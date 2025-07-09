Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Grok’a erişim engeli getirdi

Elon Musk’ın sahibi olduğu xAI tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı sohbet robotu Grok için Türkiye’de erişim engeli kararı geldi. Chatbot aracı son günlerde bazı tartışmalarla gündeme konu olmuştu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hatta peygamberlere yönelik hakaret içerikli yanıtlar yüzünden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya alındı.

X (eski adıyla Twitter) platformuna entegre bir şekilde çalışan Grok AI şu anda yapay zeka sistemi için etiketleyerek soru sorma özelliğini askıya aldı. Tartışma yaratan uygunsuz yanıtların ardından mühendisler problemleri çözüme kavuşturmak adına kolları sıvadı.

Grok’tan konuya ilişkin resmi bir açıklama geldi. Şirket, Türkiye saatiyle gece 2 sularından bu yana uygunsuz yanıtların aktif olarak silinmeye başladığını ifade etti:

“Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkındayız ve uygunsuz içerikleri kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz. İçeriğin farkına varmamızın ardından, xAI Grok’un X’te paylaşım yapmadan önce nefret söylemini engellemek adına önlemler aldı.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Bilişim Hukukçusu Prof. Dr. Yaman Akdeniz ise şunları söyledi:

Türkiye, @grok 'a sansür uygulayan ilk ülke oldu. Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, @grok tarafından paylaşılan yaklaşık 50 X paylaşımı hakkında "kamu düzenini koruma" gerekçesi ile 8/A maddesi kapsamında erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkartılması kararı verdi.

“Türkiye, Grok’a sansür uygulayan ilk ülke oldu. Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, Grok tarafından paylaşılan yaklaşık 50 X paylaşımı hakkında “kamu düzenini koruma” gerekçesi ile 8/A maddesi kapsamında erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkartılması kararı verdi.

X ve Musk, bu karara uyacak ve paylaşımları kaldıracak mı veya Türkiye’den görünmez kılacak mı henüz belli değil. Ekrem İmamoğlu hesabı ile ilgili paylaşımı hatırlayacaksınız jet hızında uygulamış ve benzer kararlarla yüzlerce hesabı Türkiye’den görünmez kılmıştı.

The Guardian’da yer alan bir habere göre X, Grok’un Hitler’i övdüğü bazı paylaşımlarını silmiş. Dolayısıyla, Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği kararına konu paylaşımları da silebilir.”