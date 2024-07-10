Samsung Galaxy Z Fold 6 resmen tanıtıldı! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung bugün uzun süredir merakla beklenen Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni katlanabilir telefon modellerini tanıttı. Kitap şeklinde katlanabilen bir yapıya sahip olan ve adeta kullanıcılara bir tablet performansı vaat eden Samsung Galaxy Z Fold 6 resmen duyuruldu. Etkileyici bir tasarıma ev sahipliği yapan model fark yaratan donanımıyla kendi segmentinin en iyi telefonları arasına adını şimdiden yazdırdı.

Samsung’un performans canavarı yeni katlanabilir telefon modeli 239 gramlık ağırlığa sahip. Rakiplerine göre dayanıklılık konusunda öne çıkan cihaz, son derece ince ve hafif gövdesine rağmen yüksek bir direnç seviyesi vadediyor. Suya karşı da dayanıklı bir yapıya sahip olan cihaz hemen her anlamda kullanıcıların istediğini onlara veriyor.

Samsung Galaxy Z Fold 6 özellikleri

Dahili ekran: 20,9:18 ​​en boy oranına sahip 7,6 inç Dynamic AMOLED 2X ana ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2160 x 1856 piksel çözünürlük

20,9:18 ​​en boy oranına sahip 7,6 inç Dynamic AMOLED 2X ana ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2160 x 1856 piksel çözünürlük Harici ekran: 6,3 inç Dinamik AMOLED 2X harici ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2376 x 968 piksel çözünürlük

6,3 inç Dinamik AMOLED 2X harici ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2376 x 968 piksel çözünürlük İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 512GB dahili depolama

512GB dahili depolama Ön kamera: 10 MP ana ön kamera ve 4 MP ekran altı ön kamera

10 MP ana ön kamera ve 4 MP ekran altı ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı lens ve 10 MP telefoto lens

50 MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı lens ve 10 MP telefoto lens Boyutlar: 132,6 x 153,5 x 5,6 mm (açıkken) / 68,1 x 153,5 x 12,1 mm (kapalıyken)

132,6 x 153,5 x 5,6 mm (açıkken) / 68,1 x 153,5 x 12,1 mm (kapalıyken) Ağırlık: 239 gram

239 gram Batarya kapasitesi: 25W şarjlı 4.400 mAh pil

25W şarjlı 4.400 mAh pil Renk seçenekleri: Gri, mavi ve siyah

Gri, mavi ve siyah İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.1.1 kullanıcı arayüzü

Serinin önceki modeline göre birçok iyileştirme alan cihaz, 2X Dynamic AMOLED panelle benzersiz bir görüntüleme deneyimi yaratıyor. 7,6 inç dahili ekranla gelen cihaz 6,3 inçlik harici ekrana ev sahipliği yapıyor. 2160×1856 piksel çözünürlük kalitesi, 1 ila 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızı ve 20,9×18 en boy oranıyla gelen ürün alt tarafta iki hoparlör taşıyor. Dolby Atmos desteğine sahip olan modelde 360 derece uzamsal ses teknolojisi destekleniyor.

Performans konusunda olağanüstü bir deneyim ortaya koyan Samsung Galaxy Z Fold 6 modeli Galaxy S24 Ultra’da da gördüğümüz Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy çipini kalbinde taşıyor. Çipin standart versiyonu olan Snapdragon 8 Gen 3’e göre çok daha güçlü bir deneyim sağlayan işlemci, 1 TB’a kadar dahili depolama alanı ve 12 GB RAM kapasitesi ile eşleştiriliyor.

Galaxy Z Fold 6’nın yapay zeka yetenekleri ile de öne çıkacağını belirtmekte yarar var. One UI 6.1.1 güncellemesi ile birlikte kutudan çıkan cihaz Galaxy AI hizmetini bünyesinde taşıyor. Android 14 işletim sistemiyle çalışan modelin 7 yıllık güncelleme desteğinden yararlanacağı vurgulanıyor.

Mobil fotoğrafçıları da unutmayan Samsung Galaxy Z Fold 6 üçlü kamera setiyle karşımıza çıkıyor. 50 MP ana kameraya sahip olan modelde 12 MP ultra geniş açılı lens yer alıyor. Aynı zamanda 3x optik yakınlaştırma desteğine sahip 10 MP telefoto lens sunuluyor. Telefonun ön kısmında ise 10 MP selfie kamerası ve 4 MP ekran altı kameraya yer veriliyor.

USB-C, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 ve NFC bağlantı destekleriyle gelen katlanabilir telefon modeli 4.400 mAh pil kapasitesi taşıyor. Güç düğmesine entegre edilmiş bir parmak izi tarayıcısı sunan modelin gümüş, pembe, lacivert, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle raflara geleceği aktarılıyor.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Türkiye’de ön siparişe açıldı! İşte fiyatı

Samsung’un katlanabilir telefon modeli şu anda Türkiye pazarında ön siparişe açılmış durumda. Galaxy Z Fold 6’nın Türkiye fiyatı 89 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla alıcılara hitap ediyor. Bu rakamlar 512 GB + 12 GB’lık versiyonu kapsıyor. 1 TB depolamaya sahip seçenek ise 98 bin 999 TL karşılığında elde edilebiliyor.

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