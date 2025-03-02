Orta seviye canavarı Samsung Galaxy A56 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung yeni orta seviye canavarı telefon modelini piyasaya duyurdu.

Uzun süredir beklenen Galaxy A56 5G resmen tanıtıldı.

Samsung'un yeni telefonunun 6 büyük Android güncellemesine sahip olacağı açıklandı.

Samsung Galaxy A56 5G özellikleri ve fiyatı resmen duyuruldu. Yeni orta seviye canavarı akıllı telefon modeli, sınıfının en güçlü modellerinden biri olarak dikkatleri üzerinde topluyor. Cihaz güçlü özelliklerle rakiplerine adeta meydan okuyor.

Galaxy A56 5G yakın zaman önce Samsung’un diğer yeni orta seviye modelleriyle birlikte tanıtıldı. Galaxy A26 5G ve Galaxy A36 5G ile birlikte duyurulan cihaz, uzun süren bekleyişin ardından nihayet resmiyet kazanmış oldu. İşte cihazla ilgili merak edilen tüm detaylar…

Samsung Galaxy A56 5G özellikleri

Ekran: 6,7 inç FHD+ (2340 x 1080 piksel) Super AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, 1200 nit tepe parlaklık ve Gorilla Glass Victus Plus koruması

6,7 inç FHD+ (2340 x 1080 piksel) Super AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, 1200 nit tepe parlaklık ve Gorilla Glass Victus Plus koruması İşlemci : Samsung Exynos 1580

Samsung Exynos 1580 RAM kapasitesi: 8/12 GB RAM

8/12 GB RAM Dahili depolama alanı: 128/256 GB dahili depolama

128/256 GB dahili depolama Arka kamera: OIS ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12 MP ultra geniş lens ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 5 MP makro lens

OIS ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12 MP ultra geniş lens ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 5 MP makro lens Selfie kamerası: f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12 MP ön kamera

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12 MP ön kamera Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC

5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC Batarya kapasitesi: 45W Super Fast Charge 2.0 şarjlı 5.000 mAh pil

45W Super Fast Charge 2.0 şarjlı 5.000 mAh pil Boyutlar: 162,2 x 77,5 x 7,4 mm

162,2 x 77,5 x 7,4 mm Ağırlık: 198 gram

198 gram İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7 kullanıcı arayüzü

Yeni orta seviye akıllı telefon serisinin en gelişmiş modeli olan Samsung Galaxy A56 5G, 120 Hz yenileme hızına ve maksimum 1200 nit parlaklığa sahip 6,7 inçlik Super AMOLED ekranla karşımıza çıkıyor.

256 GB’a kadar dahili depolama alanına sahip olan cihazda 8 GB ve 12 GB RAM kapasitesi bulunuyor. Orta seviye akıllı telefon modeli, Samsung tarafından geliştirilen Exynos 1580 çipinden güç alıyor.

Kamera tarafında ise cihazda optik stabilizasyon (OIS) özelliğine sahip 50 MP ana sensör, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 5 MP makro lens yer alıyor. Ön kamera 12 MP çözünürlüğe sahip ve 10 bit HDR kayıt desteği sunuyor.

Samsung Galaxy A56 5G en iyi fotoğrafı elde etmek için beş kişiye kadar yüz ifadelerini birleştirmenize olanak tanıyan “En İyi Yüz” özelliğini de beraberinde getiriyor. Cihazda ayrıca 5.000 mAh pil kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği bulunuyor.

Samsung Galaxy A56 5G fiyatı

Orta seviye pazarına damgasını vurmaya aday görünen Galaxy A56 5G’nin fiyatı belli oldu. Samsung’un yeni telefonu 499,99 dolardan tüketicilerin karşısına çıkacak. Cihaz tıpkı Galaxy A26 ve Galaxy A36 gibi 6 büyük Android güncellemesine sahip olacak.