Honor Magic 8 Pro özellikleri sızdı: 7.000 mAh pil, Snapdragon 8 Elite 2 ve 200 MP kamera

Honor Magic 8 Pro'nun çok yakında resmen duyurulması bekleniyor.

Qualcomm'un henüz tanıtılmayan Snapdragon 8 Elite 2 çipinden güç alacak cihaz, üst düzey bir performans sunmayı hedefliyor.

7.000 mAh pil kapasitesine sahip olacak telefonda ayrıca 200 MP ana kamera bulunacağı vurgulanıyor.

Honor çok yakında Magic serisi akıllı telefon ailesinin yeni neslini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Honor Magic 8 modelleri için 200 MP periskop sensör içeren dörtlü kamera kurulumuna dair son söylentilerin ardından şimdi de Digital Chat Station’dan önemli bilgiler geldi.

Güvenilir bir kaynaktan gelen bu sızıntıda, serinin üst düzey özelliklere sahip olacak “Pro” modelinin ekranı, pili, kamera sensörleri ve işlemcisi ile ilgili hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıktı. Sızdırılan bu rapor, telefonun portresiyle ilgili bizlere önemli ipuçları veriyor.

Magic 8 Pro yüksek performansıyla fark yaratacak

Digital Chat Station’a göre Honor Magic 8 Pro modeli 6,71 inç düz bir ekrana sahip olacak. Bu boyut, selefi Honor Magic 7 Pro’nun 6,8 inç kavisli LTPO OLED panelinden biraz daha küçük bir boyuta işaret ediyor.

Çözünürlük hakkında henüz kesin bir bilgi açıklanmasa da marka akıcı ve konforlu bir görüntüleme deneyimi sağlamak için yüksek yenileme hızı ve gelişmiş PWM teknolojisine odaklanacak gibi görünüyor.

Honor Magic 8 Pro’nun tek çekirdekli testlerde 4 bin puanı, çok çekirdekli testlerde ise 11 bin puanı aşması beklenen kıyaslama puanlarıyla, Qualcomm’un amiral gemisi Snapdragon 8 Elite 2 yonga setiyle donatılması bekleniyor.

Mobil fotoğrafçılar için önceki modelde de yer alan 200 MP periskop telefoto lensin korunacağı doğrulandı. Fakat kaynaklar hem ana sensörün hem de telefoto lensin önemli yükseltmelerden geçtiğini öne sürüyor.

Bu da daha yüksek performanslı yeni sensörlerin benimsendiğini ya da görüntü işleme sistemlerinin optimize edildiğini bizlere gösteriyor. Aynı zamanda farklı ışık koşullarında daha ayrıntılı ve daha kaliteli çekimler sağlandığına da işaret ediyor.

Olağanüstü pil kapasitesiyle öne çıkacak

Honor’un yeni telefonu üst düzey pil gücüyle dikkatleri üzerine çekecek. Ortaya çıkan sızıntılar, amiral gemisi Honor Magic 8 Pro’nun devasa 7.000 mAh bataryaya sahip olacağını gösteriyor.

Honor Magic 7 Pro’daki 5.850 mAh bataryayla karşılaştırıldığında, bu batarya pil ömründe önemli bir sıçrama anlamına geliyor. Daha uzun kullanım ömrü vaat eden modelin 80W ile 100W arasında hızlı şarj gücüyle donatılması bekleniyor.

Honor Magic 8 Pro’da ultrasonik parmak izi okuyucu da bulunabilir. Aynı zamanda 3D yüz tanıma özelliği de korunacak.

Son olarak geçtiğimiz günlerde Honor Magic 7 Pro’nun 2025 Espor Dünya Kupası’nın resmi telefonu seçildiğini de eklemekte fayda var.