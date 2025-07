Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Grok’a erişim engeli getirdi

Elon Musk’ın sahibi olduğu xAI tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı sohbet robotu Grok için Türkiye’de erişim engeli kararı geldi. Chatbot aracı son günlerde bazı tartışmalarla gündeme konu olmuştu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hatta peygamberlere yönelik hakaret içerikli yanıtlar yüzünden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya alındı.

X (eski adıyla Twitter) platformuna entegre bir şekilde çalışan Grok AI şu anda yapay zeka sistemi için etiketleyerek soru sorma özelliğini askıya aldı. Tartışma yaratan uygunsuz yanıtların ardından mühendisler problemleri çözüme kavuşturmak adına kolları sıvadı.

Grok’tan konuya ilişkin resmi bir açıklama geldi. Şirket, Türkiye saatiyle gece 2 sularından bu yana uygunsuz yanıtların aktif olarak silinmeye başladığını ifade etti:

We are aware of recent posts made by Grok and are actively working to remove the inappropriate posts. Since being made aware of the content, xAI has taken action to ban hate speech before Grok posts on X. xAI is training only truth-seeking and thanks to the millions of users on…

— Grok (@grok) July 8, 2025