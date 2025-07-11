Nvidia tarih yazdı: Piyasa değeri 4 trilyon doları gördü

Nvidia, 4 trilyon dolarlık piyasa değeriyle tarihte bir ilki gerçekleştirdi.

Şirket bu sayede Apple ve Microsoft gibi rakiplerini de gölgesinde bıraktı.

Analistlere göre Nvidia'nın bu olağanüstü başarısı, yapay zeka çiplerine olan yoğun talep sayesinde mümkün hale geldi.

Nvidia bu hafta toplam 4 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı. Şirket bu sayede dünyanın en değerli şirketi olmakla kalmıyor, aynı zamanda bu kadar yüksek bir değerlemeye ulaşan ilk firma olarak da adını tarihe altın harflerle kazıyor.

NVIDIA, Çarşamba günü hisselerinde yüzde 2’lik güçlü bir artışla rekor kırdı. Bu da halihazırda trilyonlarca dolar değerinde olan ve her türlü marjın milyarlarca doları temsil ettiği bir şirket için önemli bir rakam olarak göze çarpıyor.

Nvidia, Apple’ı geride bıraktı

CNBC tarafından aktarılan bilgilere göre Nvidia bu olağanüstü başarı sayesinde, Aralık ayında değeri 3,9 trilyon doların biraz üzerinde olan ve en değerli şirket rekorunu elinde bulunduran Apple’ı tahtından indirdi.

Teknoloji haberlerini takip eden neredeyse herkes Nvidia’nın değerindeki hızlı artışın bir süredir devam ettiğini biliyor. Bu artışın büyük bir kısmı da üretken yapay zeka etrafındaki heyecandan kaynaklanıyor.

Bu tür bir başarı, şirketin hisselerinin baş döndürücü bir hızla nasıl büyüdüğünü gözler önüne seriyor. Mayıs 2023’te şirket yapay zeka odaklı yeni odağını açıkça ilan etmeye başladığında, Nvidia 1 trilyon dolarlık bir değerlemeye ulaştığını kutlamıştı.

Şirket, sadece iki yıl sonra borsa değerini dört katına çıkardı. Bu rekor elbette ki bir gün aşılabilir. Fakat bu rekora yakın bir zamanda ulaşılamayabilir gibi görünüyor.

Mevcut ABD yönetimi tarafından aktif olarak artırılan ürünlere uygulanan ithalat vergileri birçok durumda borsa üzerinde olumsuz bir etki yarattı. Öte yandan Nvidia, Çin’e satış kısıtlamaları nedeniyle nasıl para kaybedeceğini de defalarca dile getirdi.

Fakat şirketin üretken yapay zeka ekosistemindeki ve profesyonel LLM uygulamalarındaki baskın donanım konumu, şirketi piyasa korkularına karşı koruyacak kadar güçlü görünüyor. Japonya ve Güney Kore’ye yeni ve ağır gümrük vergileri getirilmiş olsa da Nvidia yeni rekor seviyelere ulaşmaya devam ediyor.