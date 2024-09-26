F/P odaklı Samsung Galaxy S24 FE resmen tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung bugün Galaxy S24 FE modelini resmi olarak piyasaya duyurdu. Şirketin yeni fiyat-performans odaklı telefonu, aralarında Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra’nın da bulunduğu amiral gemileri arasında en ucuz telefon olarak lanse ediliyor. Cihaz uygun fiyata en yüksek performansı ortaya koymayı vaat ediyor.

Samsung’un uzun süredir merakla beklenen yeni telefonu, şimdiye kadar çok sayıda sızıntı haberiyle karşımıza çıkmıştı. Neredeyse hiçbir süprizi kalmayan akıllı telefon modeli şık tasarımı, performans canavarı özellikleri ve nispeten bütçe dostu fiyatı ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Galaxy S24 FE’nin merak edilen tüm ayrıntıları…

Samsung Galaxy S24 FE teknik özellikleri

Boyutlar: 162 x 77,3 x 8 milimetre

162 x 77,3 x 8 milimetre Ağırlık: 213 gram

213 gram Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç Dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızına sahip ekran

Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç Dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızına sahip ekran İşlemci: Samsung Exynos 2400e

Samsung Exynos 2400e RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama

128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 10 MP ön kamera

10 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 8 MP sensörlü 3x optik yakınlaştırmalı telefoto lens

50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 8 MP sensörlü 3x optik yakınlaştırmalı telefoto lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS ve USB-C

5G bağlantısı, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS ve USB-C Batarya kapasitesi: 25 watt hızlı şarjlı 4.700 mAh pil

25 watt hızlı şarjlı 4.700 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.1 arayüzü

Galaxy S24 serisinin diğer üyeleriyle benzer bir tasarım diliyle karşımıza çıkan yeni fiyat-performans telefonu Dinamik AMOLED 2X teknolojisine, Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz’e kadar yenileme hızına sahip. İddialı bir görüntüleme deneyimi ortaya koyan model, selefi Galaxy S23 FE’den daha büyük olan 6,7 inç ekranla karşımıza çıkıyor. Önceki modelin 6,4 inçlik bir ekranla geldiğini belirtmekte yarar var.

Samsung Galaxy S24 FE kenarları yuvarlatılmış bir panele sahip. Üst kısmında f/2,4 lens açıklığına sahip 10 MP ön kamerayı barındıran merkezi bir delik çentik yer alıyor. Arkada ise optik stabilizasyona (OIS) ve f/1.8 lens açıklığına sahip 50 MP ana kamera bulunuyor. Bununla birlikte üçlü kamera setinde ayrıca 12 MP sensöre sahip ultra geniş açılı lens ve optik stabilizasyon destekli 3x optik zoom sunan 8 MP telefoto lens sunuluyor.

Samsung’un uygun fiyatlı yeni telefonu, şirketin geliştirdiği Exynos 2400e çipini kalbinde taşıyor. Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus modellerinde yer alan Exynos 2400 çipine kıyasla yeni işlemcinin hangi özelliklere sahip olduğu henüz açıklanmadı. Şirket bu yonga setinin benzersiz bir oyun deneyimi sağladığını ve ışın izleme gibi gelişmiş teknolojileri desteklediğini vurguluyor.

Galaxy AI yapay zeka desteği ile karşımıza çıkan Samsung Galaxy S24 FE modeli Google’ın geliştirdiği Circle to Search özelliğinin yanı sıra ayrıca gerçek zamanlı çeviri, metin yazma ve fotoğraf düzenleme gibi pratik araçlara ev sahipliği yapıyor.

8 GB RAM kapasitesine sahip olan Samsung Galaxy S24 FE modeli 8 GB RAM kapasitesi ile geliyor. Bununla birlikte 128 GB, 256 GB ve 512 GB’lık dahili depolama alanı seçenekleri yer alıyor. Serinin önceki modeli 4.500 mAh pil kapasitesiyle donatılırken, yeni modelde ise 4.700 mAh pile alan açılıyor. Aynı zamanda telefon 25 watt hızlı şarj ile geliyor. Android 14 işletim sistemini temel alan One UI 6.1 arayüzüyle çalışan cihazın yedi büyük işletim sistemi güncellemesi daha alacağı söyleniyor.

Samsung Galaxy S24 FE fiyatı

Samsung’un fiyat-performans odaklı yeni telefonu piyasaya sunuldu. Uzun süredir beklenen Samsung Galaxy S24 FE modelinin fiyatı açıklandı. Paylaşılan bilgilere göre cihaz 649 dolardan alıcılara hitap edecek. Fakat cihazın Türkiye’de hangi fiyatlardan satılacağı şimdilik belirtilmedi.

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