Samsung Galaxy S26 Ultra kamera tarafında kullanıcıları üzebilir

Galaxy S26 Ultra'nın önceki modellerle aynı olan telefoto lens ile karşımıza çıkacağı söyleniyor.

5x optik yakınlaştırma yeteneğine sahip olacak cihaz, 50 MP telefoto kamerayla donatılacak.

Merakla beklenen model, serinin diğer üyeleriyle birlikte 2026 yılının başlarında resmi olarak tanıtılacak.

Samsung’un bir sonraki amiral gemisi serisi Galaxy S26 ailesi ile ilgili dikkat çeken yeni bilgiler ortaya çıktı. Gelen son raporlar ile birlikte serinin en gelişmiş seçeneği olarak karşımıza çıkacak S26 Ultra’ya dair pek de umut verici olmayan çeşitli detaylar sızdırıldı.

Samsung kamera konusunda bazı iyileştirmeler planlıyor olsa da gelen bilgiler, mobil fotoğrafçılık yeteneklerinin neredeyse aynı kalabileceğini söyledi. Bu durumun da potansiyel alıcıları hayal kırıklığına uğratabileceği anlaşılıyor.

Galaxy S26 Ultra selefleriyle aynı telefoto lensle gelecek

GalaxyClub’ın raporuna göre Galaxy S26 Ultra bir kez daha 5x optik yakınlaştırmaya sahip 50 MP telefoto kamera kullanacak. Aynı sistem S24 Ultra ve S25 Ultra telefonlarında da kullanılmıştı.

0,7 µm piksel, PDAF otomatik odaklama ve optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip 1/2,52″ sensör ile karşılaşacağız. Bu sensör zaten iyi test edilmiş ve mükemmel performansıyla biliniyor. Belki de bu yüzden Samsung’un işe yarayan bir unsuru değiştirmeyi düşünmediği tahmin ediliyor.

GSMArena’ya göre daha önceki söylentiler, önemli bir iyileştirme olacak olan büyük bir 200 MP ISOCELL telefoto sensörüne olası bir geçişten söz ediyordu.

Bunun yerine Samsung, özellikle de telefonun yeni Snapdragon 8 Elite 2 çipini kullanması beklenen ABD pazarında üretim maliyetlerini düşürmek ve yüksek tarifelerin etkisini hafifletmek için belirli bileşenlerden tasarruf ediyor gibi görünüyor.

Söylentilere göre 3,5x veya hatta 8x optik zoom özelliğine sahip olabilecek ikinci telefoto sensör henüz detaylı olarak açıklanmadı. Dolayısıyla da cihazda en azından daha belirgin bir iyileştirme olacağı umuluyor.

Ana kamera büyük ihtimalle yine 200 MP olacak. Ultra geniş açılı kamera ise önceki modelde olduğu gibi 50 MP’de kalacak. Elbette ki şimdilik tüm bunlar yalnızca birer söylentiden ibaret. Şirket henüz söylentilere ilişkin resmi bir açıklamada bulunmadı.

Samsung bir sonraki amiral gemisi telefon serisi olan Galaxy S26 ailesini önümüzdeki yılın başlarında resmi olarak tanıtmayı planlıyor.