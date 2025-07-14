Webmasto Hafta Özeti (7-13 Temmuz 2025)

Her zaman olduğu gibi yine teknoloji dünyasında bol heyecanlı anlara tanık olduk. Sosyal medyadan yapay zekaya, akıllı telefonlardan giyilebilir cihazlara, mobil uygulamalardan sinema filmlerine kadar birbirinden farklı alanlarda önemli duyurular geldi.

İşte 7-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeler…

Teknoloji dünyasında bu hafta neler yaşandı? (7-13 Temmuz 2025)

7-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında neler yaşandı? Bu hafta yaşanan önemli gelişmelere ve öne çıkan haberlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de Grok’a erişim engeli getirildi

Elon Musk’ın xAI şirketinin yapay zeka sohbet robotu Grok son günlerde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hatta peygamberlere yönelik hakaret içerikli yanıtlar yüzünden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya alındı.

X (eski adıyla Twitter) platformuna entegre bir şekilde çalışan Grok AI şu anda yapay zeka sistemi için etiketleyerek soru sorma özelliğini askıya aldı. Şirketten konuya ilişkin şu açıklama geldi:

“Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkındayız ve uygunsuz içerikleri kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz. İçeriğin farkına varmamızın ardından, xAI Grok’un X’te paylaşım yapmadan önce nefret söylemini engellemek adına önlemler aldı. xAI yalnızca gerçeği arayan bir yapay zekâ ve X üzerindeki milyonlarca kullanıcı sayesinde, modelin eğitiminin geliştirilebileceği alanları hızla tespit edip güncelleyebiliyoruz.“

Samsung’un yeni katlanabilir telefonları Türkiye’de ön siparişe açıldı

Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde uzun süredir beklenen yeni katlanabilir akıllı telefon modellerini nihayet sahneye çıkardı. Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 ve Z Flip 7 FE modelleri resmi olarak duyuruldu.

Blue Shadow, Jetblack, Silver Shadow ve Mint renk seçenekleriyle tüketicilerle buluşan Galaxy Z Fold 7’nin fiyatı 101 bin 999 TL’den başlıyor. Cihazın özellikleri ise şu şekilde:

Boyutlar: Katlanmış hali 72,8×158,4×8,9 mm / Açıkken 143,2×158,4×4,2 mm

Katlanmış hali 72,8×158,4×8,9 mm / Açıkken 143,2×158,4×4,2 mm Ağırlık: 215 gram

215 gram Dahili ekran: QXGA+ çözünürlüğe sahip 8 inç LTPO Dinamik AMOLED 2X dahili ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı

QXGA+ çözünürlüğe sahip 8 inç LTPO Dinamik AMOLED 2X dahili ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı Harici ekran: FHD+ çözünürlüğe sahip 6,5 inç LTPO Dinamik AMOLED 2X harici ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı

FHD+ çözünürlüğe sahip 6,5 inç LTPO Dinamik AMOLED 2X harici ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB RAM

12 GB veya 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama alanı

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama alanı Ön kamera: 10 MP sensörlü (f/2.2) dahili lens ve 10 MP sensörlü (f/2.2) harici lens

10 MP sensörlü (f/2.2) dahili lens ve 10 MP sensörlü (f/2.2) harici lens Arka kamera: 200 MP sensörlü ana lens (OIS, f/1.7), 12 MP sensörlü (AF, 120) ultra geniş lens ve 10 MP sensörlü telefoto lens (OIS, PDAF, f/2.4)

200 MP sensörlü ana lens (OIS, f/1.7), 12 MP sensörlü (AF, 120) ultra geniş lens ve 10 MP sensörlü telefoto lens (OIS, PDAF, f/2.4) Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC bağlantısı

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC bağlantısı Batarya kapasitesi: 25W şarjlı 4.400 mAh pil

25W şarjlı 4.400 mAh pil İşletim sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.0 kullanıcı arayüzü

66 bin 999 TL’den Türkiye pazarında ön siparişe açılan Galaxy Z Flip 7 şu özelliklerle donatılıyor:

Boyutlar: Katlanmış hali 75,2×85,5×13,7 mm | Açıkken 75,2×166,7×6,5 mm

Katlanmış hali 75,2×85,5×13,7 mm | Açıkken 75,2×166,7×6,5 mm Ağırlık: 188 gram

188 gram Dahili ekran: Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,9 inç LTPO Dynamic AMOLED 2X dahili ekran, 21:9 en boy oranı ve 120 Hz’e kadar yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,9 inç LTPO Dynamic AMOLED 2X dahili ekran, 21:9 en boy oranı ve 120 Hz’e kadar yenileme hızı Harici ekran: 1048x948p çözünürlük ve 120 Hz’e kadar yenileme hızına sahip 4,1 inç Super AMOLED harici ekran

