Samsung açıkladı: Hangi Galaxy AI özellikleri ücretsiz kalacak?

Samsung önümüzdeki yıldan itibaren bazı Galaxy AI özelliklerini ücretli hale getirecek.

Galaxy AI fiyatı henüz resmi olarak açıklanmasa da bunun aylık abonelik ile satın alınabileceği söyleniyor.

Bir Samsung sözcüsü, sonsuza dek ücretsiz kalmaya devam edecek Galaxy AI özelliklerinin hangileri olduğunu paylaştı.

Samsung ilk kez geçen yılın başlarında akıllı telefon ve tablet cihazlarına yönelik yapay zeka paketi Galaxy AI ile karşımıza çıktı. Bu işlevsel özelliklerin gelecekte ücretli bir abonelik planı gerektirip gerektirmeyeceği konusunda akıllarda soru işaretleri vardı. Şimdi ise konuya ilişkin beklenen açıklama geldi.

Güney Koreli teknoloji devi, Galaxy AI paketinde yer alan hangi yapay zeka yeteneklerinin ücretsiz kalmaya devam edeceğini resmi olarak doğruladı. Şirket temel birtakım işlevlerin bedava kalacağını, daha gelişmiş seçeneklerin ise ücretli pakette sunulacağı belirtildi.

Sonsuza dek ücretsiz olacak Galaxy AI özellikleri

Samsung belirli bir süre sonra bazı yapay zeka özelliklerinin ücretli hizmet haline gelebileceğini ima etmişti. Fakat şirket bunlardan hangilerinin ücretli olacağını ne yazık ki açıklamamıştı. Firma şimdi daha fazla netlik sağlayarak konuya ilişkin önemli ipuçları verdi. Verileri doğrudan cihazda işleyen temel ve en çok kullanılan Galaxy AI yapay zeka araçları abonelik gerektirmeyecek.

Bu kategori kullanıcıların iletişimini, üretkenliğini ve yaratıcılığını artıran en popüler işlevleri içeriyor. Şirket bu kararla birlikte kullanıcılara yerel yeniliklerine tam erişim sağlıyor. Bu da cihazların çekiciliğini artırıp pazar konumunu sağlamlaştırıyor.

Android Police ile doğrudan iletişim kuran bir Samsung temsilcisi, telefona varsayılan olarak yüklenen tüm Galaxy AI özelliklerinin sonsuza dek ücretsiz olacağını belirtti. Ücretsiz kalacak özellikler arasında Live Translate, Zoom Nightography, Gomma Audio, Browse Assist, Wallpaper Generative ve Samsung Notes için Note Asistant gibi popüler araçlar yer alıyor.

Bu uygulamalar cihazda yerel olarak çalışacak ve performans ve gizliliği garanti altına alacak şekilde tasarlandı. Bu stratejik karar, en popüler yenilikleri Galaxy cihazlarının günlük kullanıcı deneyimine ücretsiz olarak entegre ederek kullanıcı tabanını korumayı amaçlıyor.

Hangi Galaxy AI işlevleri ücretli olacak?

Ücretli hale gelebilecek yapay zeka özellikleri, esas olarak yalnızca Samsung’a bağlı olmayan fonksiyonlar olacak. Galaxy AI paketi büyük ölçüde Gemini ile bağlantılı olan Google’ın yapay zeka modellerine veya teknolojilerine dayalı özellikleri de entegre ediyor. Bu da Samsung için bir maliyet gerektiriyor.

Samsung şimdiye kadar bu özellikleri muhtemelen Google ile özel bir anlaşma yoluyla veya doğrudan işletme maliyetlerini karşılayarak kullanıcılara ücretsiz olarak sunuyordu. Ücretsiz seçenek bu yıl sona erecek.

Şu anda kullanıcıların gelişmiş özellikleri kullanmaya devam etmek için ne kadar ödeme yapması gerekeceğine dair kesin bir bilgi yok. Galaxy AI’nın tüm özelliklerine tam erişim sağlamak istiyorsanız, muhtemelen aylık bir ücret ödemeniz gerekecek.

Bu ücretin miktarını ve kullanıcıların bu yeni politikaya nasıl tepki vereceğini öğrenmek için resmi duyuruları beklememiz gerekecek. Önümüzdeki aylarda şirket konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunacak.