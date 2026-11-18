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Samsung, One UI 9.5 beta programını 18 Kasım 2026'da Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra kullanıcıları için başlattı.

Güncellemeyle Galaxy telefonlara uygulamaları parmak izi ya da şifreyle kilitleyen yerleşik uygulama kilidi geliyor.

Beta programı Almanya, Hindistan, Güney Kore, Polonya, İngiltere ve ABD'de açık, Türkiye bu ülkeler arasında yer almıyor.

Samsung, One UI 9.5 beta programını 18 Kasım 2026 Çarşamba günü başlattı. İlk beta sürümü Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra kullanıcılarına sunuluyor, program şimdilik yalnızca altı ülkede açık.

Galaxy S26 serisi kararlı One UI 9 güncellemesini iki ay önce almıştı, diğer Galaxy modellerine One UI 9 dağıtımı ise hala sürüyor. Samsung, birkaç gün önce sunucularında test sürümleri görülen One UI 9.5 için bu kez resmi adımı attı. Yeni sürüm uygulama kilidi, kamerada daha fazla manuel kontrol ve Samsung Health’e yeni bölümler getiriyor.

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One UI 9.5 betası hangi ülkelerde açık?

Samsung’un duyurusuna göre beta programı Almanya, Hindistan, Güney Kore, Polonya, İngiltere ve ABD’deki Galaxy S26 serisi kullanıcılarına açıldı. Bu ülkelerdeki kullanıcılar Samsung Members uygulamasındaki One UI 9.5 beta afişine dokunarak programa katılabiliyor, ardından güncelleme Ayarlar menüsündeki Yazılım güncelleme bölümünden indirilebiliyor.

GSMArena’nın haberine göre ilk beta sürümünün yapı numarası ZKN ile bitiyor ve güncelleme yaklaşık 3,6 GB boyutunda. Sürüm, Android’in Kasım 2026 güvenlik yamasını da içeriyor.

Galaxy telefonlara yerleşik uygulama kilidi geliyor

Güncellemeyle gelen en önemli yenilik uygulama kilidi olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar artık tek tek uygulamaları parmak izi, yüz tanıma ya da ekran kilidi şifresiyle kilitleyebiliyor. Kilitli bir uygulamanın bildirim içerikleri ve widget’ları da gizleniyor, böylece telefonun kilidi açıkken başkasının eline geçse bile bu uygulamalardaki bilgiler görünmüyor. Galaxy telefonlarda bugüne kadar benzer bir koruma ancak uygulamanın kopyasını oluşturan Güvenli Klasör ile sağlanabiliyordu.

Gizlilik tarafında başka değişiklikler de var. Galaxy S26 Ultra’daki gizlilik ekranı artık kilitli uygulamalar, Samsung Internet’in gizli modu, Galeri’deki gizli albümler ve Samsung Notes’taki kilitli notlar açıldığında kendiliğinden devreye girebiliyor. Parmak izi ve yüz tanıma da aynı anda çalışıyor, yani yüzle doğrulama için ayrıca ekrana dokunmak gerekmiyor.

Kamera, Samsung Health ve kilit ekranında neler değişti?

Kamera uygulamasındaki Pro ve Pro Video modları özelleştirilebilir düğmeler ve hazır ayarlar kazandı. Android Authority’nin yayınladığı değişiklik listesine göre bu modlarda lens ve yakınlaştırma düzeyi artık odak uzaklığı olarak gösteriliyor, histogram ve ses ölçer de yenilendi. Varsayılan kamera ekranında hızlı kontroller kaydırmaya gerek kalmadan tek ekranda toplanıyor.

Samsung Health’e serbest yazı ya da yönlendirilmiş sorularla günlük tutmayı sağlayan Mindful Note ve ilaç, vitamin ve takviyeler için hatırlatıcı kurulabilen İlaçlar bölümü eklendi. Kilit ekranında telefon eğildikçe duvar kağıdındaki öğelerin farklı derinliklerde hareket ettiği yeni bir efekt bulunuyor. Seçilen bir uygulama açılmadan önce 10 saniyelik bekleme ekleyen bir Dijital Denge seçeneği de geldi. Dosyalarım uygulaması PPTX ve DOCX belgelerini ek uygulama gerekmeden açabiliyor, Samsung DeX’te ise pencereler artık ekranın dört köşesine yerleştirilebiliyor.

One UI 9.5 Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Türkiye, beta programının açıldığı ülkeler arasında yer almıyor. Bu nedenle Türkiye’deki Galaxy S26 kullanıcılarının yenilikleri kararlı sürümle birlikte alması bekleniyor. Samsung, kararlı One UI 9.5 güncellemesi için henüz bir tarih vermedi.

Önceki One UI sürümlerinde Samsung, kararlı dağıtıma yeni Galaxy S serisinin tanıtımıyla başlamıştı. Bu kez de kararlı One UI 9.5’in ilk olarak 2027’nin başında tanıtılması beklenen Galaxy S27 serisinde yer alması, Galaxy S26 ve diğer modellere ise ardından gelmesi bekleniyor.