1048x948p çözünürlük ve 120 Hz’e kadar yenileme hızına sahip 4,1 inç Super AMOLED harici ekran İşlemci: Samsung Exynos 2500

Samsung Exynos 2500 RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB depolama

256 GB ve 512 GB depolama Selfie kamerası: 10 MP (f/2.2) ön kamera

10 MP (f/2.2) ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (OIS, F/1.8) ve 12 MP sensörlü (123º, F/2.2) ultra geniş lens

50 MP sensörlü ana lens (OIS, F/1.8) ve 12 MP sensörlü (123º, F/2.2) ultra geniş lens Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC bağlantısı

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC bağlantısı Batarya kapasitesi: 25W şarjlı 4.300 mAh pil

25W şarjlı 4.300 mAh pil İşletim sistemi: Android 16 tabanı One UI 8.0 kullanıcı arayüzü

Son olarak Samsung’un uygun fiyatlı katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 7 FE de resmiyet kazandı. 58 bin 999 TL’den satılan telefonun özellikleri şöyle:

Boyutlar: Katlanmış hali 71,9×85,1×14,9 mm | Açıkken 71,9×165,1×6,9 mm

Katlanmış hali 71,9×85,1×14,9 mm | Açıkken 71,9×165,1×6,9 mm Ağırlık: 187 gram

187 gram Dahili ekran: Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç LTPO Dinamik AMOLED 2X dahili ekran, 22:9 en boy oranı ve 120 Hz’e kadar yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç LTPO Dinamik AMOLED 2X dahili ekran, 22:9 en boy oranı ve 120 Hz’e kadar yenileme hızı Harici ekran: 720×748 çözünürlüğe sahip 3,4 inç Super AMOLED harici ekran

720×748 çözünürlüğe sahip 3,4 inç Super AMOLED harici ekran İşlemci: Samsung Exynos 2400

Samsung Exynos 2400 RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB depolama

128 GB ve 256 GB depolama Selfie kamerası: 10 MP (f/2.2) ön kamera

10 MP (f/2.2) ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (OIS, F/1.8) ve 12 MP sensörlü (123º, F/2.2) ultra geniş lens

50 MP sensörlü ana lens (OIS, F/1.8) ve 12 MP sensörlü (123º, F/2.2) ultra geniş lens Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 ve NFC bağlantısı

5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 ve NFC bağlantısı Batarya kapasitesi: 25W şarjlı 4.000 mAh pil

25W şarjlı 4.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.0 kullanıcı arayüzü

Gemini, Veo 3 ile fotoğraflarınızı videoya dönüştürecek

Google, Gemini AI ile statik fotoğrafları senkronize ses ve diyaloglarla zenginleştirilmiş sekiz saniyelik kısa video kliplere dönüştürmenize olanak tanıyan yeni bir özellik kullanıma sundu. Bu yenilik yalnızca basit bir animasyondan ibaret değil.

Şirketin resmi blog sayfasından paylaştığı bilgilere göre yeni seçenek şu anda belirli bölgelerdeki Google AI Ultra ve Pro aboneleri için web üzerinden erişilebilir durumda. Dikkat çeken yeni özelliğin yakında daha fazla kullanıcıya ulaşması bekleniyor.

TikTok, ABD pazarı için tamamen ayrı yeni bir uygulama sunacak

TikTok’un sahibi olan ByteDance şirketi yalnızca Amerikan pazarını hedefleyen uygulamanın alternatif bir versiyonunu hazırlıyor. Bu plan, operasyonun ABD’de satılmasını ya da uygulamanın ülkedeki dijital mağazalardan kaldırılmasını gerektiren yeni mevzuata uyuyor.

ABD’deki düzenleyici baskıya rağmen ByteDance diğer bölgelerdeki genişleme stratejisini sürdürüyor. Kurulacak olan yeni sosyal ağ, ABD’deki bir kuruluş tarafından kontrol edilecek. Kullanıcı verilerini depolamak ve yönetmekten sorumlu yerel ortak şirketlerle kendi sunucu yapısına sahip olacak. Burada orijinal versiyondan farklı bir moderasyon sistemi ve algoritma yer alacak.

Nvidia 4 triyon dolar piyasa değerine ulaştı

Nvidia, 4 trilyon dolarlık piyasa değeriyle tarihte bir ilki gerçekleştirdi. Şirket bu sayede Apple ve Microsoft gibi rakiplerini de gölgesinde bıraktı.

Bu tür bir başarı, şirketin hisselerinin baş döndürücü bir hızla nasıl büyüdüğünü gözler önüne seriyor. Mayıs 2023’te şirket yapay zeka odaklı yeni odağını açıkça ilan etmeye başladığında, Nvidia 1 trilyon dolarlık bir değerlemeye ulaştığını kutlamıştı. Şirket, sadece iki yıl sonra borsa değerini dört katına çıkardı.

