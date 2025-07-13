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    Samsung bu yıl daha ucuz telefonlarına da Galaxy AI getirecek

    Samsung bu yıl Galaxy AI yapay zeka paketini daha ucuz fiyatlı akıllı telefon ve tablet cihazlarına da getirmeyi planlıyor.
    Galaxy AI
    • Samsung Mobil Deneyim (MX) Başkanı TM Roh, Galaxy AI yapay zeka paketinin yıl sonuna kadar 400 milyon cihaza genişletileceğini söyledi.
    • Galaxy AI bu sene sonuna dek ücretsiz kalmaya devam edecek; önümüzdeki yıl ise gelişmiş özellikler aylık abonelik ücretiyle satılacak.

    Samsung geçen hafta Galaxy Unpacked etkinliğine yeni katlanabilir telefonlarını piyasaya sundu. Şirket bu etkinlikte ayrıca yapay zekanın geliştirilmesine yönelik büyük planlarını da duyurdu.

    Şirketten gelen bilgilere göre Galaxy AI yapay zeka paketi 2025 yılı sonuna kadar 400 milyon cihaza kadar genişletilecek. Bu dikkat çekici sayı, 2024’teki sayının iki katı görünüyor. Şimdi de daha uygun fiyatlı akıllı telefon modellerinin nihayet AI’dan faydalanabilecekleri aktarılıyor.

    Galaxy AI tüm Samsung ekosistemine genişletilecek

    Gizmochina’ya göre Samsung’un bu noktada amacı telefonlardan ve tabletlerden katlanabilir cihazlara, giyilebilir cihazlara ve gelecekteki XR başlıklarına kadar tüm cihazlarda daha akıllı ve daha basit bir kullanıcı deneyimi sunmak olarak belirtiliyor.

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    Samsung Mobil Deneyim (MX) Başkanı Roh, düzenlediği basın toplantısında, Galaxy AI’nın geçen yılın başlarında Galaxy S24 serisiyle ilk kez tanıtılmasından bu yana büyük ilgi gördüğünü söyledi.

    O zamandan beri Galaxy AI özellikleri Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, S24 FE, S25 ailesi ve en yeni katlanabilir Z Fold 7/Flip 7 modelleri gibi modellerde de kullanıma sunuldu.

    Galaxy AI

    Samsung, Galaxy Tab S11 ve S25 FE gibi yeni çıkacak cihazların yanı sıra Galaxy A35, A36, A55 ve A56 gibi orta sınıf cihazlara da desteğini genişletmeyi planlıyor. Bu modeller, gerçek zamanlı çeviri gibi kullanışlı özelliklere sahip Galaxy AI’nın basitleştirilmiş bir versiyonu olan “Awesome Intelligence” teknolojisini kullanacak.

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    Samsung ayrıca yıl sonuna kadar ilk üç katlı katlanabilir telefonu Galaxy G Fold’u ve tüm XR cihazlarını Galaxy AI özellikleriyle birlikte piyasaya süreceğini de resmi olarak onayladı. Şirket aynı zamanda tüm Galaxy AI özelliklerinin 2025 sonuna kadar ücretsiz kalacağını doğruladı.

    Fakat Galaxy S26 serisinden başlayarak daha gelişmiş özelliklerin bundan sonra yalnızca abonelikle sunulması bekleniyor. Şimdilik aylık abonelik ücretlerinin ne olacağı belirsizliğini koruyor. Galaxy AI ile ücretsiz kullanmaya devam edebileceğiniz özelliklerin hangileri olduğunu sizler için açıkladık. İlgili içeriğe göz atarak daha fazla ayrıntıya ulaşabilirsiniz.

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    One UI 8 ve Android 16 tabanlı son sürümde Galaxy AI, Selfie Studio ve Interpreter Mode gibi araçları içeriyor. Samsung’un 400 milyon yapay zeka cihazına ulaşma hedefi, şirketin mobil teknolojinin geleceği için yapay zekaya ne kadar ciddi yatırım yaptığını gözler önüne seriyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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