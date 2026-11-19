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Samsung'un Galaxy S26 serisi için yayınladığı One UI 9.5 betasının kodlarında henüz etkinleştirilmemiş yeni özellikler bulundu.

Kamera uygulamasına sensörün tamamını kullanan Open Gate video kaydı ve ön ile arka kamerayı birlikte kullanan 360 derece panorama modu hazırlanıyor.

Kilit ekranında IMEI numarası gösterme ve verilerin üzerine yazan güvenli silme seçeneği de kodlarda yer alıyor.

Samsung’un Galaxy S26 serisi için başlattığı One UI 9.5 beta programının ardından, güncellemenin kodlarında henüz etkinleştirilmemiş yeni özellikler ortaya çıktı. Kamera uygulamasında sensörün tamamını kullanan video kaydı ve ön ile arka kamerayı birlikte çalıştıran 360 derecelik panorama modu bulunuyor. Sistem tarafında ise kilit ekranında IMEI numarası gösterme ve telefonu güvenli biçimde silme seçenekleri yer alıyor.

İlk beta sürümü 18 Kasım’da uygulama kilidi ve yeni Pro kamera modlarıyla kullanıma sunulmuştu. Bu kez ortaya çıkan özellikler ise beta sürümünde görünmüyor, yalnızca uygulama kodlarındaki metinlerden anlaşılıyor. Samsung bu özellikleri henüz duyurmadığı için bir kısmının kararlı sürüme yetişmemesi de mümkün.

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Galaxy telefonlara Open Gate video kaydı gelebilir

Android Authority’nin One UI 9.5 kamera uygulamasında yaptığı incelemeye göre Samsung, Open Gate adı verilen bir kayıt seçeneği üzerinde çalışıyor. Open Gate, videoyu 16:9 gibi standart bir orana kırpmak yerine sensörün tüm görüntü alanını kullanıyor. Telefon sensörlerinin çoğu 4:3 oranında olduğu için ortaya daha yüksek bir kare çıkıyor. Böylece aynı video sonradan YouTube için yatay, Instagram ve TikTok için dikey olarak kırpılabiliyor.

Kodlara göre özellik önce kamera ayarlarından açılacak, ardından vizörden etkinleştirilecek. Open Gate kayıtta 24, 25, 30, 48, 50 ve 60 kare/saniye seçenekleri bulunuyor. Kamera uygulaması ayrıca görüntünün dijital olarak kırpılmaması için video sabitlemenin kapatılmasını ve tripod ya da gimbal kullanılmasını önerecek. Aynı incelemede ortaya çıkan çerçeve kılavuzları ise 16’ya kadar farklı en boy oranını vizörde gösterecek, böylece kullanıcı videonun hangi bölümünün hangi formatta kadraja gireceğini çekim sırasında görebilecek.

Ön ve arka kamerayla 360 derece panorama

Kamera uygulamasındaki ikinci yenilik, kodlarda “Dual cam panorama” adıyla geçiyor. Mevcut panorama modu telefonun tek yöne çevrilmesiyle geniş bir sahne yakalarken, yeni mod ön ve arka kamerayı aynı anda kullanarak çevrenin 360 derecelik görüntüsünü çıkarıyor. GSMArena’nın haberine göre uygulama çekimden önce telefonun sol elle mi sağ elle mi tutulduğunu soracak. Mod yalnızca dikey tutuşta çalışacak, telefon yeterince döndürüldüğünde de çekimin tamamlandığı titreşimle bildirilecek.

Selfie videoları için de bir seçenek hazırlanıyor. Kodlarda Süper Sabit video modu için yatay dengeleme adlı bir ayar bulunuyor ve bu ayar, yürürken ya da koşarken telefon eğilse bile ön kamerayla çekilen videonun düz kalmasını sağlıyor. Galaxy S26 serisinde arka kameralar için sunulan yatay kilit özelliğinin daha hafif bir sürümü olarak görülen bu seçeneğin hangi modellere geleceği ise belli değil.

Kilit ekranında IMEI ve güvenli silme seçeneği

Güvenlik tarafında bulunan ilk özellik, telefonun IMEI numarasının kilit ekranında gösterilmesine imkan tanıyor. Google’ın Eylül’de Pixel telefonlara getirdiği seçeneğe benzeyen bu özellik, kaybolan ya da çalınan bir telefonun yetkililer tarafından tanımlanıp sahibine ulaştırılmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Türkiye’de de telefonların kaydı ile kayıp ve çalıntı bildirimleri IMEI numarası üzerinden yürütülüyor.

İkinci özellik ise kodlarda “Secure erase” adıyla geçen güvenli silme seçeneği. Bu seçenek telefondaki verilerin üzerine yazarak silinen bilgilerin kurtarılmasını zorlaştırıyor ve telefonunu satacak ya da başkasına devredecek kullanıcılara yönelik hazırlanıyor. Samsung’un kodlardaki uyarısına göre işlem uzun sürüyor ve başladıktan sonra yarıda kesilemiyor.

Now Brief’ten iki özellik kaldırıldı

One UI 9.5 bazı özellikleri de kaldırıyor. Samsung’un beta sürümü için yayınladığı değişiklik listesine göre Now Brief aracındaki Audio Brief ve Moments artık bulunmuyor. Audio Brief, Galaxy AI ile Now Brief kartlarını özetleyip sesli okuyordu, Moments ise gün içinde çekilen en iyi fotoğraf ve videolardan bir özet hazırlıyordu. Samsung bu iki özelliği neden kaldırdığını açıklamadı.

Beta programı şimdilik Almanya, Hindistan, Güney Kore, Polonya, İngiltere ve ABD’de açık, Türkiye bu ülkeler arasında yer almıyor. Kararlı One UI 9.5 için henüz tarih verilmedi, güncellemeyi alacak modellerin listesi de açıklanmadı. Samsung’un ara sürümleri genellikle bir önceki büyük güncellemeyi alan modellere dağıtıldığı için One UI 9 güncellemesini alacak Samsung telefonlar şimdilik en iyi gösterge niteliğinde.