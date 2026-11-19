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GTA 6'da zorluk seviyesi seçimi bulunmuyor, ancak erişilebilirlik ayarlarındaki iki seçenek oyunu kolay modda oynamayı sağlıyor.

Accessible Combat düşmanların canını ve verdiği hasarı azaltıyor, Reduced Vehicle Damage ise araçların daha az hasar almasını sağlıyor.

Hile kodlarından farklı olarak bu ayarlar hikaye sırasında kullanılabiliyor ve kupa kazanmayı engellemiyor.

GTA 6’da, Rockstar’ın önceki oyunlarında olduğu gibi bir zorluk seviyesi seçimi bulunmuyor. Ancak 19 Kasım’da PS5 ve Xbox Series X|S için çıkan oyunun erişilebilirlik ayarlarında, düşmanları zayıflatan ve araçları daha dayanıklı hale getiren iki seçenek yer alıyor. Bu iki seçenek açıldığında oyun pratikte kolay modda oynanıyor.

Rockstar oyunlarında oyuncular nişan yardımı gibi birkaç ayar dışında her zaman geliştiricinin belirlediği zorlukla oynuyordu. GTA 6’nın erişilebilirlik menüsü ise stüdyonun bugüne kadar sunduğu en kapsamlı ayarları içeriyor ve zorlanan oyunculara hikaye sırasında kullanabilecekleri bir seçenek veriyor.

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GTA 6’da kolay mod nasıl açılır?

Push Square’in oyunu test ederek hazırladığı habere göre erişilebilirlik ayarlarında “Accessible Combat” ve “Reduced Vehicle Damage” adlı iki seçenek bulunuyor. Accessible Combat, düşmanların canını azaltıyor ve karaktere verdikleri hasarı düşürüyor. Böylece klasik bir zorluk ayarının yaptığı dengelemeyi sağlıyor. Reduced Vehicle Damage ise kullanılan aracın daha az hasar almasını sağlıyor, bu da özellikle polis kovalamacalarında ve kaçışlarda işe yarıyor.

Ayarlar açılırken oyun, dengenin ve deneyimin önemli ölçüde değişeceği konusunda uyarıyor. Push Square’in denemesine göre ayarlar karakteri ölümsüz yapmıyor ve çatışmalarda siper almak hala gerekiyor, ancak oyunun genel zorluğu belirgin biçimde azalıyor.

Kupa ve başarımlar kapanıyor mu?

Bu ayarların hile kodlarından en önemli farkı ilerlemeyi etkilememesi. Push Square, ayarlar açıkken kupaların devre dışı kalmadığını belirtiyor. GTA 6’daki hile kodları ise ancak ana hikaye bittikten sonra açılıyor ve bir hile girildiğinde o oturum boyunca kupa ve başarım kazanılamıyor. Bu nedenle hikayenin zorlandığı bir bölümünü geçmek isteyen oyuncu için erişilebilirlik ayarları tek seçenek olarak öne çıkıyor.

GamingBolt’un ayar rehberi de GTA 6’da bir zorluk seçeneği bulunmadığını, polis kovalamacalarını kolaylaştırmanın yolunun araç hasarını düşürmek ve düşman karşılaşmalarını erişilebilir hale getirmek olduğunu doğruluyor. Rehberde bazı ana görevlerin yeterli para toplanmadan açılmadığı, bu ayarların da para kazandıran soygunlarda ve sonrasındaki kaçışlarda işe yarayabileceği belirtiliyor.

GTA 6’nın diğer erişilebilirlik ayarları

Nişan tarafında kilitlenme, kısmi ve serbest nişan olmak üzere üç seçenek bulunuyor, nişan yardımının gücü de 0 ile 5 arasında ayarlanabiliyor. Art arda tuşa basmayı gerektiren eylemler 5 kata, tuşu basılı tutmayı gerektiren eylemler ise 4 kata kadar hızlandırılabiliyor. Spor salonu ve basketbol gibi mini oyunlar ile araçları düz kontakla çalıştırma da sadeleştirilmiş kontrollerle oynanabiliyor. Kumanda düzeni için varsayılan, klasik ve solak seçenekleri sunuluyor.

Görme güçlüğü yaşayan oyuncular için harita ve mini haritadaki simgeler büyütülebiliyor, yüksek kontrast modu ve tek ayarla değiştirilebilen bir parlaklık seçeneği bulunuyor. Varsayılan olarak kapalı gelen GPS sesli yönlendirmesi açılabiliyor, baş dönmesine yol açabilen kamera sarsıntısı da kapatılabiliyor.

Push Square, GTA 6’nın erişilebilirlik seçeneklerinin Sony ya da Ubisoft’un son oyunları kadar kapsamlı olmadığını, ama Rockstar için önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Oyunun çıkışından önce BBC’ye konuşan görme engelli içerik üreticisi Mathew Allcock da Rockstar gibi büyük bir stüdyonun bu konuda diğer stüdyolara örnek olması gerektiğini söylemişti.