Samsung Galaxy A55 özellikleri ve fiyatı resmen açıklandı

Uzun süredir büyük bir merakla beklenen Samsung Galaxy A55 modeli bugün resmen tanıtıldı. Dünya çapında heyecan uyandıran cihaz, nihayet tüm teknik özellikleri ile karşımıza çıktı. Üzerindeki gizem perdesi kalkan cihaz, fiyatına göre iddialı donanımıyla dikkatleri üzerinde topladı.

Samsung’un orta seviye akıllı telefon pazarına hitap edecek olan yeni cihazı, fiyat-performans odaklı bir deneyim yaratıyor. Yüksek performanslı bir deneyim vaat eden modelde kullanıcı dostu bir batarya ve etkileyici kareler elde edebileceğiniz bir kamera seti bulunuyor.

Samsung Galaxy A55 teknik özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,6 inç Super AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Samsung Exynos 1480

RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama

Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 5 MP makro lens

Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi ve USB-C

Batarya kapasitesi: 25 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.0 kullanıcı arayüzü

Galaxy A54’ün halefi olarak karşımıza çıkan yeni Samsung telefonu, şık ve zarif bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. 120 Hz yenileme hızına sahip akıcı ekranda 1.000 nit tepe parlaklık desteği bulunuyor. 6,6 inç Full HD+ çözünürlük kalitesine sahip AMOLED ekranla gelen cihazda alüminyum çerçeve ve cam bir arka yüzey yer alıyor.

Samsung’un yeni Exynos 1480 çipinden güç alan akıllı telefon, bu sayede GPU tarafında önceki nesle göre yüzde 32, CPU tarafındaysa yüzde 15’lik dikkat çekici bir artışa imza atıyor. Cihazın 8 GB ve 12 GB RAM kapasitesi opsiyonlarına sahip modelde 128 GB ve 256 GB’lık dahili depolama alanı versiyonları yer alıyor.

25 watt hızlı şarj desteğine sahip olan 5.000 mAh pil ile gelen Samsung Galaxy A55 modeli kutudan çıkar çıkmaz Google tarafından geliştirilen yeni Android 14 işletim sistemiyle hizmet vermeye başlıyor. Buna ek olarak şirketin özel olarak tasarladığı One UI 6.1 kullanıcı arayüzü karşımıza çıkıyor. Cihazın dört büyük Android güncellemesi ve beş yıllık güvenlik güncellemesine ulaşabileceği vurgulanıyor.

Sarı, mavi, siyah ve lila renk seçenekleriyle raflara gelecek olan Samsung modeli 50 MP ana kamerayla mobil fotoğrafçıların dikkatini üzerine çekiyor. 12 MP ultra geniş açılı lense sahip olan modelde 5 MP makro sensör yer alıyor. Cihazın ön tarafında ise 32 MP’lik bir selfie kamerası taşınıyor.

Samsung Galaxy A55 fiyatı

Çok yakında Türkiye pazarında da raflara gelmesi beklenen Galaxy A55’in satış fiyatı belli oldu. Cihazın başlangıç fiyatı 480 Euro olarak açıklanırken, en gelişmiş seçenekte fiyatların 549 Euro’ya kadar çıkacağı aktarılıyor.