Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Mobil Teknoloji

    Samsung, Galaxy Z Fold 7’de S Pen desteğini kesti

    Samsung'un amiral gemisi katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7, S Pen desteğini sona erdiriyor.
    Samsung Galaxy Z Fold 7
    • Samsung bu hafta Galaxy Z Fold 7 modelini resmen tanıttı.
    • Türkiye'de de ön siparişe açılan telefon, selefinden çok daha ince ve ergonomik bir tasarım sunuyor.
    • Şirket bu inceliği yakalayabilmek için S Pen desteğini kaldırmaya karar verdi.

    Samsung geçtiğimiz günlerde Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni katlanabilir amiral gemisi telefonu Galaxy Z Fold 7 ile karşımıza çıktı. 8,9 mm’lik incecik bir tasarıma ev sahipliği yapan telefon, 215 gram ağırlığa ulaşmak için ne yazık ki bazı unsurlardan feragat etti.

    Yeni Galaxy Z Fold 7 ile Samsung, S Pen desteğini tamamen kaldırarak tartışmalı ama kesin bir tasarım tercihi yapıyor. Daha ince ve daha dayanıklı bir cihaz yaratmayı amaçlayan karar, bu özelliği 2021 yılındaki Galaxy Z Fold 3 ile başlayarak entegre eden üst düzey katlanabilir cihazlarının geleneğinden açık bir şekilde ayrılıyor.

    Galaxy Note serisinin sembolü ve daha sonra Samsung’un kitap tarzı katlanabilir cihazları için ayırt edici bir unsur olan ikonik S Pen feda edildi. Ne mevcut S Pen modelleri ne de yeni sürümler cihazla uyumlu olmayacak. Bu yeni yönün işareti, kalemi desteklemeyen ve geriye dönüp bakıldığında Fold 7’nin tasarımını öngören bir model olan önceki yılki Galaxy Z Fold Special Edition ile gelmişti.

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    Samsung neden Galaxy Z Fold 7’de S Pen uyumluluğunu sonlandırdı?

    Samsung bu tercihinin iki temel nedenini açıkladı. İlk sebep, cihazın form faktörüyle yakından ilgili görünüyor. Galaxy Z Fold 7, kapalıyken yalnızca 8,9 mm kalınlığında olan seleflerinden önemli ölçüde daha ince bir yapıya sahip. Bu da S Pen’in çalışması için gerekli donanım bileşeni olan sayısallaştırıcının ortadan kaldırılmasıyla sağlanıyor.

    AndroidAuthority’nin haberine göre ikinci neden ise dayanıklılıkla ilgili oluyor. Sayısallaştırıcının daha önce kapladığı alan, katlanabilir ekranın dayanıklılığını ve sağlamlığını artıran daha kalın UTG kullanımına olanak sağladı.

    Galaxy Z Fold 7

    Tasarım stratejisi, özellikle bazı rakip üreticilerin benzer form faktörüne sahip cihazlarda kalem desteğini korumayı başardığı göz önüne alındığında tartışmalara yol açtı. OPPO’nun harici bir OPPO Pen’i destekleyen Find N5 modeli de benzer bir durumla gündeme gelmişti.

    Samsung ise önceki Fold nesillerindeki gerçek S Pen kullanım verilerinin nispeten düşük yüzdeler gösterdiğini belirtti. Bu istatistik, bu desteğin kaldırılmasının katlanabilir telefonun kullanıcı tabanının çoğunluğu için etkisinin minimum düzeyde olacağını gösteriyor.

    iPhone vs Samsung: Hangisi daha uzun süre güncelleme alıyor?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    iPhone vs Samsung: Hangisi daha uzun süre güncelleme alıyor?

    Şirketin odak noktası, kitle pazarı için daha önemli olduğu düşünülen yapısal ve kullanım avantajları gibi görünüyor. Samsung’un bu güçlü duruşunun ardından Galaxy S26 Ultra’nın Galaxy S serisinde kalem barındıran son akıllı telefon olabileceği iddiaları da giderek daha fazla ciddiye alınıyor.

    Samsung’un yeni katlanabilir telefonu Türkiye’de ön siparişe açıldı. Blue Shadow, Jetblack, Silver Shadow ve Mint renk seçenekleriyle gelen cihaz 101 bin 999 TL’den listeleniyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.