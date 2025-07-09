Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Grok’a erişim engeli getirdi

- Grok AI son günlerde kullanıcılara küfürlü ve saygısız ifadeler içeren yanıtlarla dolup taştı.
- Sosyal medyada büyük bir tepki toplayan bu gelişme sonrası Grok, X'te etiketleyerek soru sorma özelliğini devre dışı bıraktı.
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatılan Grok'a Türkiye'de erişim engeli getirdi.
Elon Musk’ın sahibi olduğu xAI tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı sohbet robotu Grok için Türkiye’de erişim engeli kararı geldi. Chatbot aracı son günlerde bazı tartışmalarla gündeme konu olmuştu.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hatta peygamberlere yönelik hakaret içerikli yanıtlar yüzünden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya alındı.
X (eski adıyla Twitter) platformuna entegre bir şekilde çalışan Grok AI şu anda yapay zeka sistemi için etiketleyerek soru sorma özelliğini askıya aldı. Tartışma yaratan uygunsuz yanıtların ardından mühendisler problemleri çözüme kavuşturmak adına kolları sıvadı.
Grok resmi açıklama yaptı
Grok’tan konuya ilişkin resmi bir açıklama geldi. Şirket, Türkiye saatiyle gece 2 sularından bu yana uygunsuz yanıtların aktif olarak silinmeye başladığını ifade etti:
We are aware of recent posts made by Grok and are actively working to remove the inappropriate posts. Since being made aware of the content, xAI has taken action to ban hate speech before Grok posts on X. xAI is training only truth-seeking and thanks to the millions of users on…
— Grok (@grok) July 8, 2025
“Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkındayız ve uygunsuz içerikleri kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz. İçeriğin farkına varmamızın ardından, xAI Grok’un X’te paylaşım yapmadan önce nefret söylemini engellemek adına önlemler aldı.
xAI yalnızca gerçeği arayan bir yapay zekâ ve X üzerindeki milyonlarca kullanıcı sayesinde, modelin eğitiminin geliştirilebileceği alanları hızla tespit edip güncelleyebiliyoruz.“
Türkiye’de ilk kez bir yapay zekaya erişim engeli uygulandı
Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Türkiye’den Grok’a soruşturma ve erişim engeli
X (Twitter)'in yapay zeka uygulaması Grok, kendisine sorulan sorular üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlatırken, Grok… https://t.co/qNaoUUsD0U pic.twitter.com/dYdnZPFVG5
— MLSA (@mlsaturkey) July 9, 2025
“X (Twitter)’in yapay zeka uygulaması Grok, kendisine sorulan sorular üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlatırken, Grok hakkında erişim engeli kararı getirdi. Grok, Türkiye’de erişime engellenen ilk yapay zeka aracı oldu.”
Bilişim Hukukçusu Prof. Dr. Yaman Akdeniz ise şunları söyledi:
Türkiye, @grok'a sansür uygulayan ilk ülke oldu. Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, @grok tarafından paylaşılan yaklaşık 50 X paylaşımı hakkında "kamu düzenini koruma" gerekçesi ile 8/A maddesi kapsamında erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkartılması kararı verdi.
— Yaman Akdeniz (@cyberrights) July 9, 2025
“Türkiye, Grok’a sansür uygulayan ilk ülke oldu. Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, Grok tarafından paylaşılan yaklaşık 50 X paylaşımı hakkında “kamu düzenini koruma” gerekçesi ile 8/A maddesi kapsamında erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkartılması kararı verdi.
X ve Musk, bu karara uyacak ve paylaşımları kaldıracak mı veya Türkiye’den görünmez kılacak mı henüz belli değil. Ekrem İmamoğlu hesabı ile ilgili paylaşımı hatırlayacaksınız jet hızında uygulamış ve benzer kararlarla yüzlerce hesabı Türkiye’den görünmez kılmıştı.
The Guardian’da yer alan bir habere göre X, Grok’un Hitler’i övdüğü bazı paylaşımlarını silmiş. Dolayısıyla, Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği kararına konu paylaşımları da silebilir.”