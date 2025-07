Webmasto Hafta Özeti (7-13 Temmuz 2025)

Her zaman olduğu gibi yine teknoloji dünyasında bol heyecanlı anlara tanık olduk. Sosyal medyadan yapay zekaya, akıllı telefonlardan giyilebilir cihazlara, mobil uygulamalardan sinema filmlerine kadar birbirinden farklı alanlarda önemli duyurular geldi.

İşte 7-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeler…

7-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında neler yaşandı? Bu hafta yaşanan önemli gelişmelere ve öne çıkan haberlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Elon Musk’ın xAI şirketinin yapay zeka sohbet robotu Grok son günlerde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hatta peygamberlere yönelik hakaret içerikli yanıtlar yüzünden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya alındı.

X (eski adıyla Twitter) platformuna entegre bir şekilde çalışan Grok AI şu anda yapay zeka sistemi için etiketleyerek soru sorma özelliğini askıya aldı. Şirketten konuya ilişkin şu açıklama geldi:

Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde uzun süredir beklenen yeni katlanabilir akıllı telefon modellerini nihayet sahneye çıkardı. Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 ve Z Flip 7 FE modelleri resmi olarak duyuruldu.

Blue Shadow, Jetblack, Silver Shadow ve Mint renk seçenekleriyle tüketicilerle buluşan Galaxy Z Fold 7’nin fiyatı 101 bin 999 TL’den başlıyor. Cihazın özellikleri ise şu şekilde:

66 bin 999 TL’den Türkiye pazarında ön siparişe açılan Galaxy Z Flip 7 şu özelliklerle donatılıyor:

Son olarak Samsung’un uygun fiyatlı katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 7 FE de resmiyet kazandı. 58 bin 999 TL’den satılan telefonun özellikleri şöyle:

Google, Gemini AI ile statik fotoğrafları senkronize ses ve diyaloglarla zenginleştirilmiş sekiz saniyelik kısa video kliplere dönüştürmenize olanak tanıyan yeni bir özellik kullanıma sundu. Bu yenilik yalnızca basit bir animasyondan ibaret değil.

Şirketin resmi blog sayfasından paylaştığı bilgilere göre yeni seçenek şu anda belirli bölgelerdeki Google AI Ultra ve Pro aboneleri için web üzerinden erişilebilir durumda. Dikkat çeken yeni özelliğin yakında daha fazla kullanıcıya ulaşması bekleniyor.

TikTok’un sahibi olan ByteDance şirketi yalnızca Amerikan pazarını hedefleyen uygulamanın alternatif bir versiyonunu hazırlıyor. Bu plan, operasyonun ABD’de satılmasını ya da uygulamanın ülkedeki dijital mağazalardan kaldırılmasını gerektiren yeni mevzuata uyuyor.

ABD’deki düzenleyici baskıya rağmen ByteDance diğer bölgelerdeki genişleme stratejisini sürdürüyor. Kurulacak olan yeni sosyal ağ, ABD’deki bir kuruluş tarafından kontrol edilecek. Kullanıcı verilerini depolamak ve yönetmekten sorumlu yerel ortak şirketlerle kendi sunucu yapısına sahip olacak. Burada orijinal versiyondan farklı bir moderasyon sistemi ve algoritma yer alacak.

Nvidia, 4 trilyon dolarlık piyasa değeriyle tarihte bir ilki gerçekleştirdi. Şirket bu sayede Apple ve Microsoft gibi rakiplerini de gölgesinde bıraktı.

Bu tür bir başarı, şirketin hisselerinin baş döndürücü bir hızla nasıl büyüdüğünü gözler önüne seriyor. Mayıs 2023’te şirket yapay zeka odaklı yeni odağını açıkça ilan etmeye başladığında, Nvidia 1 trilyon dolarlık bir değerlemeye ulaştığını kutlamıştı. Şirket, sadece iki yıl sonra borsa değerini dört katına çıkardı.

ABD lideri Donald Trump’ın dijital platformu Truth+, 14 günlük test sürecinin ardından global çapta kullanıma sunuldu. Platform şu anda yalnızca Android, iOS, Apple TV, Roku, Amazon Fire, web ve bazı akıllı TV’lerde kullanılabiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın dijital platformu Newsmax yayınlarına ev sahipliği yapıyor. Bu yayınlar hem canlı hem de tekrar bölümleriyle izleyicilere sunuluyor. Öte yandan Elon Musk da dahil olmak üzere çeşitli belgesel içeriklerine yer veriliyor. Söyleşiler, haberler ve talk show gibi içerikler de mevcut.

Twitter’ın kurucu ortağı ve Block Inc.’in CEO’su Jack Dorsey, internet bağlantısı olmadan çalışan merkezi olmayan bir mesajlaşma uygulaması olan Bitchat’i resmen tanıttı. İnternet altyapısına bağımlı olmadan çalışan platform, geçici ve şifreli iletişime izin veriyor.

