsol, Sony’nin yapay zeka destekli görüntü ölçekleme teknolojisi PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) sayesinde daha net bir görüntü sunacak. Işın izlemeli gölgeler ise yalnızca PS5 Pro’da yer alacak. Kare hızı tarafında ise PS5 Pro’ya özel bir iyileştirme bulunmuyor.

Şirket, PS5 sürümünün öne çıkan özelliklerini de sıraladı. Oyun DualSense kontrolcüsünün dokunsal geri bildirimini baştan sona kullanıyor ve bu titreşimler erişilebilirlik ayarlarından değiştirilebiliyor. Bunun yanında Tempest 3D Audio ile gelişmiş uzamsal ses ve daha kısa yükleme süreleri sunuluyor. Rockstar, bu nedenlerle GTA 6’nın en iyi PlayStation 5’te oynanacağını söylüyor.

Xbox One’da bulut üzerinden oynanabilecek

GTA 6, Xbox One’a doğrudan çıkmıyor, ancak Xbox Cloud Gaming üzerinden eski nesil konsolda da oynanabilecek. Bulut sürümü hem Xbox Series X|S hem de Xbox One’da Xbox Series S’in grafik ayarlarıyla çalışacak. Rockstar, bulut oyunculuğunda bağlantı hızının performansı yerel oynanışta görülmeyecek biçimde etkileyebileceği uyarısını da yapıyor. Oyun ayrıca PlayStation ve Xbox’ta Remote Play ile uzaktan oynanmayı destekleyecek.

PC tarafında ise değişen bir şey yok. GTA 6 çıkışta yalnızca PS5 ve Xbox Series X|S için sunulacak, PC sürümü için henüz bir tarih açıklanmadı.

GTA 6 Türkiye’de ne zaman açılacak?

PlayStation Blog’daki duyuruya göre Sony, yoğun talep nedeniyle Rockstar ile birlikte ön yüklemeyi çıkıştan dokuz gün önce açtı. PS5 sürümü ayrıca ülke ülke gece yarısı açılacak. Bu sıralama 19 Kasım’da Yeni Zelanda saatiyle 00.00’da başlayacak ve her ülkede yerel saatle gece yarısı oyun oynanabilir hale gelecek. Böylece GTA 6, Türkiye’deki PS5 kullanıcıları için 19 Kasım Perşembe günü saat 00.00’da açılacak.

Sony, çıkış gününde oynamak isteyen herkese oyunu bir an önce indirmesini öneriyor. Take-Two’nun ön siparişlerin beklentiyi aştığını açıkladığı oyunun PlayStation Store Türkiye’deki Standart Sürüm fiyatı 3.999 TL olarak görünüyor. Kutu içinde indirme koduyla satılan sürümü alanlar da kodu etkinleştirdikleri anda ön yüklemeye başlayabiliyor.