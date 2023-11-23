24 GB RAM destekli RedMagic 9 Pro serisi tanıtıldı

Nubia’nın yeni amiral gemisi katili oyun telefonu ailesi RedMagic 9 Pro piyasaya çıktı. Pro seçeneğinin yanında Pro+ modeline de yer veren seri, göz alıcı bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Ekran altı kamerasıyla dikkat çekici bir görünüm sunan model, arka tarafta kendine has detaylarını gözler önüne seriyor.

Nubia’nın yeni oyun telefonu serisinin öne çıkan özellikleri arasında, cihazların kalbinde yer alan, Qualcomm’un geliştirdiği ve kısa süre önce piyasaya duyurduğu Snapdragon 8 Gen 3 çipinden güç alıyor. Sürükleyici bir ekran deneyimini kullanıcılara sunan model, aynı zamanda yeni bir termal dağıtım sistemi sunuyor.

RedMagic 9 Pro özellikleri

Ekran: 6,8 inç OLED ekran, 2480 x 1116 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 960 Hz dokunmatik örnekleme

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Platformu, Red Core R2 Pro çip

RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

Selfie kamerası: 16 MP ekran altı ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens, 50 MP sensörlü ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens

Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, NFC, kızılötesi ve USB-C 3.2 bağlantı noktası

Batarya kapasitesi: 80 watt hızlı şarjlı 6.500 mAh pil

İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Red MagicOS 9.0 arayüzü

RedMagic 9 Pro+ özellikleri

Ekran: 6,8 inç OLED ekran, 2480 x 1116 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 960 Hz dokunmatik örnekleme

6,8 inç OLED ekran, 2480 x 1116 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 960 Hz dokunmatik örnekleme İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Platformu, Red Core R2 Pro çip

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Platformu, Red Core R2 Pro çip RAM kapasitesi: 16 GB ve 24 GB RAM

16 GB ve 24 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 16 MP ekran altı ön kamera

16 MP ekran altı ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens, 50 MP sensörlü ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens

50 MP sensörlü ana lens, 50 MP sensörlü ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, NFC, kızılötesi ve USB-C 3.2 bağlantı noktası

5G bağlantısı, Wi-Fi 7, NFC, kızılötesi ve USB-C 3.2 bağlantı noktası Batarya kapasitesi: 165 watt hızlı şarjlı 5.500 mAh pil

165 watt hızlı şarjlı 5.500 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Red MagicOS 9.0 arayüzü

Üst düzey performans için gelişmiş bir soğutma sistemi sunuluyor

Üst düzey bir oyun deneyimi vaat eden yeni RedMagic modelleri, yüksek performans adına cihazlarda alüminyum soğutucu, hava kanalı, 10.182 milimetrekare buhar odası ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 çipinden üretilen ısıyı 25 dereceye düşürme garantisi sunan yeni CUBE güç motoruyla gelişmiş bir termal dağıtım sistemi öne çıkıyor.

Gelişmiş bir soğutma sistemine sahip olan RedMagic 9 Pro serisi, daha önce AnTuTu testinde 2.291.328 puan elde etmeyi başarmıştı. Markaya göre yeni telefon ailesi, Genshin Impact oyununu 60 FPS’de bir saat boyunca rahatlıkla çalıştırabilecek bir kapasite sunuyor. Şirket, oyun deneyimini daha ileri bir noktaya ulaştırmak adına özel Red Core R2 Pro çipini kullanıyor. Böylelikle dokunsal geri bildirim, ses ve dokunmatik örnekleme oranında önemli derece iyileştirmeler elde ediliyor.

Android 14 işletim sistemiyle kutudan çıkan cihaz, Red Magic OS 9.0 arayüzü altında çalışıyor. Bununla birlikte kontrolcü, klavye ve fare gibi harici aygıtları çalıştırmak için X Gravity 2.0 yazılımı karşımıza çıkıyor.

RedMagic 9 Pro serisi fiyatları belli oldu

Çin pazarında piyasaya çıkan yeni RedMagic 9 Pro serisi ön siparişlere açıldı. Dark Knight, Deuterium Front Transparent Dark Night ve Deuterium Front Transparent Silver Wings renk seçenekleriyle piyasaya sunulan modeller şu fiyatlardan alıcılara hitap ediyor:

RedMagic 9 Pro fiyatı

8 GB + 256 GB – 4.399 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 17 bin 800 TL)

12 GB + 256 GB – 4.799 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 19 bin 400 TL)

12 GB + 512 GB – 5.199 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 21 bin 100 TL)

RedMagic 9 Pro+ fiyatı