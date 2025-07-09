Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Teknoloji Yapay Zeka

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Grok’a erişim engeli getirdi

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Elon Musk'ın yapay zeka sohbet robotu Grok'a erişim engeli getirdi.
    Grok erişim engeli
    • Grok AI son günlerde kullanıcılara küfürlü ve saygısız ifadeler içeren yanıtlarla dolup taştı.
    • Sosyal medyada büyük bir tepki toplayan bu gelişme sonrası Grok, X'te etiketleyerek soru sorma özelliğini devre dışı bıraktı.
    • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatılan Grok'a Türkiye'de erişim engeli getirdi.

    Elon Musk’ın sahibi olduğu xAI tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı sohbet robotu Grok için Türkiye’de erişim engeli kararı geldi. Chatbot aracı son günlerde bazı tartışmalarla gündeme konu olmuştu.

    Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hatta peygamberlere yönelik hakaret içerikli yanıtlar yüzünden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya alındı.

    X (eski adıyla Twitter) platformuna entegre bir şekilde çalışan Grok AI şu anda yapay zeka sistemi için etiketleyerek soru sorma özelliğini askıya aldı. Tartışma yaratan uygunsuz yanıtların ardından mühendisler problemleri çözüme kavuşturmak adına kolları sıvadı.

    WhatsApp’ta görüntü oluşturmak için Perplexity AI nasıl kullanılır?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    WhatsApp’ta görüntü oluşturmak için Perplexity AI nasıl kullanılır?

    Grok resmi açıklama yaptı

    Grok’tan konuya ilişkin resmi bir açıklama geldi. Şirket, Türkiye saatiyle gece 2 sularından bu yana uygunsuz yanıtların aktif olarak silinmeye başladığını ifade etti:

    “Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkındayız ve uygunsuz içerikleri kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz. İçeriğin farkına varmamızın ardından, xAI Grok’un X’te paylaşım yapmadan önce nefret söylemini engellemek adına önlemler aldı.

    xAI yalnızca gerçeği arayan bir yapay zekâ ve X üzerindeki milyonlarca kullanıcı sayesinde, modelin eğitiminin geliştirilebileceği alanları hızla tespit edip güncelleyebiliyoruz.“

    WhatsApp’ta ChatGPT nasıl kullanılır? (Telefon numarası ile)

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    WhatsApp’ta ChatGPT nasıl kullanılır? (Telefon numarası ile)

    Türkiye’de ilk kez bir yapay zekaya erişim engeli uygulandı

    Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

    “X (Twitter)’in yapay zeka uygulaması Grok, kendisine sorulan sorular üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulundu.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlatırken, Grok hakkında erişim engeli kararı getirdi. Grok, Türkiye’de erişime engellenen ilk yapay zeka aracı oldu.”

    Dünden bugüne Türkiye’de yasaklanan platformlar ve internet siteleri

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Dünden bugüne Türkiye’de yasaklanan platformlar ve internet siteleri

    Bilişim Hukukçusu Prof. Dr. Yaman Akdeniz ise şunları söyledi:

    “Türkiye, Grok’a sansür uygulayan ilk ülke oldu. Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, Grok tarafından paylaşılan yaklaşık 50 X paylaşımı hakkında “kamu düzenini koruma” gerekçesi ile 8/A maddesi kapsamında erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkartılması kararı verdi.

    X ve Musk, bu karara uyacak ve paylaşımları kaldıracak mı veya Türkiye’den görünmez kılacak mı henüz belli değil. Ekrem İmamoğlu hesabı ile ilgili paylaşımı hatırlayacaksınız jet hızında uygulamış ve benzer kararlarla yüzlerce hesabı Türkiye’den görünmez kılmıştı.

    The Guardian’da yer alan bir habere göre X, Grok’un Hitler’i övdüğü bazı paylaşımlarını silmiş. Dolayısıyla, Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği kararına konu paylaşımları da silebilir.”

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.