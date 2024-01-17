Samsung Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra tanıtıldı! İşte özellikleri

Güney Koreli teknoloji devi Samsung nihayet uzun bir süredir heyecanla beklenen Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesini piyasaya duyurdu. Dünya çapında büyük bir merak yaratan cihazlar, Türkiye de dahil olmak üzere küresel çapta resmen tanıtıldı.

Toplamda üç modelden oluşan akıllı telefon serisinde, beklenildiği üzere standart modelin yanı sıra Galaxy S24+ ve S24 Ultra seçenekleri yer alıyor. Gelişmiş yapay zeka (AI) özellikleriyle öne çıkan modeller, şık tasarımları ve güçlü donanımlarıyla 2023 yılında damgasını vurmaya hazırlanıyor.

Samsung Galaxy S24 ve S24+ özellikleri

Serinin standart modeli olan Galaxy S24’te 6,2 inçlik Dynamic AMOLED 2X ekran yer alıyor. 2340 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlük kalitesiyle karşımıza çıkan cihaz, üst düzey bir performansa kapı açıyor. Galaxy S24+ modeli ise 6,7 inç Dynamic AMOLED 2X ekranda 3120 x 1440 QHD+ çözünürlük kalitesine ulaşılıyor.

Şirketin paylaştığı bilgilere göre her iki akıllı telefon modeli ise 2.600 nit tepe parlaklık desteğiyle gelecek. Öte yandan cihazlar, 1-120 Hz arası değişken yenileme hızına sahip olacak. Olağanüstü bir akıcılık sağlayacak cihaz, günlük kullanımda üst düzey bir performansa ulaşabildiği gibi, başta mobil oyunlar olmak üzere zorlu performans isteyen işlemlerde de rakiplerinin önüne geçecek.

Mobil fotoğrafçılar için gelişmiş özelliklere sahip olacak cihazlarda optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 50 MP ana kamera bulunacak. Bu sayede kullanıcılar, düşük ışık koşulları altında bile etkileyici kareler elde edebilecek. Buna ek olarak 12 MP ultra geniş açılı lens ve 10 MP 3x optik zoom destekli telefoto kamera sunulacak. Cihazın ön tarafında ise 12 MP’lik bir selfie kamerası taşınacak.

Samsung tarafından geliştirilen Exynos 2400 çipinden güç alan Samsung Galaxy S24 ve S24+ seçenekleri, özellikle de yapay zeka konusunda güçlü özelliklere kapı açacak. Standart modelde 8 GB RAM desteklenirken, S24+’ta ise 12 GB’a kadar RAM’e izin verilecek. Her iki modelde de 256 GB’a kadar depolama alanı yer alacak. Son olarak Galaxy S24 ve S24+ sırasıyla 4.000 mAh ve 4.900 mAh pil kapasitesiyle çalışacak.

Serinin en güçlü seçeneği: Galaxy S24 Ultra özellikleri

Samsung Galaxy S24 serisi modelleri arasında en güçlü seçenek olarak lanse edilen cihaz 6,8 inç Dynamic AMOLED 2X ekranla geliyor. 2120 x 1440 piksel QHD+ çözünürlük kalitesine sahip olan model, 505 ppi piksel yoğunluğuyla keskin ve canlı görüntüler yaratacak. 2.600 nit tepe parlaklığa imkan sağlayan model, serinin diğer üyelerinden farklı olarak S Pen desteğiyle gelerek kullanıcıların pratik bir şekilde cihazda not alıp çizim yapmalarına imkan sağlayacak.

200 MP ana kameraya sahip olan Galaxy S24 Ultra’da 12 MP ultra geniş açılı lens, 50 MP 5x optik yakınlaştırma destekli telefoto lens ve 10 MP 3x optik yakınlaştırma destekli ikinci bir telefoto lens bulunuyor. Cihazın ön kısmında ise 12 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Qualcomm imzalı Snapdragon 8 Gen 3 çipinden güç alan Samsung Galaxy S24 Ultra modeli 12 GB RAM ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanına izin veriyor. 45 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil kapasitesine sahip model, titanyum yapısıyla son derece şık bir görünüm çiziyor.

Gelişmiş yapay zeka özellikleri sunuluyor

Samsung’un yeni amiral gemisi telefonları üst düzey yapay zeka özellikleriyle geliyor. Bunlar arasında kullanıcılar için yeni bir arama deneyimi vaat eden Circle to Search özelliği yer alıyor. Aradığınız bilgilere son derece kolay ve pratik bir şekilde ulaşmanıza imkan sağlayan bu işlev, ekranda bulunan dilediğiniz bir nesne ya da metni hızlı biçimde aramanıza izin veriyor.

Bunun yanı sıra şirket canlı özelliği özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. AI tabanlı bu özellik, farklı dillerdeki sohbetleri gerçek zamanlı bir şekilde çevirerek iletişimde yeni bir döneme işaret ediyor. Fakat şimdilik bu özellik için yalnızca İngilizce, Tayca, Vietnamca, Korece, Japonca, Lehçe, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Hintçe, Fransızca, Almanca, Çince, Arapça dilleri destekleniyor. Türkçe dil seçeneğinin ise Temmuz ayında geleceği belirtiliyor.

Tıpkı canlı çeviri özelliği gibi kullanıcılar arasındaki dil baremini ortadan kaldırmaya katkıda bulunan bir diğer pratik AI aracı ise Chat Asistanı olarak açıklanıyor. Şu anda başta Samsung Mesajlar olmak üzere birçok uygulamada rahatlıkla kullanılabilecek bu özellik, gelen ya da gönderilen mesajları anında çevirerek yabancı bireylerle iletişiminizi kolaylaştıracak.

Tüm bunların yanı sıra Samsung, pratik fotoğraf düzenleme araçları gibi birçok yeni işlevi bünyesinde topluyor. Galaxy AI adı verilen şirketin yeni yapay zeka araçları, ilk kez Galaxy S24 ailesinde yer alarak cihazları daha da ayrıcalıklı bir hale getiriyor.