Samsung Galeri’ye Google hesabıyla fotoğraf yedekleme ve telefonda yer açma özelliği geldi

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Samsung, Galeri uygulamasının fotoğraf ve videoları Google depolama alanına senkronize ettiğini 10 Kasım 2026 Salı günü resmi olarak duyurdu.

Senkronize edilen dosyalar aynı hesapla giriş yapılan diğer Galaxy cihazlarda görünüyor, yeni yer açma özelliği ise orijinalleri telefondan kaldırıyor.

Özellik One UI 9 yüklü seçili Galaxy cihazlarda başladı ve Google hesabındaki 15 GB'lık ücretsiz alanı kullanıyor.

Samsung, Galeri uygulamasındaki bulut senkronizasyonunun artık Google hesabıyla çalıştığını 10 Kasım 2026 Salı günü resmi olarak duyurdu. Galaxy kullanıcıları fotoğraf ve videolarını ayrı bir bulut hesabı açmadan Google depolama alanına yedekleyebiliyor ve aynı hesaplarla giriş yaptıkları diğer Galaxy cihazlarında görebiliyor. Özellik One UI 9 yüklü seçili Galaxy telefon ve tabletlerde kullanıma açıldı.

Yeni sistem, Galeri’nin yıllardır kullandığı Microsoft OneDrive bağlantısının yerini alıyor. Galeri ile OneDrive arasındaki doğrudan senkronizasyon 30 Eylül 2026’da sona ermişti. Google ile senkronizasyon da Eylül ayından bu yana bazı cihazlarda görünmeye başlamıştı, ancak Samsung özelliği ilk kez bu hafta ayrıntılarıyla tanıttı.

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Samsung Galeri Google senkronizasyonu nasıl çalışıyor?

Samsung’un duyurusuna göre cihazda Samsung ve Google hesapları tanımlıysa senkronizasyon doğrudan Galeri’den açılabiliyor. Örneğin telefonla çekilen fotoğraflar, aynı hesaplarla giriş yapılan ve senkronizasyonu açık olan bir Galaxy tablette Galeri uygulamasında görüntülenebiliyor.

Yeni bir Galaxy cihaza geçişte de kütüphanenin tamamını indirmek gerekmiyor. Önceki cihazda kullanılan Samsung ve Google hesaplarıyla giriş yapılıp senkronizasyon açıldığında fotoğraf ve videoların önizlemeleri görünüyor. Orijinal dosyalar bulutta kalıyor ve ihtiyaç duyulan dosya seçilerek cihaza indirilebiliyor. Galeri’de silinen senkronize bir fotoğraf ise Google depolama alanından ve aynı hesaplara bağlı diğer Galaxy cihazlarından da siliniyor.

Senkronizasyonu açmak için Galeri’deki bulut simgesine ya da ekranda çıkan bilgi kartındaki başlat düğmesine dokunmak yeterli. Aynı seçeneğe Galeri ayarlarındaki fotoğraf ve videoları senkronize etme bölümünden de ulaşılabiliyor.

Telefonda yer açma özelliği geldi

Samsung, senkronizasyonla birlikte Galeri’ye yeni bir yer açma özelliği de ekledi. Fotoğraf ve videolar Google depolama alanına yüklendikten sonra bu özellik orijinal dosyaları telefondan kaldırıyor, küçük önizlemeler ise Galeri’de görünmeye devam ediyor. Böylece dolmaya başlayan telefon hafızası, fotoğraflar kaybolmadan boşaltılabiliyor.

Senkronizasyon, Google hesabındaki mevcut depolama alanını kullanıyor. Her Google hesabında Gmail, Google Drive ve Google Fotoğraflar arasında paylaşılan 15 GB ücretsiz alan bulunuyor ve Galeri için ayrıca ek bir kota verilmiyor. Daha fazla alan isteyenler ise Google One’ın ücretli planlarına geçebiliyor.

Google Fotoğraflar kütüphanesi Galeri’de görünecek mi?

İlk aşamada görünmeyecek. Galeri, yalnızca senkronizasyon açıldıktan sonra kendi üzerinden yüklenen fotoğraf ve videoları gösteriyor. Google Fotoğraflar’da daha önce yedeklenmiş içerikler bulutta kalmaya devam ediyor, ancak Galeri’de otomatik olarak listelenmiyor.

OneDrive kullananlar için de bir değişiklik yok. Daha önce Galeri üzerinden OneDrive’a yüklenen fotoğraf ve videolar, Microsoft’un uygulamasından ya da internet sitesinden erişilebilir durumda kalıyor.

Hangi Galaxy telefonlarda kullanılabiliyor?

Samsung, özelliğin One UI 9 yüklü seçili Galaxy telefon ve tabletlerde başladığını, desteğin ise aşamalı olarak diğer cihazlara genişleyeceğini belirtiyor. Şirket bir model listesi paylaşmadı ve hizmetin bazı pazarlarda bölgesel kısıtlamalar nedeniyle sunulamayabileceğini ekledi. 9to5Google’ın haberine göre ise özellik One UI 9 alan cihazlarda geniş çapta kullanılabilir hale geldi, ancak One UI 9 dağıtımı sürdüğü için şimdilik her Galaxy kullanıcısına ulaşmış değil.

Türkiye için ayrı bir açıklama bulunmuyor. Ancak özelliğin ön koşulu olan One UI 9, Türkiye’de amiral gemilerinin yanı sıra Galaxy A34 ve Galaxy A15 gibi orta ve giriş seviyesi modellere de dağıtılmaya başladı. One UI 9 alan Galaxy kullanıcıları, seçeneğin cihazlarına gelip gelmediğini Galeri ayarlarından kontrol edebiliyor.