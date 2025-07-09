Donald Trump’ın dijital platformu Truth+ duyuruldu

ABD lideri Donald Trump'ın dijital platformu Truth+, 14 günlük test sürecinin ardından global çapta kullanıma sunuldu.

Platform şu anda yalnızca Android, iOS, Apple TV, Roku, Amazon Fire, web ve bazı akıllı TV’lerde kullanılabiliyor.

Uygulamanın dünya çapında kullanıma sunulmasıyla birlikte Trump Media hisselerinin de artışa geçtiği ifade ediliyor.

Truth Social adlı sosyal medya platformunun arkasındaki şirket olan Trump Media and Technology Group (TMTG), Truth+ adlı kendi yayın platformunu resmen başlattı. Duyuru, Amerika Birleşik Devletleri ve komşu bölgelerdeki bir test aşamasının ardından bu hafta yapıldı. Hizmet şimdi de uluslararası pazara genişletildi.

Truth+’ı şu anda iOS, Android, Apple TV, Android TV, Amazon Fire ve Roku cihazlarında ve web tarayıcıları üzerinden kullanılabilirsiniz. ABD lideri Donald Trump’ın sahibi olduğu dijital streaming platformunun temel amacı, büyük teknoloji şirketlerinden bağımsız bir medya ekosistemi yaratmak gibi görünüyor.

Truth+ neler sunuyor?

ABD Başkanı Donald Trump’ın dijital platformu Newsmax yayınlarına ev sahipliği yapıyor. Bu yayınlar hem canlı hem de tekrar bölümleriyle izleyicilere sunuluyor. Öte yandan Elon Musk da dahil olmak üzere çeşitli belgesel içeriklerine yer veriliyor. Söyleşiler, haberler ve talk show gibi içerikler de mevcut.

Platform 14 günlük etkileşimli elektronik rehber, son yedi günde yayınlanan içeriklere erişim, bulut DVR ve isteğe bağlı katalog gibi özellikler sunuyor. Teknik altyapı, şirketin kendi sunucuları ve tescilli yazılımıyla geliştirildi. Şirkete göre bu harici platformlar tarafından engellenme veya askıya alınmanın önüne geçiyor.

Yeni platformun başlıca ilgi çekici yanlarından biri de artık Amerika Birleşik Devletleri dışından da erişilebilen Newsmax kanalı oluyor. Lansman, Truth Social’ın günlük aktif kullanıcı tabanındaki büyümenin ortasında geldi. Similarweb’den alınan verilere göre Mayıs ayında yüzde 106 artarak günlük 359 bin ziyarete ulaştı.

Trafikteki artışa rağmen TMTG, 2025’in ilk çeyreğinde 821 bin dolarlık gelire rağmen yaklaşık 32 milyon dolarlık bir zarar bildirdi. Şirket, gelir akışlarını çeşitlendirmek için Bitcoin/Ethereum ETF’leri ve yeni dijital varlıklar için ayrılmış 250 milyon dolarlık bir fon gibi finansal ürünlere odaklanan Truth.Fi markasına da yatırım yapıyor.

Şirket ayrıca 400 milyon dolarlık hisse geri alım programını onayladı. Yakın zamanda 2,3 milyar dolar sermaye topladı. Bu sermayenin bir kısmı kripto para hazinesi oluşturmaya yönlendirildi.