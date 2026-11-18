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GTA 6'nın inceleme yasağı 18 Kasım 2026'da kalktı ve oyun Metacritic'te 100 üzerinden 99 puana ulaştı.

Metacritic'te bugüne kadar 99 puan alabilen tek oyun The Legend of Zelda: Ocarina of Time'dı, PS5 sürümündeki 147 incelemenin tamamı olumlu.

GTA 6, Türkiye'de 19 Kasım gece saat 00.00'da PS5 ve Xbox Series X|S için açılıyor, Standart sürümün fiyatı 3.999 TL.

Grand Theft Auto VI’nın inceleme yasağı 18 Kasım 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 14.00’te kalktı ve oyun ilk incelemelerin ardından Metacritic’te 100 üzerinden 99 puana ulaştı. Bu puan GTA 6’yı Metacritic tarihinin en yüksek puanlı oyunları arasına taşıdı.

Rockstar Games’in 13 yıl aradan sonra yayınladığı yeni GTA oyunu, Türkiye’de 18 Kasım’ı 19 Kasım’a bağlayan gece saat 00.00’da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için açılacak. Oyunun çıkışına saatler kala gelen incelemelerde olumsuz bir değerlendirme bulunmuyor.

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GTA 6 Metacritic puanı kaç oldu?

Metacritic’teki verilere göre GTA 6’nın PlayStation 5 sürümü 147 eleştirmen incelemesiyle 99 puanda bulunuyor. İncelemelerin tamamı olumlu, karışık ya da olumsuz olarak işaretlenen hiçbir değerlendirme yok. Daha az sayıda incelemenin toplandığı Xbox Series X|S sürümü de 99 puan aldı.

Kotaku’nun haberine göre Metacritic’te bugüne kadar 99 puana ulaşabilen tek oyun 1998’de çıkan The Legend of Zelda: Ocarina of Time’dı. GTA 6 böylece bu rekoru paylaşıyor ve Rockstar’ın en yüksek puanlı oyunu oluyor. Diğer bir inceleme toplama sitesi OpenCritic’te de oyunun önde gelen eleştirmenlerden aldığı puan ortalaması 98, eleştirmenlerin tamamı oyunu tavsiye ediyor. Puanlar yeni incelemeler eklendikçe değişebilir.

Eleştirmenler GTA 6 hakkında ne diyor?

İncelemelerin büyük bölümü tam puan verdi. Push Square oyuna 10 üzerinden 10 verip GTA 6’yı “şimdiye kadar yapılmış en iyi açık dünya oyunu” olarak tanımladı, Eurogamer da beş üzerinden beş yıldız verdi. Vice, GTA 6’nın Rockstar’ın bugüne kadarki en iyi oyunu olmasının yanında yayınlanan en etkileyici açık dünya oyunu olduğunu yazdı ve oyunun 13 yıllık beklemeye değdiğini belirtti.

Öne çıkan ortak noktalar haritanın ayrıntı düzeyi, gerçekçi trafik ve yaya davranışları ile Jason ve Lucia’nın hikayesi oldu. CGMagazine hikayenin kendisini 70 saatten uzun süre ekran başında tuttuğunu aktarırken, Kotaku oyunu Rockstar’ın önceki oyunlarının en iyi yanlarını bir araya getiren bir açık dünya başyapıtı olarak niteledi. İtalyan yayını Everyeye.it gibi bazı inceleme siteleri ara sıra görülen hatalara ve teknik ödünlere değinse de bu eksikler puanlara yansımadı.

GTA 6 Türkiye’de ne zaman açılıyor?

GTA 6, 19 Kasım Perşembe günü her bölgenin yerel saatiyle gece yarısı açılacak, bu da Türkiye’de bu geceki 00.00’a denk geliyor. Oyun Türkiye’de Standart sürümüyle 3.999 TL, Ultimate Edition ile 4.999 TL fiyatla satılıyor. PlayStation 5’te oynamak için Sony’nin yayınladığı zorunlu sistem güncellemesinin önceden yüklenmesi gerekiyor.

Rockstar, oyunun bütün konsollarda saniyede 30 kare hedeflediğini daha önce açıklamıştı. PS5 Pro sahipleri ise kare hızında bir fark görmeyecek, ancak daha net bir görüntünün yanında yalnızca bu konsolda sunulan ışın izlemeli gölgelerden yararlanacak.