Trump’ın dijital platformu Truth+ globale açıldı

ABD lideri Donald Trump’ın dijital platformu Truth+, 14 günlük test sürecinin ardından global çapta kullanıma sunuldu. Platform şu anda yalnızca Android, iOS, Apple TV, Roku, Amazon Fire, web ve bazı akıllı TV’lerde kullanılabiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın dijital platformu Newsmax yayınlarına ev sahipliği yapıyor. Bu yayınlar hem canlı hem de tekrar bölümleriyle izleyicilere sunuluyor. Öte yandan Elon Musk da dahil olmak üzere çeşitli belgesel içeriklerine yer veriliyor. Söyleşiler, haberler ve talk show gibi içerikler de mevcut.

İnternetsiz çalışan mesajlaşma uygulaması Bitchat duyuruldu

Twitter’ın kurucu ortağı ve Block Inc.’in CEO’su Jack Dorsey, internet bağlantısı olmadan çalışan merkezi olmayan bir mesajlaşma uygulaması olan Bitchat’i resmen tanıttı. İnternet altyapısına bağımlı olmadan çalışan platform, geçici ve şifreli iletişime izin veriyor.

Bitchat yaratıcısı Jack Dorsey, mesajlaşma uygulamasının sonsuz engelleme ve sansür dünyasında dijital özgürlük ve ifade özgürlüğü sağlayacağını söylüyor. Platformu engellemek mümkün görünmüyor. Mesajlaşma uygulamasının kesintiler, protestolar, felaketler ve diğer acil durumlarda rahatlıkla kullanılabileceği bildiriliyor.

Apple Vision Pro 2 bu yıl gelecek

Apple Vision Pro 2 iddialara göre bu yılın sonlarına doğru resmi olarak duyurulacak. Merakla beklenen model, Apple’ın yüksek performanslı M4 çipinden güç alacak. Aynı zamanda geliştirilmiş dahili bileşenler ve kafa bandında önemli değişikliklerle gelecek.

Bloomberg’den Mark Gurman’a göre Apple Vision Pro’nun daha uygun fiyatlı bir versiyonu ise 2027’de gelebilir. Söz konusu bütçe dostu seçenek, karma gerçeklik deneyimini daha geniş bir kitleye sunmaya odaklanacak.

Garmin akıllı saatlere Google Haritalar desteği geldi

Çok sayıda Garmin akıllı saat için yeni bir güncelleme yayınlandı. Sunulan güncellemeyle birlikte kullanıcılara Google Haritalar desteği getirildi. Şu anda sadece Android telefonlarla uyumluluk sağlandığı belirtilirken, iOS desteğinin ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.

Garmin tarafından aktarılan bilgilere göre aşağıda yer alan çok modeller Google Haritalar ile uyumlu bir şekilde çalışıyor:

Garmin Approach S50

Garmin Approach S70

Garmin D2 Mach 1 | D2 Mach 1 Pro

Garmin Descent G2

Garmin Enduro 2

Garmin Enduro 3

Garmin epix (Gen 2)

Garmin epix Pro

Garmin Fenix ​​7 | Fenix ​​7S | Fenix ​​7X | Fenix ​​7 Pro

Garmin Fenix ​​8 AMOLED | Fenix 8 Solar

Garmin Fenix ​​E

Garmin Forerunner 165 | Forerunner 165S

Garmin Forerunner 265 | Forerunner 265S

Garmin Forerunner 570

Garmin Forerunner 955

Garmin Forerunner 965

Garmin Forerunner 970

Garmin MARQ (Gen 2) | MARQ Commander (Gen 2) | MARQ Aviator (Gen 2)

Garmin Quatix 7 | Quatix 7 Pro | Quatix 7 Sapphire Edition | Quatix 7X Solar Edition

Garmin Quatix 8 AMOLED

Garmin Tactix 7 | Tactix 7 Pro | Tactix 7 AMOLED

Garmin Tactix 8 | Tactix 8 Solar

Garmin Venu 3 | Venu 3S

Garmin Venu X1

Garmin Vivoactive 5

Garmin Vivoactive 6

F1 filmi gişede Apple’a beklediğini verdi

27 Haziran’da vizyona giren F1 filmi kısa sürede 300 milyon dolar gişe hasılatına yaklaştı. Şimdiden bütçesini çıkaran film, dünya çapında büyük bir popülarite yakaladı.

Bu olağanüstü sonuç, Apple’ın bugüne kadarki en büyük sinema başarısı olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda yaklaşık 145 milyon dolar hasılat elde eden bir açılış hafta sonu ile ünlü oyuncu Brad Pitt’in de kariyerinin en yüksek hasılat yapan filmi oldu.

