Google Pixel 10 Pro Fold özellikleri Geekbench’te görüldü

Google Pixel 10 Pro Fold, serinin diğer üyeleriyle birikte 20 Ağustos'ta resmen tanıtılacak.

Tensor G5 çipinden güç alacak cihaz yakın zaman önce Geekbench veritabanında ortaya çıktı.

Merakla beklenen modelin 16 GB RAM kapasitesine ev sahipliği yapacağı anlaşıldı.

Google’ın performans canavarı bir sonraki katlanabilir telefonu Pixel 10 Pro Fold, iddialı teknik özellikleri ile Geekbench platformunda ortaya çıktı. Cihazın performans ve teknik ayrıntılarına dair önemli ipuçlarıyla karşılaştık. Böylelikle cihazdan neler bekleyebileceğimize dair elimize daha tutarı bilgiler ulaşmış oldu.

Geekbench’te gördüğümüz bu önizleme, yeni katlanabilir cihazın özelliklerini detaylı bir şekilde inceleme fırsatı sunuyor. Pixel 10 Pro Fold’un ilk kıyaslamaları, Tensor G5 çipinin gücünü gözler önüne seriyor.

Pixel 10 Pro Fold, Tensor G5 ile yüksek performansa odaklanacak

Google’ın yeni amiral gemisi katlanabilir telefonunun kalbinde Tensor G5 işlemcisi yer alacak. Sekiz çekirdekli yapısı dinamik iş yükü yönetimi için tasarlanıyor.

Bu çip en yoğun istekleri karşılamak için tek bir birincil çekirdek 3,78 GHz frekansında çalışırken, sürekli güç sağlamak için beş yüksek performanslı çekirdek 3,05 GHz frekansında çalışıyor. İki 2,25 GHz çekirdek temel işlemler için enerji verimliliğine ayrılıyor.

İşlemcinin yanında akıcı çoklu görev ve karmaşık uygulamaların yönetimini sağlayan 16 GB RAM modülü bulunuyor. Tüm bu unsurlar “Rango” anakartına dayanıyor. Grafik performansı, arayüzü ve multimedya içeriğini işlemekten sorumlu olan PowerVR DXT-48-1536 GPU’ya emanet ediliyor.

Tüm donanımın uyumu Android 16 işletim sistemi tarafından düzenleniyor. Bu yapılandırmanın sayısal sonuçları tek çekirdek için 2 bin 276 ve çok çekirdek için 6 bin 173 puana dönüşüyor.

Ekran ve kamera özellikleri belli oldu

Ekran tarafında konfor ve görsel kaliteyi hedefleyen özellikleriyle öne çıkıyor. Her iki ekran da titreşimi ve göz yorgunluğunu azaltan bir teknoloji olan 240 Hz’lik darbe genişlik modülasyonu (PWM) frekansını destekliyor. Parlaklık dahili katlanabilir ekran için 1850 nit, harici ekran için ise 1800 nit tepe değeriyle dikkat çekici seviyelere ulaşıyor.

Kamera sistemi de aynı şekilde yapılandırılıyor. Arka tarafta üçlü bir sensör yapılandırması bulunuyor. Ana sensör 50 MP Samsung GN8 (1/1,95″), ardından 13 MP Samsung 3J1 ultra geniş kamera (1/3,2″) ve 12 MP Samsung 3J1 telefoto lens (1/3,2″) geliyor. Hem iç hem de dış ekranlarda 11 MP (1/3,94″) Samsung 3K1 ön kamera sunuluyor.

Lansman için geri sayım başladı

Tüm bu ayrıntılar 20 Ağustos’ta planlanan etkinlikte doğrudan doğrulanacak. Bu tarihte şirket yalnızca Google Pixel 10 Pro Fold’u değil, ayrıca serinin diğer üyelerini de karşımıza çıkaracak.

Lansmanda duyurulacak diğer Google telefonları arasında Pixel 10, Pixel 10 Pro ve Pixel 10 Pro XL modelleri yer alacak.

Son olarak merakla beklenen cihazın selefi olan ve geçen yıl tanıtılan Google Pixel 9 Pro Fold modelinin teknik özelliklerine göz atabilirsiniz.