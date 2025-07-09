Samsung Galaxy Z Fold 7 nihayet çıktı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

Uzun süredir beklenen Samsung Galaxy Z Fold 7 resmen tanıtıldı.

Üst düzey özelliklere sahip olan cihaz, serinin son yıllardaki en büyük güncellemesi olarak vurgulanıyor.

Model 100 bin TL'yi aşkın fiyatıyla şu anda Türkiye'de de ön siparişe açılmış durumda.

Samsung bugün nihayet uzun süredir heyecanla beklenen Galaxy Z Fold 7 modelini resmi olarak tanıttı. Yılın ikinci büyük Galaxy Unpacked etkinliğiyle karşımıza çıkan şirket, üst düzey özelliklerle ve şık tasarımlarla donatılan yeni katlanabilir telefonlarını sergiledi.

Samsung’un yeni cihazı önceki nesillerin mirasını sürdürmeye devam ediyor. Üst düzey bir işlemciden güç alan telefon güncellenmiş kamerası, aynı zamanda daha büyük ve ince ekranlarıyla dikkatleri üzerinde topluyor.

Samsung Galaxy Z Fold 7 özellikleri

Boyutlar: Katlanmış hali 72,8×158,4×8,9 mm / Açıkken 143,2×158,4×4,2 mm

Katlanmış hali 72,8×158,4×8,9 mm / Açıkken 143,2×158,4×4,2 mm Ağırlık: 215 gram

215 gram Dahili ekran: QXGA+ çözünürlüğe sahip 8 inç LTPO Dinamik AMOLED 2X dahili ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı

QXGA+ çözünürlüğe sahip 8 inç LTPO Dinamik AMOLED 2X dahili ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı Harici ekran: FHD+ çözünürlüğe sahip 6,5 inç LTPO Dinamik AMOLED 2X harici ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı

FHD+ çözünürlüğe sahip 6,5 inç LTPO Dinamik AMOLED 2X harici ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB RAM

12 GB veya 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama alanı

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama alanı Ön kamera: 10 MP sensörlü (f/2.2) dahili lens ve 10 MP sensörlü (f/2.2) harici lens

10 MP sensörlü (f/2.2) dahili lens ve 10 MP sensörlü (f/2.2) harici lens Arka kamera: 200 MP sensörlü ana lens (OIS, f/1.7), 12 MP sensörlü (AF, 120) ultra geniş lens ve 10 MP sensörlü telefoto lens (OIS, PDAF, f/2.4)

200 MP sensörlü ana lens (OIS, f/1.7), 12 MP sensörlü (AF, 120) ultra geniş lens ve 10 MP sensörlü telefoto lens (OIS, PDAF, f/2.4) Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC bağlantısı

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC bağlantısı Batarya kapasitesi: 25W şarjlı 4.400 mAh pil

25W şarjlı 4.400 mAh pil İşletim sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.0 kullanıcı arayüzü

Galaxy Z Fold 7 bu yıl selefine göre daha ince olmasıyla dikkat çekiyor. Cihaz açıldığında kalınlığı 5.6 milimetreden 4.2 milimetreye iniyor. Samsung ayrıca akıllı telefonun ağırlığını 239 gramdan 215 grama düşürürken, yapısı 4. sınıf titanyumdan üretiliyor.

Bir diğer önemli nokta ise Z Fold 6’ya göre daha da gelişmiş koruma sağlamak için yüzde 50 daha kalın cam kullanılması oluyor. Önceki nesillerde olduğu gibi parmak izi sensörü güç tuşuna entegre edilmiş ve günlük kullanımı daha da akıcı hale getiren bir menteşe yer alıyor.

Galaxy Z Fold 6 ile karşılaştırıldığında yeni Fold 7 modeli 7,6 inçlik ekran yerine 8 inçlik Dinamik AMOLED 2X LTPO ekrana sahip. Bu panel ayrıca QXGA+ çözünürlüğe sahip ve 1 Hz ile 120 Hz arasında değişen yenileme hızlarını destekliyor.

Samsung’un açıkladığına göre yeni akıllı telefonun açık ekranı önceki nesile göre yüzde 11 daha büyük ve artık selfie kamerası için bir delik bulunuyor. Dış panel de 6,5 inçe büyüdü. 21:9 en boy oranı, ekranı geleneksel akıllı telefonlara çok daha yakın hale getiriyor. 120 Hz’e kadar yenileme hızına sahip Dynamic AMOLED 2X LTPO panel de yine bu modelde yer alıyor.

GSMArena’ya göre bir diğer önemli güncelleme ise Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy yonga seti oluyor. Bu çip Galaxy Z Fold 7 ile Android dünyasında mümkün olan en iyi performansa sahip olacağınız anlamına geliyor. RAM ve depolama seçenekleri arasında 12 GB/16 GB RAM ve 256 GB/512 GB/1 TB dahili depolama alanı opsiyonları mevcut.

Bağlantı noktasında ise 5G şebekesi, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve Samsung Pay ile temassız ödemeler için NFC desteği bulunuyor. 25W hızlı şarj özelliğine sahip 4.400 mAh batarya yer alıyor. Son olarak Galaxy Z Fold 7, Samsung’un yedi yıl boyunca güvenlik güncellemeleri ve yeni Android sürümleri garantisi verdiği, yerel One UI 8.0 ile Android 16’nın ilk çıkışını temsil ediyor.

Yapay zeka özellikleri açısından Samsung, önceki nesillerden tüm Galaxy AI paketine ek olarak, geliştirilmiş gürültü önleyici, daha büyük ekran için optimize edilmiş Gemini, Circle to Search, üç formatta AI sonuçlarının görselleştirilmesi gibi özelliklerin varlığını öne çıkarıyor.

Eş zamanlı çeviri, fotoğraflardan istenmeyen objeleri çıkarma, web sayfalarını özetleme, sesi yazıya dökme ve özetleme, çizimleri görsellere dönüştürme ve çok daha fazlası telefonda mevcut.

Kameralar açısından Samsung, artık ana katlanabilir akıllı telefonu Galaxy S25 Ultra ile aynı seviyede görünüyor. Optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip 200 MP’lik bir ana sensör kullanıyor.

Ultra geniş sensör 12 MP ve 3x optik yakınlaştırma ile fotoğraf çekmeyi sağlayan 10 MP sensörlü bir telefoto lens bulunuyor. Öte yandan iki selfie lensi de 10 MP’de eşitlenmiş, bu da dahili ekranın altında bulunan 4 MP’lik sensörü tamamen ortadan kaldırıyor.

Samsung Galaxy Z Fold 7 Türkiye fiyatı

Blue Shadow, Jetblack, Silver Shadow ve Mint renk seçenekleriyle tüketicilerle buluşan yeni katlanabilir Samsung telefonu Türkiye’de de ön siparişe açıldı. Cihaz 101 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketiyle tüketicilere hitap ediyor.