Üçe katlanabilir Samsung Galaxy G Fold bu yıl iki ülkede satışa çıkacak

Ortaya çıkan son raporlara göre şirket içindeki bir kaynak, Android Authority’ye verdiği demeçte telefonun teknik olarak üretime hazır olduğunu, ancak “tüketicilerin aslında böyle bir ürün istemediğini” dile getirdi. Şirket ilk üçe katlanabilir telefon modelleri yalnızca Güney Kore ve Çin’de piyasaya sürecek.

Tahmin edebileceğimiz gibi cihaz önceki ikiye katlanabilir modellerden çok daha pahalı olacak. Z Fold 7’nin fiyatı zaten 1.999 dolar olarak biliniyor. Üçe katlanan seçeneğin ise modele bağlı olarak 3 bin ila 3 bin 500 dolar aralığında olması bekleniyor.

X CEO’su Linda Yaccarino istifa etti

X CEO’su Linda Yaccarino “iki harika yılın” ardından istifa ettiğini açıkladı. Tecrübeli yönetici, Elon Musk ile X’i bir “Super App” vizyonuna taşımaktan gurur duyduğunu da sözlerine ekledi. Bir sonraki CEO’nun seçimi platformun geleceğini gösterecek gibi görünüyor. Fakat bu koltuğa kimin oturacağı şu anda belirsizliğin koruyor.

Yaccarino’nun istifa kararı X’te yayınlanan resmi bir açıklamayla doğrulandı:

“İki inanılmaz yılın ardından 𝕏 CEO’luğundan istifa etmeye karar verdim. @elonmusk ve ben X için vizyonundan ilk bahsettiğimizde, bu şirketin olağanüstü misyonunu yerine getirmenin hayatımın fırsatı olacağını biliyordum. Bana ifade özgürlüğünü koruma, şirketi düzeltme ve X’i Super App” fikrine dönüştürme sorumluluğunu emanet ettiği için kendisine çok minnettarım. X ekibiyle inanılmaz gurur duyuyorum. Birlikte başardığımız tarihi iş dönüşümü gerçekten olağanüstüydü. Kullanıcılarımızın, özellikle de çocukların güvenliğini önceliklendirmek ve reklamverenlerin güvenini yeniden tesis etmek için gereken kritik erken çalışmalara başladık. Bu ekip, Topluluk Notları ve yakında X Money gibi çığır açan yeniliklerden, platforma en ikonik sesleri ve içerikleri getirmeye kadar durmaksızın çalıştı. Şimdi ise, X’in @xai ile yeni bir döneme girmesiyle en iyisi henüz gelmedi. X, tüm sesler için gerçek bir dijital kent meydanı ve dünyanın en güçlü kültür sinyalidir. Kullanıcılarımızın, iş ortaklarımızın ve dünyanın en yenilikçi ekibinin desteği olmadan bunu başaramazdık. Dünyayı değiştirmeye devam ederken hepinizi destekleyeceğim. Her zamanki gibi, X’te görüşürüz.”

Google Gemini yeni uygulama simgesini sundu

Google bu hafta Web, Android ve iOS’ta Gemini uygulamasının simgesini yeniledi. Google Play Store’da 1.0.776555963 ve Apple App Store için 1.2025.2562103 sürümlerinin yayınlanmasıyla birlikte değişiklikler her işletim sistemine özel işlevler sunuyor.

Yeni dört renkli logo kısa sürede büyük bir dikkat topladı. Bu simge diğer Google simgelerinin renk şemasını izleyerek kırmızı, sarı, yeşil ve mavi renkleri kullanıyor. Sağ taraf mavinin hakimiyetini korurken, diğer noktalar kalan birincil kurumsal renkleri alıyor. Sol orta kısımda Google’ın mevcut “G” simgesini hatırlatan bir degrade bulunuyor.

Aylık 300 dolarlık Grok 4 AI modeli yayınlandı

Grok’la alakalı son günlerde pek çok tartışma meydana geldi. Sohbet robotu küfürlü ve hakaret içerikli yanıtlarıyla kullanıcılardan sert bir tepki topladı. Bununla alakalı özür dileyen ve çözüm için kolları sıvayan xAI, Elon Musk’ın “dünyanın en akıllı yapay zekası” olarak tanıttığı yeni amiral gemisi modeli Grok 4 modelini piyasaya sundu.

Introducing Grok 4, the world's most powerful AI model. Watch the livestream now: https://t.co/59iDX5s2ck — xAI (@xai) July 10, 2025

Grok 4 AI modeli “Humanity’s Last Exam” (İnsanlığın Son Sınavı) testinde yüzde 25,4’lük bir başarı oranı elde ederek dikkatleri üzerine çekti. Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse Google’ın Gemini 2.5 Pro’su yüzde 21,6 ve OpenAI’nin o3’ü ise yüzde 21’lik bir başarı oranına sahip.