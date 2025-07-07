Samsung Galaxy S24 FE için One UI 8 (Android 16) testleri başladı

Galaxy S24 FE yakın zaman önce One UI 8'in dahili test aşamasında ortaya çıktı.

Orta seviye telefon, One UI 7'nn ardından yeni güncellemeye de çok yakında ulaşacak.

One UI 8'in kararlı sürümü 9 Temmuz'daki Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurulacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yakın zamanda orta seviye Galaxy A55 modeli için Android 16 işletim sistemini temel alan One UI 8 güncellemesi üzerinde çalışmaya başladığını öğrenmiştik. Şimdi de şirketin Galaxy S24 FE için de aynı güncellemeyi test etmeye başladığına dair bilgiler ortaya çıktı.

Samsung henüz genel kullanıma sunulmayan S721BXXU6CYG1/S721BOXM6CYG1/S721BXXU6CYG1 yazılım sürümüyle Galaxy S24 FE üzerinde One UI 8 güncellemesini test ediyor. 9 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni güncellemenin kararlı sürümü resmi olarak yayınlanacak.

Samsung’un daha önce S24 FE için herhangi bir Beta testi yapmadan One UI 7’nin kararlı sürümünü doğrudan yayınladığı göz önüne alındığında, One UI 8’in bu model için de genel bir Beta programına sahip olmayabileceği düşünülüyor.

GSMArena’nın haberine göre Galaxy S24 FE için One UI 8 güncellemesinin kararlı sürümünün ise bu yılın sonuna doğru yayınlanması bekleniyor. Zira yine aynı model, kararlı One UI 7 sürümünü bu yılın dördüncü ayında almıştı.

One UI 8 neler sunacak?

One UI 8 güncellemesi One UI 7 ile karşılaştırıldığında çok daha küçük bir yükseltme olacak. Ancak birkaç yeni özellik gelecek.

Samsung’un yeni güncellemesi, cihazın daha akıllı kullanımına ve kullanıcıya daha iyi uyum sağlamaya odaklanan bir dizi iyileştirme getiriyor. Gelişmiş yapay zeka özellikleri sayesinde sistem artık bağlamı daha iyi anlıyor ve yerel olarak çalışarak gizliliği artırıyor.

Ayrıca kullanıcı arayüzü, katlanabilir telefonlar ve tabletler dahil olmak üzere farklı cihazlara daha esnek bir şekilde uyum sağlıyor.

Galaxy S25 serisi yakın zamanda aşağıdaki değişiklik listesini içeren üçüncü Beta güncellemesini aldı: