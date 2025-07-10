Uygun fiyatlı katlanabilir telefon: Samsung Galaxy Z Flip 7 FE piyasaya çıktı

Samsung, katlanabilir telefon pazarını daha ulaşılabilir bir hale getirmek için kolları sıvadı.

Şirket uygun fiyatlı yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 7 FE'yi resmen tanıttı.

Cihaz Türkiye'de ön siparişe açıldı.

Bütçe dostu katlanabilir telefon arayan tüketiciler için Samsung’dan beklenen cevap geldi. Şirket bugün gerçekleştirilen Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni cihazlarıyla karşımıza çıktı. Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 modellerinin yanı sıra ayrıca uygun fiyatıyla öne çıkan Galaxy Z Flip 7 FE de resmi olarak duyuruldu.

Uzun bir süredir merakla beklenen uygun fiyatlı katlanabilir akıllı telefon modeli nihayet resmiyet kazandı. Exynos 2400 çipinden güç alan cihaz, Android 16 işletim sistemini temel alan yeni One UI 8 arayüzüyle hizmet veriyor.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE özellikleri

Boyutlar: Katlanmış hali 71,9×85,1×14,9 mm | Açıkken 71,9×165,1×6,9 mm

Katlanmış hali 71,9×85,1×14,9 mm | Açıkken 71,9×165,1×6,9 mm Ağırlık: 187 gram

187 gram Dahili ekran: Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç LTPO Dinamik AMOLED 2X dahili ekran, 22:9 en boy oranı ve 120 Hz’e kadar yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç LTPO Dinamik AMOLED 2X dahili ekran, 22:9 en boy oranı ve 120 Hz’e kadar yenileme hızı Harici ekran: 720×748 çözünürlüğe sahip 3,4 inç Super AMOLED harici ekran

720×748 çözünürlüğe sahip 3,4 inç Super AMOLED harici ekran İşlemci: Samsung Exynos 2400

Samsung Exynos 2400 RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB depolama

128 GB ve 256 GB depolama Selfie kamerası: 10 MP (f/2.2) ön kamera

10 MP (f/2.2) ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (OIS, F/1.8) ve 12 MP sensörlü (123º, F/2.2) ultra geniş lens

50 MP sensörlü ana lens (OIS, F/1.8) ve 12 MP sensörlü (123º, F/2.2) ultra geniş lens Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 ve NFC bağlantısı

5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 ve NFC bağlantısı Batarya kapasitesi: 25W şarjlı 4.000 mAh pil

25W şarjlı 4.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.0 kullanıcı arayüzü

Samsung’un yeni modeli Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz’e kadar yenileme hızına sahip 6,7 inç Dynamic AMOLED 2X dahili ekrana sahip. Dış panel 3.4 inçlik “klasör standardını” takip ediyor.

Yapısı Armor Aluminum, Gorilla Glass Victus 2 camdan üretilmiş olup günlük afetlere karşı IP48 sertifikası da bulunuyor. Mevcut renk seçenekleri ise siyah ve beyaz olarak belirtiliyor.

Galaxy Z Flip 7 FE, Samsung Exynos 2400 yonga setini kalbinde taşıyor. Uygun fiyatlı katlanabilir telefonda 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama alanına sahip seçenekler yer alıyor.

Bağlantı noktasında ise cihazda 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 ve temassız ödemeler için NFC yer alıyor. 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı ve 10 MP selfie kamerası sunuluyor.

25W hızlı şarjı destekleyen 4.000 mAh batarya karşımıza çıkıyor. Galaxy Z Flip 7 FE, Android 16 tabanlı One UI 8.0 arayüzüyle çalışıyor. Cihaz tıpkı serinin diğer üyeleri gibi yedi yıllık güncelleme garantisiyle geliyor. Ayrıca Galaxy AI yapay zeka yetenekleri de yerleşik olarak kullanıcılarla buluşuyor.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE’nin Türkiye fiyatı

Samsung’un bütçe dostu katlanabilir telefonu şu anda şirketin resmi internet mağazasında ön siparişe açıldı. İki varyantla raflarda boy gösteren model şu fiyat etiketleriyle listeleniyor: