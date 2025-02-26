EA Sports FC 25: Lisanslı tüm takımlar, ligler ve stadyumlar

EA Sports FC 25 oyununda yer alan tüm lisanslı kulüpler, milli takımlar, profesyonel ligler ve stadyumları bir araya getirdik. Oyunseverler için eğlenceli ve son derece rekabetçi bir deneyime kapı aralayan oyun, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yoğun bir ilgi görüyor. Devrimsel yeniliklere ev sahipliği yapan yapım, FIFA’nın mirasını taşıyarak oyunculara gerçekçi ve dinamik bir futbol atmosferi sunuyor.
Electronic Arts’ın geliştirdiği oyunun bu yılki sürümünü her yönüyle keşfetmek isteyen oyuncular için kapsamlı bir içerik oluşturduk. Dünyanın en prestijli ligleri, takımları ve stadyumlarını buluşturan oyunda futbol büyüsünü hissetmek isteyenler için birçok seçenek mevcut. Hazırsanız yeşil sahaya birlikte adım atalım…
EA Sports FC 25: Oyundaki tüm takımlar
Dünya çapında yüzlerce prestijli futbol takımını bir araya getirerek oyunculara oldukça gerçekçi ve heyecan dolu bir deneyim sunan EA Sprots FC 25, her kıtadan ve ligden en büyük takımlar ile karşımıza çıkıyor. Favori kulübünüzün başına geçip dünyanın en büyük yıldızlarıyla mücadele etmeye adım atabilirsiniz.
Türkiye Süper Lig de listede yer alırken, ülkemizin önde gelen kulüpleri arasında yer alan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş bu sene EA Sports FC 25 ile özel bir anlaşmaya imza attı. Bu anlaşma kapsamında “üç büyüğün” oyuncuları, formaları, stadyumları ve diğer kendine has ayrıntıları daha detaylı bir şekilde oyuna işlendi.
EA Sports FC 25 oyununda yer alan tüm takımlar aşağıda yer alıyor. Kıtalara göre ayırdığımız tablolarımızı aşağıdan inceleyebilir, aradığınız veya merak ettiğiniz kulübü kolaylıkla bulabilirsiniz.
Kuzey ve Güney Amerika
|Ülke
|Lig
|Lisanslı Kulüpler
|Arjantin
|Liga Profesional de Fútbol
|Argentinos Juniors, Atlético Tucumán, Barracas Central, Banfield, Belgrano, Boca Juniors, Central Córdoba, Defensa y Justicia, Deportivo Riestra, Estudiantes, Gimnasia, Godoy Cruz, Huracán, Independiente, Independiente Rivadavia, Instituto Córdoba, Lanús, Newell’s Old Boys, Platense, Racing Club, River Plate, Rosario Central, San Lorenzo, Sarmiento, Talleres, Tigre, Unión, Vélez Sarsfield
|ABD ve Kanada
|MLS (Major League Soccer)
|Atlanta United, Austin FC, CF Montreal, Charlotte FC, Chicago Fire, Colorado Rapids, Columbus Crew, D.C. United, FC Cincinnati, FC Dallas, Houston Dynamo, Inter Miami CF, LA Galaxy, Los Angeles FC, Minnesota United FC, Nashville SC, New England Revolution, New York City FC, New York Red Bulls, Orlando City SC, Philadelphia Union, Portland Timbers, Real Salt Lake, San Jose Earthquakes, Seattle Sounders FC, Sporting Kansas City, St. Louis City SC, Toronto FC, Vancouver Whitecaps FC
|ABD
|NWSL (National Women’s Soccer League)
|City Current, NJ/NY Gotham FC, North Carolina Courage, Orlando Pride, Portland Thorns FC, Racing Louisville FC, San Diego Wave FC, Seattle Reign FC, Utah Royals, Washington Spirit
|Diğerleri
|Copa Libertadores
|Alianza Lima, Argentinos Juniors, Atlético-MG, Atlético Nacional, Athletico-PR, Aucas, Barcelona SC, Boca Juniors, Bolívar, Cerro Porteño, Colo-Colo, Corinthians, Deportivo Pereira, Flamengo, Fluminense, Independiente del Valle, Independiente Medellín, Internacional, Libertad, Liverpool-URU, Melgar, Metropolitanos, Monagas, Nacional de Montevidéu, Ñublense, Olimpia, Palmeiras, Patronato, Racing, River Plate, Sporting Cristal, The Strongest
|Diğerleri
|Copa Sul-Americana
|Academia Puero Cabello, América-MG, Audax Italiano, Blooming, Botafogo, Bragantino, César Vallejo, Danubio, Defensa y Justicia, Emelec, Estudiantes, Estudiantes de Mérida, Fortaleza, Gimnasia, Goiás, Guaraní, Huracán, LDU Quito, Magallanes, Millonarios, Newell’s Old Boys, Oriente Petrolero, Palestino, Peñarol, San Lorenzo, Santa Fe, Santos, São Paulo, Tacuary, Tigre, Tolima, Universitario
Avrupa
|Ülke
|Lig
|Lisanslı Kulüpler
|Belçika
|Pro League
|Beerschot, Cercle Brugge, Charleroi, Club Brugge, Dender EH, Genk, Gent, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Royal Antwerp FC, R.S.C Anderlecht, Sint-Truiden, Standard Liège, Union SG, Westerlo
|Danimarka
|Superliga
|Aarhus GF, Brøndby IF, FC København, Kolding IF, AC Lyngby, FC Midtjylland, FC Nordsjælland, Randers FC, Silkeborg IF, Soenderjyske Fodbold, Vejle Boldklub, Viborg FF
|İngiltere
|Premier League
|Arsenal, Aston Villa, Bournemouth, Brentford, Brighton & Hove Albion, Chelsea, Crystal Palace, Everton, Fulham, Ipswich Town, Leicester City, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle United, Nottingham Forest, Southampton, Tottenham, West Ham, Wolverhampton
|İngiltere
|EFL Championship
|Blackburn Rovers, Bristol City, Burnley, Cardiff City, Coventry City, Derby County, Hull City, Leeds United, Luton Town, Middlesborough, Millwall, Norwich City, Oxford United, Plymouth Argyle, Portsmouth, Preston North End, Queens Park Rangers, Sheffield United, Sheffield Wednesday, Stoke City, Sunderland, Swansea City, Watford, West Bromwich Albion
|İngiltere
|EFL League One
|Barnsley, Birmingham City, Blackpool, Bolton Wanderers, Bristol Rovers, Burton Albion, Cambridge United, Charlton Athletic, Crawley Town, Exeter City, Huddersfield Town, Leyton Orient, Lincoln City, Mansfield Town, Northampton Town, Peterborough United, Reading, Rotherham United, Shrewsbury Town, Stevenage, Stockport County, Wigan Athletic, Wrexham, Wycombe Wanderers
|İngiltere
|Superliga Feminina
|Chelsea, Arsenal, Aston Villa, Brighton & Hove Albion, Crystal Palace, Everton, Leicester City, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, West Ham United
|Fransa
|D1 Arkema
|AS Saint-Étienne, Dijon, Fleury, Guingamp, Le Havre, Montpellier HSC, Nantes, Olympique Lyonnais, Paris FC, PSG, Stade de Reims, Strasbourg
|Fransa
|Ligue 1
|Angers SCO, Saint-Étienne, Monaco, Auxerre, Havre, LOSC Lille, Montpellier HSC, Nice, Olympique de Marseille, Nantes, Olympique Lyonnais, PSG, Racing Club de Lens, Strasbourg Alsace, Stade Brestois 29, Stade de Reims, Stade Rennais, Toulouse
|Fransa
|Ligue 2
|Ajaccio, Amiens, Clermont Foot, Dunkerque, En Avant Guigamp, Annecy, Lorient, Martigues, Metz, Girondins de Bordeaux, Grenoble Foot 38, Laval, Paris FC, Pau, Red Star, Rodez Averyron, Bastia, SM Caen
|Almanya
|Bundesliga
|1899 Hoffenheim, Bayer Leverkusen, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, FC Augsburg, FC Heidenheim, Holstein Kiel, Mainz 05, RB Leipzig, SC Freiburg, SC St. Pauli, Union Berlin, VfB Stuttgart, VfL Bochum, VfL Wolfsburg, Werder Bremen
|Almanya
|Bundesliga 2
|Darmstadt 98, Eintracht Braunschweig, SV Elversberg, FC Kaiserslautern, FC Köln, FC Nürnberg, Fortuna Düsseldorf, Greuther Fürth, Hamburger SV, Hannover 96, Hertha BSC, Jahn Regensburg, Karlsruher SC, Preußen Münster, SC Paderborn, Schalke 04, SSV Ulm
|Almanya
|Frauen-Bundesliga
|1899 Hoffenheim, Bayer Leverkusen, Bayern Munich, Carl Zeiss Jena, Eintracht Frankfurt, FC Köln, SC Freiburg, RB Leipzig, Rot-Weiss Essen, Turbine Potsdam, VfL Wolfsburg, Werder Bremen
|İrlanda
|SSE Airtricity League
|Bohemians, Derry City, Drogheda, Dundalk, Galway United, Shamrock Rovers, Sligo Rovers, Shelbourne, St Patrick’s Athletic, Waterford
|İtalya
|Serie A
|AS Roma, Bologna, Cagliari, Como, Empoli, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Juventus, Lecce, Napoli, AC Monza, Parma, Torino, Udinese, Venezia, AC Milan (jenerik), Inter Milan (jenerik), Atalanta (jenerik), Lazio (jenerik)
|İtalya
|Serie B
|Bari, Catanzaro, Cesena, Cittadella, Cosenza, Cremonese, Frosinone, Juve Stabia, Mantova, Modena, Palermo, Pisa, Reggina, Reggiana, Salernitana, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Südtirol
|Hollanda
|Eredivisie
|Ajax, Almere City, AZ, FC Utrecht, Feyenoord, Fortuna Sittard, Go Ahead Eagles, Groningen, Heracles Almelo, NAC Breda, NEC Nijmegen, PEC Zwolle, PSV, RKC Waalwijk, SC Heerenveen, Sparta Rotterdam, Twente, Willem II
|Norveç
|Eliteserien
|Bodø/Glimt, Brann, Fredrikstad, Hamarkameratene, Haugesund, KFUM Oslo, Kristiansund, Lillestrøm, Molde, Odds BK, Rosenborg, Sandefjord, Sarpsborg 08, Strømsgodset, Tromsø, Viking
|Polonya
|Ekstraklasa
|Cracovia, GKS Katowice, Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok, Korona Kielce, Lechia Gdańsk, Lech Poznań, Legia Warszawa, Motor Lublin, PGE Stal Mielec, Piast Gliwice, Pogoń Szczecin, Puszcza Niepołomice, Radomiak Radom, Raków Częstochowa, Śląsk Wrocław, Widzew Łódź, Zagłębie Lubin
|Portekiz
|Liga Portugal
|Arouca, AVS, Boavista, Casa Pia, CD Nacional, Estrela Amadora, Estoril, Famalicão, Farense, FC Porto, Gil Vicente, Moreirense, Rio Ave, Santa Clara, SL Benfica, Sporting, Sporting de Braga, Vitória de Guimarães
|Romanya
|Liga I
|Botoșani, CFR Cluj, Dinamo București, Farul Constanța, FCSB, Gloria Buzău, Hermannstadt, Oțelul Galați, Petrolul, Politehnica Iași, Rapid București, Sepsi Sfântu Gheorghe, Unirea Slobozia, Universitatea Cluj, Universitatea Craiova, UTA Arad
|İskoçya
|Premiership
|Aberdeen, Celtic, Dundee, Dundee United, Heart of Midlothian, Hibernian, Kilmarnock, Motherwell, Rangers, Ross County, St Johnstone, St Mirren
|İspanya
|La Liga
|Alavés, Athletic Bilbao, Atlético Madrid, Barcelona, Celta Vigo, Getafe, Girona, Las Palmas, Leganés, Mallorca, Osasuna, Rayo Vallecano, Real Betis, Real Madrid, Real Sociedad, Sevilla, Valencia, Valladolid, Villarreal
