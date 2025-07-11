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    Google Gemini, Veo 3 ile fotoğrafları videolara dönüştürüyor

    Google Gemini yapay zeka sohbet robotu artık Veo 3 aracıyla entegrasyon kullanarak fotoğraflarınızı kısa videolara dönüştürüyor.
    Google Gemini Veo 3
    • Gemini AI artık yüklediğiniz fotoğrafları kısa ve eğlenceli videolara dönüştürüyor.
    • Kullanıcılar birden fazla görsel seçerek AI ile dinamik içerikler oluşturabiliyor.
    • Kademeli olarak dağıtılan bu yeni özelliğin yakında genel kullanıma sunulması bekleniyor.

    Teknoloji devi Google, Gemini AI ile statik fotoğrafları senkronize ses ve diyaloglarla zenginleştirilmiş sekiz saniyelik kısa video kliplere dönüştürmenize olanak tanıyan yeni bir özellik kullanıma sundu. Bu yenilik yalnızca basit bir animasyondan ibaret değil.

    Google’ın geliştirdiği Veo 3 video modeli tarafından desteklenen yapay zeka aracı ses efektleri, ortam gürültüsü ve hatta ilgili diyaloglar üreterek sesi hareketli görüntülerle kusursuz bir şekilde bütünleştiriyor. Bu ilgi çekici özellik mevcut fotoğraflarınızı “sihirli” videolara çeviriyor.

    Veo 3 ile fotoğraflar nasıl videoya dönüştürülür?

    Şirketin resmi blog sayfasından paylaştığı bilgilere göre yeni seçenek şu anda belirli bölgelerdeki Google AI Ultra ve Pro aboneleri için web üzerinden erişilebilir durumda. Dikkat çeken yeni özelliğin bu hafta içinde ise mobil cihazlara da gelmesi bekleniyor.

    Aracın kullanımı son derece sezgisel görünüyor. Bunun için Gemini komut çubuğunda uygun seçeneği belirleyin, “video”yu seçin ve istediğiniz görüntüyü yükleyin.

    Ardından hareket türünü yönlendirmek için bir metin açıklaması ekleyebilir ve isteğe bağlı olarak diyalog, ses efektleri veya ortam gürültüsü için ipuçları sağlayabilirsiniz. Yapay zeka daha sonra tutarlı bir sonuç için tüm bu unsurları senkronize edecek.

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    Ortaya çıkan nihai sonuç ise 720p çözünürlüğe sahip 16:9 yatay MP4 dosyası olacak. Şeffaflığı sağlamak için oluşturulan her videoya yapay zeka özelliğini doğrulayan görünür bir filigran ve görünmez bir parmak izi (SynthID) eklenecek.

    Google günlük nesneleri canlandırmak, çizimleri ve resimleri dinamik sahnelere dönüştürmek veya doğal manzaralara hareket eklemek gibi çeşitli yaratıcı kullanımlar öneriyor. Bu özellik, daha önce tanıtılan video oluşturma aracı Flow ile entegre olarak farklı uygulamalar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

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    Gemini kullanıcıları artık fotoğraflarını doğrudan aynı platform içinde canlandırabiliyor. Bu yeni özelliğin yanı sıra Flow bugünden itibaren 75 ek ülkeye daha genişletilecek.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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