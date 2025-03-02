Fiyat-performans odaklı Samsung Galaxy A36 5G piyasaya çıktı

Samsung'un yeni orta seviye telefonu piyasaya çıktı.

Uzun süredir beklenen Galaxy A36 5G resmen tanıtıldı.

Fiyat-performans deneyimine odaklanan model gelişmiş özellikleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Uzun süren bekleyişin ardından Samsung Galaxy A36 5G nihayet piyasaya çıktı. Güney Koreli teknoloji devinin yeni orta seviye akıllı telefonu şık tasarımı, gelişmiş özellikleri, yapay zeka odaklı işlevleri ve uzun güncelleme desteğiyle tüketicilerle buluştu.

Samsung’un yeni orta seviye cihazı Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 6 Gen 3 yonga setinden güç alıyor. Üçlü kamera setine sahip olan modelin en dikkat çekici unsurlarından biri ise 6 yıllık büyük Android güncellemelerini desteklemesi olarak belirtiliyor. Galaxy A26 5G ve Galaxy A56 5G ile birlikte duyurulan cihaz şimdiden büyük bir ilgi görmeyi başardı.

Samsung Galaxy A36 5G özellikleri

Ekran: 6,7 inç FHD+ (2340 x 1080 piksel) Süper AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, 1200 nit tepe parlaklık ve Gorilla Glass Victus Plus koruması

6,7 inç FHD+ (2340 x 1080 piksel) Süper AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, 1200 nit tepe parlaklık ve Gorilla Glass Victus Plus koruması İşlemci: Qualcomm SM6475 (Snapdragon 6 Gen 3)

Qualcomm SM6475 (Snapdragon 6 Gen 3) RAM kapasitesi: 6/8 GB RAM

6/8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128/256 GB dahili depolama

128/256 GB dahili depolama Arka kamera: OIS ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8 MP ultra geniş lens ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 5 MP makro lens

OIS ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8 MP ultra geniş lens ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 5 MP makro lens Selfie kamerası: f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12 MP ön kamera

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12 MP ön kamera Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC

5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC Batarya kapasitesi: 45W Super Fast Charge 2.0 destekli 5.000 mAh pil

45W Super Fast Charge 2.0 destekli 5.000 mAh pil Boyutlar: 162,9 x 78,2 x 7,4 mm

162,9 x 78,2 x 7,4 mm Ağırlık: 195 gram

195 gram İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7 kullanıcı arayüzü

Samsung’un yeni telefonu 120 Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklığa sahip 6,7 inçlik bir Super AMOLED ekranla karşımıza çıkıyor. Cihaz gücünü Snapdragon 6 Gen 3 yonga setinden alıyor. 6 GB, 8 GB ve 12 GB RAM seçeneklerine sahip olan telefonda 256 GB’a kadar dahili depolama alanı sunuluyor.

Samsung Galaxy A36 5G kamera sisteminde OIS destekli 50MP ana sensör, 8MP ultra geniş açılı sensör ve 5MP makro sensörü bir araya getiriyor. Cihazın ön tarafında 10-bit HDR kayıt desteğine sahip 12MP’lik bir kamera yer alıyor. Ayrıca fotoğraflarınızdan istenmeyen öğeleri kaldırmanızı sağlayan Obje Silgisi gibi gelişmiş yapay zeka düzenleme özellikleri de bulunuyor.

Yeni orta seviye telefon modelinde 5.000 mAh pil kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği yer alıyor. Suya ve toza karşı IP67 sertifikası bulunuyor. Cihaz kutudan çıkar çıkmaz Android 15 işletim sistemini temel alan yeni One UI 7 kullanıcı arayüzüyle çalışıyor.

Samsung Galaxy A36 5G fiyatı

Fiyat-performans deneyimine odaklanan yeni Galaxy A36 5G’nin fiyatı 399,99 dolar olarak duyuruldu. Cihaz ilk etapta ABD ve belirli pazarlarda satışa çıkacak. 26 Mart’ta seçili bölgelere gelecek modelin Türkiye lansmanı ise şu anda belirsizliğini koruyor.