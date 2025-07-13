Google Gemini yeni logosunu web arayüzüne de getirdi

Google geçen hafta Android/iOS cihazlarına getirdiği yeni logosunu şimdi de web arayüzünde sunmaya başladı.

Logo küçük boyutlarda daha net görünebilmesi adına daha yuvarlak köşelerle karşımıza çıkıyor.

Bu logo değişikliği, Google ekosistemindeki diğer araçlarla daha tutarlı bir deneyim ortaya koyuyor.

Teknoloji devi Google, yapay zeka aracı Gemini için yeni bir logo hazırladı. Şirket ilk olarak geçtiğimiz hafta Android ve iOS uygulamalarında bu logosunu kullanmaya başladı. Şimdi ise hizmetin web arayüzünde de yeni logoyu gördük.

9to5Google’ın aktardığı bilgilere göre yeni logonun benimsenmesi, Gemini AI aracının yeniden markalaşma sürecini tamamlıyor. Aynı zamanda Gemini’nin görsel kimliğini tüm platformlarda güçlendiriyor.

Tarayıcı kullanıcıları için en önemli yeni özellik, tarayıcı sekmesinde görüntülenen küçük simge olan yeni favicon oluyor. Küçük boyutu onu ince bir değişiklik haline getirse de varlığı kolayca fark ediliyor. Ayrıca ürünün Google ekosistemindeki üyeliğini yansıtıyor.

Yeni Google Gemini AI logosu nasıl görünüyor?

Yenilenen tasarım önceki mavi-mor estetiğini terk ederek daha yuvarlak, ışıltılı ve daha az keskin kenarlı bir şekil sunuyor. Bu yeni ikon Google’ın dört imza rengini içeriyor. Bunlar bilindiği üzere mavi, kırmızı, sarı ve yeşil olarak karşımıza çıkıyor.

Favicon versiyonunda açık mavi en belirgin renkken, logonun tam ortasındaki degrade neredeyse fark edilmiyor. Google’ın Nisan ayında tanıtılan, ama web arayüzüne hiç entegre edilmeyen geçici logo versiyonunu kaldırıp yerine mevcut simgeyi kullanma kararı da ilgi çekici duruyor.

Diğer değişiklikler arasında, “Merhaba” karşılama mesajının artık tamamen mavi renkte göründüğü web sayfasında doğrudan görülebilir. Bu özel renk değişikliği henüz Android ve iOS mobil uygulamalarının kararlı sürümlerine eklenmemiş yeni bir özellik olarak vurgulanıyor.

Gemini’yi Progressive Web Uygulaması özelliği aracılığıyla akıllı telefonlarının ana ekranına veya masaüstü görev çubuğuna kaydetmeyi seçen kullanıcılar için simge otomatik olarak güncellenmez. Yeni logoyu görüntülemek için kullanıcıların belirli bir manuel işlem gerçekleştirmeleri gerekiyor. Kullanıcıların önce mevcut kısayolu silmeleri ve ardından ekrana veya görev çubuğuna yeniden eklemelerinin gerektiği söyleniyor.

Bu değişiklikler ile birlikte Google, Gemini’nin görsel kimliğini güncelleme sürecini tamamlıyor. Yeni logonun benimsenmesi, şirketin Gemini’yi hizmet ekosistemi içinde açıkça tanımlanabilir bir ürün haline getirme arzusunu da doğrular gibi görünüyor.