Bitchat yaratıcısı Jack Dorsey, mesajlaşma uygulamasının sonsuz engelleme ve sansür dünyasında dijital özgürlük ve ifade özgürlüğü sağlayacağını söylüyor. Platformu engellemek mümkün görünmüyor. Mesajlaşma uygulamasının kesintiler, protestolar, felaketler ve diğer acil durumlarda rahatlıkla kullanılabileceği bildiriliyor.

Apple Vision Pro 2 iddialara göre bu yılın sonlarına doğru resmi olarak duyurulacak. Merakla beklenen model, Apple’ın yüksek performanslı M4 çipinden güç alacak. Aynı zamanda geliştirilmiş dahili bileşenler ve kafa bandında önemli değişikliklerle gelecek.

Bloomberg’den Mark Gurman’a göre Apple Vision Pro’nun daha uygun fiyatlı bir versiyonu ise 2027’de gelebilir. Söz konusu bütçe dostu seçenek, karma gerçeklik deneyimini daha geniş bir kitleye sunmaya odaklanacak.

Çok sayıda Garmin akıllı saat için yeni bir güncelleme yayınlandı. Sunulan güncellemeyle birlikte kullanıcılara Google Haritalar desteği getirildi. Şu anda sadece Android telefonlarla uyumluluk sağlandığı belirtilirken, iOS desteğinin ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.

Garmin tarafından aktarılan bilgilere göre aşağıda yer alan çok modeller Google Haritalar ile uyumlu bir şekilde çalışıyor:

27 Haziran’da vizyona giren F1 filmi kısa sürede 300 milyon dolar gişe hasılatına yaklaştı. Şimdiden bütçesini çıkaran film, dünya çapında büyük bir popülarite yakaladı.

Bu olağanüstü sonuç, Apple’ın bugüne kadarki en büyük sinema başarısı olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda yaklaşık 145 milyon dolar hasılat elde eden bir açılış hafta sonu ile ünlü oyuncu Brad Pitt’in de kariyerinin en yüksek hasılat yapan filmi oldu.

Ortaya çıkan son raporlara göre şirket içindeki bir kaynak, Android Authority’ye verdiği demeçte telefonun teknik olarak üretime hazır olduğunu, ancak “tüketicilerin aslında böyle bir ürün istemediğini” dile getirdi. Şirket ilk üçe katlanabilir telefon modelleri yalnızca Güney Kore ve Çin’de piyasaya sürecek.

Tahmin edebileceğimiz gibi cihaz önceki ikiye katlanabilir modellerden çok daha pahalı olacak. Z Fold 7’nin fiyatı zaten 1.999 dolar olarak biliniyor. Üçe katlanan seçeneğin ise modele bağlı olarak 3 bin ila 3 bin 500 dolar aralığında olması bekleniyor.

X CEO’su Linda Yaccarino “iki harika yılın” ardından istifa ettiğini açıkladı. Tecrübeli yönetici, Elon Musk ile X’i bir “Super App” vizyonuna taşımaktan gurur duyduğunu da sözlerine ekledi. Bir sonraki CEO’nun seçimi platformun geleceğini gösterecek gibi görünüyor. Fakat bu koltuğa kimin oturacağı şu anda belirsizliğin koruyor.

Yaccarino’nun istifa kararı X’te yayınlanan resmi bir açıklamayla doğrulandı:

Google bu hafta Web, Android ve iOS’ta Gemini uygulamasının simgesini yeniledi. Google Play Store’da 1.0.776555963 ve Apple App Store için 1.2025.2562103 sürümlerinin yayınlanmasıyla birlikte değişiklikler her işletim sistemine özel işlevler sunuyor.

Yeni dört renkli logo kısa sürede büyük bir dikkat topladı. Bu simge diğer Google simgelerinin renk şemasını izleyerek kırmızı, sarı, yeşil ve mavi renkleri kullanıyor. Sağ taraf mavinin hakimiyetini korurken, diğer noktalar kalan birincil kurumsal renkleri alıyor. Sol orta kısımda Google’ın mevcut “G” simgesini hatırlatan bir degrade bulunuyor.

Grok’la alakalı son günlerde pek çok tartışma meydana geldi. Sohbet robotu küfürlü ve hakaret içerikli yanıtlarıyla kullanıcılardan sert bir tepki topladı. Bununla alakalı özür dileyen ve çözüm için kolları sıvayan xAI, Elon Musk’ın “dünyanın en akıllı yapay zekası” olarak tanıttığı yeni amiral gemisi modeli Grok 4 modelini piyasaya sundu.

Introducing Grok 4, the world's most powerful AI model. Watch the livestream now: https://t.co/59iDX5s2ck

— xAI (@xai) July 10, 2025