|Türkiye
|Süper Lig
|Adana Demirspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Beşiktaş, Bodrum, Eyüpspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep FK, Göztepe, Hatayspor, Başakşehir, Kasımpaşa, Kayserispor, Konyaspor, Rizespor, Samsunspor, Sivasspor, Trabzonspor
Asya
|Ülke
|Lig
|Lisanslı Kulüpler
|Arabistan
|Saudi Pro League
|Al Ahli, Al-Fateh, Al Fayha, Al Hilal, Al Ittihad, Al Khaleej, Al-Kholood, Al Nassr, Al-Okhdood, Al-Orobah, Al-Qadsiah, Al Raed, Al-Riyadh SC, Al Shabab, Al Taawoun, Al Wehda, Damac, Ettifaq FC
|Güney Kore
|K League
|Daegu FC, Daejeon Hana Citizen, FC Seoul, Gangwon FC, Gimcheon Sangmu, Gwangju FC, Incheon United, Jeonbuk Hyundai Motors, Jeju United, Pohang Steelers, Suwon FC, Ulsan Hyundai
|Çin
|Chinese Super League
|Beijing Sinobo Guoan, Cangzhou Lions, Changchun Yatai, Chengdu Rongcheng, Henan Jianye, Meizhou Hakka, Nantong Zhiyun, Qingdao Hainiu, Qingdao West Coast, Shandong Luneng Taishan, Shanghai Greenland Shenhua, Shanghai Port, Shenzhen Peng City, Tianjin TEDA, Wuhan Three Towns, Zhejiang
|Hindistan
|Hero Indian Super League
|ATK Mohun Bagan, Bengaluru, Chennaiyin, East Bengal, Goa, Hyderabad, Jamshedpur, Kerala Blasters, Mohammedan, Mumbai City, NorthEast United, Odisha, RoundGlass Punjab
Okyanusya
|Ülke
|Lig
|Lisanslı Kulüpler
|Avustralya ve Yeni Zelanda
|A-League
|Adelaide United, Brisbane Roar, Central Coast Mariners, Macarthur FC, Melbourne City, Newcastle Jets, Perth Glory, Sydney FC, Wellington Phoenix, Western Sydney Wanderers, Western United
EA Sports FC 25: Oyundaki tüm ligler
Avrupa’nın en elit ligleri mi, yoksa Güney Amerika’nın tutku dolu atmosferi mi? Dilediğiniz kıtadan birçok ligin yer aldığı oyun, söz konusu ülkelerin kendine has kültürü ve tarihini de arkasına alarak oyuna son derece renk katıyor.
|Kıta
|Ülke
|Lisanslı Ligler
|Kuzey ve Güney Amerika
|Arjantin
|Liga Profesional de Fútbol
|ABD ve Kanada
|Major League Soccer (MLS)
|Amerika
|National Women’s Soccer League (NWSL)
|Diğerleri
|Copa Libertadores, Copa Sudamericana
|Avrupa
|Belçika
|Pro League
|Danimarka
|Superliga
|İngiltere
|Premier League, EFL Championship, EFL League One, FA Women’s Super League
|Fransa
|Ligue 1, Ligue 2, D1 Arkema
|Almanya
|Bundesliga, 2. Bundesliga, Frauen-Bundesliga
|İrlanda
|SSE Airtricity League Premier Division
|İtalya
|Serie A, Serie B
|Hollanda
|Eredivisie
|Norveç
|Eliteserien
|Polonya
|Ekstraklasa
|Portekiz
|Liga Portugal
|Romanya
|Liga I
|İskoçya
|Scottish Premiership
|İspanya
|La Liga, La Liga 2, Liga F
|İsveç
|Allsvenskan
|İsviçre
|Swiss Super League
|Türkiye
|Süper Lig
|Asya
|Suudi Arabistan
|Saudi Pro League
|Güney Kore
|K League
|Çin
|Chinese Super League
|Hindistan
|Hero Indian Super League
|Okyanusya
|Avustralya ve Yeni Zelanda
|A-League
EA Sports FC 25: Oyundaki tüm milli takımlar
Popüler futbol oyunu EA Sports FC 25 çok sayıda milli takıma ev sahipliği yapıyor. Dünya Kupası ve EURO 2024 gibi farklı turnuvalarda rekabet edebileceğiniz onlarca seçenek karşımıza çıkıyor.
Fakat ne yazık ki EA Sports FC 25 oyunu Türkiye milli takımına yer vermiyor. Lisans anlaşmaları nedeniyle oyunun bu yılki sürümünde ülkemizi yalnızca Süper Lig kulüpleriyle temsil edebiliyoruz.
Yine de çok sayıda farklı seçeneğin bulunduğu milli takımlar listesi şu şekilde sıralanıyor:
|Kıta
|Milli Takım
|Cinsiyet
|Afrika
|Gana
|Erkek
|Afrika
|Fas
|Erkek
|Asya
|Katar
|Erkek
|Avrupa
|Almanya
|Erkek / Kadın
|Avrupa
|Belçika
|Erkek / Kadın
|Avrupa
|Hırvatistan
|Erkek
|Avrupa
|Danimarka
|Erkek
|Avrupa
|İspanya
|Erkek / Kadın
|Avrupa
|Finlandiya
|Erkek
|Avrupa
|Fransa
|Erkek / Kadın
|Avrupa
|İngiltere
|Erkek / Kadın
|Avrupa
|İzlanda
|Erkek / Kadın
|Avrupa
|İrlanda
|Erkek
|Avrupa
|İtalya
|Erkek
|Avrupa
|Hollanda
|Erkek / Kadın
|Avrupa
|Macaristan
|Erkek
|Avrupa
|Kuzey İrlanda
|Erkek
|Avrupa
|Norveç
|Erkek / Kadın
|Avrupa
|Galler
|Erkek
|Avrupa
|Polonya
|Erkek
|Avrupa
|Portekiz
|Erkek / Kadın
|Avrupa
|Çek Cumhuriyeti
|Erkek
|Avrupa
|Romanya
|Erkek
|Avrupa
|İskoçya
|Erkek / Kadın
|Avrupa
|İsveç
|Erkek / Kadın
|Avrupa
|Ukrayna
|Erkek
|Kuzey Amerika
|Kanada
|Kadın
|Kuzey Amerika
|Amerika Birleşik Devletleri
|Erkek / Kadın
|Kuzey Amerika
|Meksika
|Erkek / Kadın
|Güney Amerika
|Arjantin
|Erkek / Kadın
|Okyanusya
|Yeni Zelanda
|Erkek / Kadın
EA Sports FC 25: Oyundaki tüm stadyumlar
Bir futbol maçının en önemli unsurlarından biri de stadyumlardır. İngiltere’nin Webmley gibi 90 bin kişi kapasiteli efsanevi stadyumlarından, futbol dünyanın en ikonik simgelerinden biri olarak Real Madrid’in ev sahipliği yaptığı Santiago Bernabeu’ya kadar yüzlerce farklı seçenek karşımıza çıkıyor.
EA Sports FC 25 oyununda yer alan tüm stadyumları aşağıda bir araya getirdik. Türkiye’den de Kadıköy Şükrü Saraçoğlu ve Ali Sami Yen Ram Park stadyumlarının bulunduğu tabloya detaylı bir şekilde göz atabilirsiniz:
|Stadyum Adı
|Kapasite
|Konum
|Wembley Stadium
|90.000
|Londra, İngiltere
|Mâs Monumental
|85.000
|Buenos Aires, Arjantin
|Signal Iduna Park
|81.000
|Dortmund, Almanya
|Estadio Santiago Bernabéu
|81.000
|Madrid, İspanya
|Old Trafford
|75.000
|Manchester, İngiltere
|Olympiastadion
|74.000
|Berlin, Almanya
|King Fahd International Stadium
|69.000
|Riyad, Suudi Arabistan
|Metropolitano Stadium
|68,460
|Madrid, İspanya
|Orange Vélodrome
|67.000
|Marsilya, Fransa
|Estádio da Luz
|65.000
|Lizbon, Portekiz
|Tottenham Hotspur Stadium
|62.000
|Londra, İngiltere
|Veltins Arena
|62.000
|Gelsenkirchen, Almanya
|King Abdullah Sports City Stadium
|62.000
|Cidde, