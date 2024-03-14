ASUS Zenfone 11 Ultra tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

ASUS uzun süredir heyecanla beklenen akıllı telefon modelini nihayet karşımıza çıkardı. Şimdiye dek hakkında birçok sızıntı ortaya çıkan ASUS Zenfone 11 Ultra modeli resmen tanıtıldı. Etkileyici bir tasarımla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran model, kullanıcılar için üst düzey bir performans vaat ediyor.

2016 yılında piyasaya çıkan Zenfone 3 Ultra’dan sonra şirketin “Ultra” adını ilk kez kullandığı cihaz, firmanın oyun odaklı akıllı telefonu ASUS ROG Phone 8 Pro cihazına benzer bir tasarımla geliyor. Fakat ona göre daha sade bir görünüm içeren model, Qualcomm’un performans canavarı işlemcisiyle olağanüstü bir mobil deneyime kapı aralıyor.

ASUS Zenfone 11 Ultra özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,78 inç AMOLED ekran, 144 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,78 inç AMOLED ekran, 144 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı sensör ve 3x optik yakınlaştırmalı 32 MP telefoto sensör

50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı sensör ve 3x optik yakınlaştırmalı 32 MP telefoto sensör Batarya kapasitesi: 65 watt hızlı şarj destekli 5.500 mAh pil

65 watt hızlı şarj destekli 5.500 mAh pil Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C bağlantı noktası, 3,5 mm ses girişi ve IP68 sertifikası

5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C bağlantı noktası, 3,5 mm ses girişi ve IP68 sertifikası İşletim sistemi: Android 14

1 ila 120 Hz arasında değişken yenileme hızına sahip olan cihazda 2400 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlük kalitesi bulunuyor. 6,78 inç LTPO AMOLED ekrana sahip olan modelde ayrıca Game Genius özelliği sayesinde oyunlarda 144 Hz’e ulaşılabiliyor. Gorilla Glass Victus 2 cam koruma teknolojisine sahip modelde aynı zamanda 2.500 nit tepe parlaklık, HDR10 ve Dolby Vision destekleri sunuluyor.

Qualcomm tarafından geliştirilen yüksek performanslı Snapdragon 8 Gen 3 çipine sahip olan ASUS Zenfone 11 Ultra, 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM kapasitesi ve 512 GB’a kadar UFS 4.0 dahili depolama alanı yer alıyor. Yüzde 0’dan yüzde 100’e yalnızca 39 dakikada şarj dolumu vaat eden cihazda 65 watt HyperCharge hızlı şarj desteği bulunuyor. 15 watt kablosuz şarj desteğiyle gelen cihazda 5.500 mAh’lik geniş pil kapasitesi sağlanıyor.

50 MP Sony IMX890 ana kameraya sahip olan cihaz, mobil fotoğrafçıların beklediği performansı veriyor. 13 MP ultra geniş açılı lense sahip cihazda ayrıca 3x optik yakınlaştırma destekli 32 MP’lik bir telefoto lens taşınıyor. Cihazın ön tarafında ise 32 MP RGBW selfie kamerası bulunuyor. Ses transkripsiyonu, çağrı çeviri, gürültü engelleme ve arka plan oluşturma gibi ilgi çekici yapay zeka özelliklerine sahip modelde 5G bağlantı desteği karşımıza çıkıyor.

ASUS Zenfone 11 Ultra fiyatı

ASUS’un yeni ileri segment akıllı telefonu 12 GB+256 GB’lık sürümüyle 999 Euro karşılığında satılıyor. Cihazın 16 GB+512 GB’lık versiyonu ise 1.099 Euro fiyat etiketiyle listeleniyor.