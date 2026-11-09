Samsung ücretli Galaxy AI aboneliğini test ediyor, aylık fiyatı 4,99 dolar olabilir

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Samsung'un Galaxy AI için Galaxy AI Premium adlı ücretli bir abonelik sistemini test ettiği ortaya çıktı.

Sistemde Fotoğraf Asistanı ve Now Brief gibi ücretsiz özellikler kullanım sınırına bağlanıyor, ücretli Max planı dört kat kullanım ve yeni özellikler sunuyor.

Uygulama kodlarında Max planının fiyatı aylık 4,99 dolar ve yıllık 47,99 dolar olarak geçiyor, sistemin önce Galaxy S27 serisiyle gelmesi bekleniyor.

Samsung, Galaxy AI için ücretli bir abonelik sistemi üzerinde çalışıyor. Galaxy AI Premium adı verilen sistemde ücretsiz özelliklere kullanım sınırı getiriliyor, daha fazla kullanım ve yeni özellikler isteyenler için ise Max adlı ücretli bir plan sunuluyor. Uygulama kodlarında yer alan fiyat, aylık 4,99 dolar olarak görünüyor.

Galaxy AI, 2024’te Galaxy S24 serisiyle birlikte ücretsiz olarak sunulmuştu. Samsung o dönemde özelliklerin 2025 sonuna kadar ücretsiz kalacağını söylemiş, bu ifade uzun süre “Galaxy AI ücretli mi olacak” sorusunu gündemde tutmuştu. Ortaya çıkan test uygulaması, şirketin ücretlendirmeyi nasıl kurgulayabileceğini ilk kez somut olarak gösteriyor. Samsung’dan konuyla ilgili resmi bir duyuru yapılmadı.

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Galaxy AI Premium nedir, ücretsiz kullanıcılar ne kadar kullanabilecek?

Sistemi ilk kez SammyGuru ortaya çıkardı. Test uygulamasına göre ücretsiz planda Standart olarak adlandırılan yapay zeka özellikleri yer alıyor. Bu grupta Fotoğraf Asistanı (Photo Assist), tarayıcıdaki Gezinme Asistanı (Browsing Assist) ve günlük özet sunan Now Brief bulunuyor. Bu özellikler ücretsiz kalıyor, ancak belirli bir kullanım sınırına bağlanıyor.

Sınır dolduğunda kullanıcıların iki seçeneği oluyor. Ya kredi paketi satın alınarak kullanım hakkı yenileniyor ya da dört kat daha fazla kullanım sunan Max planına geçiliyor. Uygulamadaki ekranlarda Max planının aylık 40.000 kredi verdiği, ayrıca 3.000 kredilik bir paketin bulunduğu görülüyor. Galaxy AI ayarlarında yer alan Arama Asistanı, Yazma Asistanı, Tercüman ve Not Asistanı gibi özellikler ise Standart listesinde yer almıyor ve bunların sınırsız kalıp kalmayacağı belli değil.

Max planla gelecek yeni özellikler ve fiyat

Max planı yalnızca daha yüksek kullanım hakkı vermiyor, ücretsiz planda bulunmayan yeni özellikleri de açıyor. Uygulamada bu özellikler şöyle sıralanıyor:

Gen Video: Fotoğraflardan yapay zeka ile video oluşturma.

Fotoğraflardan yapay zeka ile video oluşturma. Bixby Action: Uygulamalar arasında görevleri otomatik olarak yürütme.

Uygulamalar arasında görevleri otomatik olarak yürütme. Daily Briefing: Henüz açıklaması bulunmayan, Now Brief’ten ayrı olduğu düşünülen bir günlük özet özelliği.

Ekran görüntülerindeki fiyatlar yer tutucu olarak girilmiş. Uygulama kodlarında ise Max planı için aylık 4,99 dolar ve yıllık 47,99 dolar yazıyor. Yıllık plan, aylık ödemeye göre yaklaşık yüzde 20 daha ucuza geliyor. Ancak gerçek fiyatları Samsung’un sunucuları ve Galaxy Store belirlediği için bu rakamların değişebileceği belirtiliyor. Kredi paketlerinin fiyatı ise henüz bilinmiyor.

Uygulamaya göre sistem şu anda kullanıcıların kendi isteğiyle katıldığı bir erken erişim programında test ediliyor. Katılım Samsung hesabıyla yapılıyor ve test süresince harcanan paranın program bittiğinde iade edileceği yazıyor.

Samsung Galaxy AI’ın ücretsiz kalacağını söylemişti

Samsung, 2025 sonu ifadesini bu yılın başında değiştirmişti. Samsung Türkiye’nin Galaxy AI sayfasında artık “Samsung tarafından sağlanan Galaxy AI temel özellikleri ücretsizdir. Gelecekteki sürümler, ücretli olarak sunulan gelişmiş özellikleri veya yeni hizmetleri içerebilir.” ifadesi yer alıyor. Sayfaya göre temel özellikler, Samsung Hizmetleri Hüküm ve Koşulları’nda “Gelişmiş zeka” başlığı altında listelenen hizmetler.

Ortaya çıkan Max planı, bu açıklamadaki “ücretli gelişmiş özellikler” kısmıyla örtüşüyor. Ancak test uygulamasındaki kurguda temel özelliklerin de kullanım sınırına bağlanması, şirketin “ücretsiz” ifadesini sınırsız kullanım olarak değil, belirli bir kotaya kadar ücretsiz kullanım olarak yorumlayabileceğini gösteriyor.

Galaxy AI Premium hangi telefonlara gelecek, Türkiye’de kullanılabilecek mi?

Uygulamada belirli bir cihaz listesi bulunmuyor. Bununla birlikte yapay zeka sürümü için 20271 değerinde bir kontrol yer alıyor ve bu durum, sistemin önce 2027’nin başında One UI 9.5 ile tanıtılması beklenen Galaxy S27 serisiyle geleceğine işaret ediyor. Erken erişim döneminin ardından diğer modellere yayılması da mümkün.

Uygulamada bölge kısıtlaması tanımlanmamış, erişimin Samsung hesabının ülkesine göre belirleneceği anlaşılıyor. Türkiye’de Galaxy AI özellikleri Türkçe olarak kullanılabiliyor, Samsung’un Ekim ayındaki duyurusuna göre Türkçe, Galaxy AI’ın desteklediği 24 dil arasında yer alıyor. Ancak Galaxy AI Premium’un hangi ülkelerde sunulacağı ve Türkiye fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.