Samsung Galaxy Z Flip 7 özellikleri ve Türkiye fiyatı resmen duyuruldu

Samsung bugünkü Galaxy Unpacked'da yeni katlanabilir telefonlarını duyurdu.

Göz alıcı bir tasarıma sahip olan Galaxy Z Flip 7 resmen duyuruldu.

Türkiye'de ön siparişe açılan telefon Exynos 2500 çipinden güç alıyor.

Samsung bugün Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni amiral gemisi katlanabilir telefon modellerini piyasaya sundu. Galaxy Z Fold 7’nin yanı sıra şirket ayrıca Galaxy Z Flip 7 modelini de tüketicilerle buluşturdu. Cihaz şimdiden Türkiye’de ön siparişe açıldı.

Göz alıcı bir tasarıma ev sahipliği yapan yeni katlanabilir Samsung telefonu Exynos 2500 yonga setinden güç alıyor. Cihazın bir diğer öne çıkan özelliği ise 7 yıllık güncelleme desteği olarak karşımıza çıkıyor. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

Samsung Galaxy Z Flip 7 özellikleri

Boyutlar: Katlanmış hali 75,2×85,5×13,7 mm | Açıkken 75,2×166,7×6,5 mm

Katlanmış hali 75,2×85,5×13,7 mm | Açıkken 75,2×166,7×6,5 mm Ağırlık: 188 gram

188 gram Dahili ekran: Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,9 inç LTPO Dynamic AMOLED 2X dahili ekran, 21:9 en boy oranı ve 120 Hz’e kadar yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,9 inç LTPO Dynamic AMOLED 2X dahili ekran, 21:9 en boy oranı ve 120 Hz’e kadar yenileme hızı Harici ekran: 1048x948p çözünürlük ve 120 Hz’e kadar yenileme hızına sahip 4,1 inç Super AMOLED harici ekran

1048x948p çözünürlük ve 120 Hz’e kadar yenileme hızına sahip 4,1 inç Super AMOLED harici ekran İşlemci: Samsung Exynos 2500

Samsung Exynos 2500 RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB depolama

256 GB ve 512 GB depolama Selfie kamerası: 10 MP (f/2.2) ön kamera

10 MP (f/2.2) ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (OIS, F/1.8) ve 12 MP sensörlü (123º, F/2.2) ultra geniş lens

50 MP sensörlü ana lens (OIS, F/1.8) ve 12 MP sensörlü (123º, F/2.2) ultra geniş lens Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC bağlantısı

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC bağlantısı Batarya kapasitesi: 25W şarjlı 4.300 mAh pil

25W şarjlı 4.300 mAh pil İşletim sistemi: Android 16 tabanı One UI 8.0 kullanıcı arayüzü

Yeni katlanabilir telefon modeli daha büyük 4,1 inçlik Super AMOLED dış ekranla geliyor. 1,2 mm çerçeveye sahip olan bu ekranda 120 Hz yenileme hızı ve 2.600 nit tepe parlaklık desteği mevcut.

Dahili panelde ise 6,9 inç Dynamic AMOLED 2X panele sahip. Full HD+ çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı ve 21:9 en boy oranı destekleniyor. Renk seçenekleri arasında ise Blue Shadow, Jetblack ve Mint yer alıyor.

Samsung Galaxy Z Flip 7 iyi bir işlem gücü sağlamak için AMD ile ortaklaşa geliştirilen 10 çekirdekli ve GPU’lu tescilli Exynos 2500 yonga setiyle geliyor. Cihazda ayrıca 12 GB RAM ve 512 GB’a kadar dahili depolama seçenekleri sunuluyor.

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC desteklerine sahip olan katlanabilir telefon 50 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı lens sunuyor. Ön taraftaysa 10 MP’lik bir selfie kamerası mevcut. 25W şarjlı model 4.300 mAh pil kapasitesi bulunuyor.

Galaxy Z Flip 7 cihazı kutudan çıkar çıkmaz Android 16 tabanlı yeni One UI 8 güncellemesiyle çalışıyor. Samsung, akıllı telefonun artık yedi yıllık güncellemeleri desteklediğini ve bazı yapay zeka ekstralarına sahip olduğunu vurguluyor.

Gemini, Now Bar ve Now Brief artık harici ekranda çalışıyor. Aynı zamanda farklı formatlarda saatler bulunuyor. Geleneksel Galaxy AI özelliklerini de kullanabilirsiniz. Bunlar arasında eşzamanlı çeviri, Circle to Search, fotoğraflardan istenmeyen nesneleri kaldırma ve çizimi resme dönüştürme gibi işlevler karşımıza çıkıyor.

Samsung Galaxy Z Flip 7’nin Türkiye fiyatı ne kadar?

Samsung’un yeni katlanabilir kapaklı telefonu şu anda markanın resmi internet sitesinde listeleniyor. Cihazın fiyatları şu şekilde karşımıza çıkıyor: