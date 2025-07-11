Samsung, Galaxy Z Fold 7’de S Pen desteğini kesti

Samsung bu hafta Galaxy Z Fold 7 modelini resmen tanıttı.

Türkiye'de de ön siparişe açılan telefon, selefinden çok daha ince ve ergonomik bir tasarım sunuyor.

Şirket bu inceliği yakalayabilmek için S Pen desteğini kaldırmaya karar verdi.

Samsung geçtiğimiz günlerde Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni katlanabilir amiral gemisi telefonu Galaxy Z Fold 7 ile karşımıza çıktı. 8,9 mm’lik incecik bir tasarıma ev sahipliği yapan telefon, 215 gram ağırlığa ulaşmak için ne yazık ki bazı unsurlardan feragat etti.

Yeni Galaxy Z Fold 7 ile Samsung, S Pen desteğini tamamen kaldırarak tartışmalı ama kesin bir tasarım tercihi yapıyor. Daha ince ve daha dayanıklı bir cihaz yaratmayı amaçlayan karar, bu özelliği 2021 yılındaki Galaxy Z Fold 3 ile başlayarak entegre eden üst düzey katlanabilir cihazlarının geleneğinden açık bir şekilde ayrılıyor.

Galaxy Note serisinin sembolü ve daha sonra Samsung’un kitap tarzı katlanabilir cihazları için ayırt edici bir unsur olan ikonik S Pen feda edildi. Ne mevcut S Pen modelleri ne de yeni sürümler cihazla uyumlu olmayacak. Bu yeni yönün işareti, kalemi desteklemeyen ve geriye dönüp bakıldığında Fold 7’nin tasarımını öngören bir model olan önceki yılki Galaxy Z Fold Special Edition ile gelmişti.

Samsung neden Galaxy Z Fold 7’de S Pen uyumluluğunu sonlandırdı?

Samsung bu tercihinin iki temel nedenini açıkladı. İlk sebep, cihazın form faktörüyle yakından ilgili görünüyor. Galaxy Z Fold 7, kapalıyken yalnızca 8,9 mm kalınlığında olan seleflerinden önemli ölçüde daha ince bir yapıya sahip. Bu da S Pen’in çalışması için gerekli donanım bileşeni olan sayısallaştırıcının ortadan kaldırılmasıyla sağlanıyor.

AndroidAuthority’nin haberine göre ikinci neden ise dayanıklılıkla ilgili oluyor. Sayısallaştırıcının daha önce kapladığı alan, katlanabilir ekranın dayanıklılığını ve sağlamlığını artıran daha kalın UTG kullanımına olanak sağladı.

Tasarım stratejisi, özellikle bazı rakip üreticilerin benzer form faktörüne sahip cihazlarda kalem desteğini korumayı başardığı göz önüne alındığında tartışmalara yol açtı. OPPO’nun harici bir OPPO Pen’i destekleyen Find N5 modeli de benzer bir durumla gündeme gelmişti.

Samsung ise önceki Fold nesillerindeki gerçek S Pen kullanım verilerinin nispeten düşük yüzdeler gösterdiğini belirtti. Bu istatistik, bu desteğin kaldırılmasının katlanabilir telefonun kullanıcı tabanının çoğunluğu için etkisinin minimum düzeyde olacağını gösteriyor.

Şirketin odak noktası, kitle pazarı için daha önemli olduğu düşünülen yapısal ve kullanım avantajları gibi görünüyor. Samsung’un bu güçlü duruşunun ardından Galaxy S26 Ultra’nın Galaxy S serisinde kalem barındıran son akıllı telefon olabileceği iddiaları da giderek daha fazla ciddiye alınıyor.

Samsung’un yeni katlanabilir telefonu Türkiye’de ön siparişe açıldı. Blue Shadow, Jetblack, Silver Shadow ve Mint renk seçenekleriyle gelen cihaz 101 bin 999 TL’den listeleniyor.