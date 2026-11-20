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Motorola, Android 17 güncellemesini alacak telefonlarının güncel listesini yayınladı.

Edge 70, Razr 70 Ultra, Razr Fold ve Moto G86 dahil dokuz model kararlı Android 17 güncellemesini almaya başladı.

Edge 60, Razr 60 ve Moto G77 gibi 20 model daha güncellemeyi önümüzdeki aylarda alacak.

Motorola, Android 17 güncellemesini alacak telefonlarının listesini netleştirdi. Şirketin Brezilya’daki yeni duyurusuna göre dokuz model kararlı Android 17 güncellemesini şimdiden almaya başladı, Edge, Razr ve Moto G serilerinden 20 model daha önümüzdeki aylarda güncellemeye kavuşacak.

Motorola’nın Android 17 takvimi bugüne kadar kafa karıştırıcı bir görüntü çiziyordu. İki yıllık Razr 50 Ultra güncellemeyi yaklaşık 2.000 dolarlık Razr Fold’dan önce almış, yazılım desteği süren bazı modeller de ilk uygunluk listesinde yer almamıştı. Yeni liste bu eksikleri büyük ölçüde gideriyor.

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Android 17 güncellemesini alan Motorola telefonlar

Android Authority’nin haberine göre kararlı Android 17 güncellemesini almaya başlayan dokuz model şunlar:

Motorola Signature

Motorola Edge 70

Motorola Edge 70 Fusion

Motorola Edge 70 Fusion Plus

Motorola Edge 60 Pro

Motorola Razr 70 Ultra

Motorola Razr 50 Ultra

Motorola Razr Fold

Moto G86

Güncelleme her modelde kademeli olarak dağıtılıyor, bu nedenle listedeki bir telefonun güncellemeyi alması birkaç hafta sürebilir. Bu ay tanıtılan Motorola Signature 27 ise listede yer almıyor, çünkü telefon kutudan Android 17 ile çıkıyor.

Android 17 alacak diğer Motorola modelleri

Motorola’nın listesinde güncellemeyi önümüzdeki aylarda alacak 20 model daha bulunuyor. Brezilyalı teknoloji sitesi TechTudo da aynı listeyi yayınladı. Modellerin seriye göre dağılımı şöyle:

Seri Android 17 alacak modeller Motorola Edge Edge 70 Pro, Edge 60, Edge 60 Neo, Edge 60 Fusion, Edge 50 Ultra, Edge 50 Pro, Edge 50 Fusion, Edge 50 Neo Motorola Razr Razr 70, Razr 60 Ultra, Razr 60, Razr 50 Moto G Moto G77, Moto G75, Moto G67, Moto G57, Moto G56, Moto G47, Moto G37, Moto G Max

Motorola bu modeller için tarih vermedi. Ancak bu modellerin bir kısmı güncellemeyi başka pazarlarda almaya başladı bile. Edge 60 Fusion Hindistan’da Android 17’ye kavuştu, Razr 60 Ultra için de dağıtım bazı pazarlarda başladı.

Motorola telefonlara Android 17 ile neler geliyor?

Motorola’nın değişiklik listesinde yeniden tasarlanan Hızlı Ayarlar paneli ve üst üste dizilebilen widget’lar öne çıkıyor. Güncelleme ayrıca iPhone’larla dosya paylaşımını genişletiyor, dolandırıcılığa karşı korumayı güçlendiriyor ve HDR içeriklerde ekran parlaklığı üzerinde daha fazla kontrol sunuyor.

Android 17 son haftalarda diğer üreticilerin telefonlarına da ulaşıyor. Nothing, Android 17 tabanlı arayüz güncellemesini Ekim sonunda Phone (4a) ve Phone (3a) serisine dağıtmaya başlamıştı.

Android 17 Türkiye’deki Motorola telefonlara ne zaman gelecek?

Motorola’nın listesi Brezilya için yayınlandı ve şirket Türkiye için ayrı bir takvim paylaşmadı. Android Authority de Brezilya duyurusunun diğer pazarlardaki dağıtımın gerisinde kalabileceğine dikkat çekiyor, bu yüzden listedeki modellerin Türkiye’de güncellemeyi tam olarak ne zaman alacağı belli değil.

Güncellemenin gelip gelmediği telefonun ayarlarındaki sistem güncellemesi bölümünden kontrol edilebiliyor. Listede yer almayan Motorola modelleri için şirketten Android 17 konusunda bir açıklama yapılmadı.