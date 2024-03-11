Samsung’un yeni fiyat-performans telefonu Galaxy A35 tanıtıldı

Samsung Galaxy A35 özellikleri ve fiyatı duyuruldu. Güney Koreli teknoloji devinin uzun bir süredir beklenen orta segment akıllı telefon modeli nihayet piyasaya çıktı. Galaxy A55 ile beraber tanıtılan cihaz, uygun fiyatlı ve yüksek performanslı yeni bir telefon satın almak isteyenler için ideal seçeneklerden biri oldu.

Galaxy A serisine dahil olan yeni orta seviye akıllı telefon modeli, şık tasarımı ve zengin donanımıyla adından sıkça söz ettirmeye aday görünüyor. Google’ın en yeni işletim sistemiyle çalışan cihaz, mobil fotoğrafçılıktan oyun deneyimine kadar pek çok işlemde ideal bir performans ortaya koyma vaadinde bulunuyor.

Samsung Galaxy A35 teknik özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,6 inç Super AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,6 inç Super AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Samsung Exynos 1380

Samsung Exynos 1380 RAM kapasitesi: 6 GB ve 8 GB RAM

6 GB ve 8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama

128 GB ve 256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 13 MP ön kamera

13 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 5 MP makro lens

50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 5 MP makro lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi ve USB-C

5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi ve USB-C Batarya kapasitesi: 25 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

25 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.0 kullanıcı arayüzü

209 gramlık ağırlığa sahip olan yeni Samsung telefonu, 120 Hz yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimine kapı aralıyor. 1.000 nit tepe parlaklık ve Full HD+ çözünürlük kalitesine sahip olan modelde 6,6 inç AMOLED ekran yer alıyor.

Exynos 1380 yonga setini kalbinde taşıyan Samsung Galaxy A35 cihazı 6 GB ve 8 GB RAM kapasitesi ile 128 GB ve 256 GB dahili depolama alanı seçeneklerini bir araya getiriyor. Daha fazla depolama alanına ulaşmak isteyen tüketiciler için microSD kart desteği sunan şirket, bu sayede 1 TB’a kadar genişletilebilir hafıza imkanı sunuyor.

Android 14 işletim sistemini temel alan One UI 6.1 arayüzüyle çalışmaya başlayan cihazda 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 5 MP makro kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 13 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. 25 watt hızlı şarj desteğine sahip telefon, 5.000 mAh pil kapasitesi taşıyor.

Samsung Galaxy A35 fiyatı

Samsung’un yeni orta segment akıllı telefonu 380 Euro’dan başlayan fiyatlarla alıcılara hitap edecek. Cihazın en pahalı seçeneği olan 8 GB + 256 GB’lık sürümü ise 450 Euro karşılığında raflarda listelenecek.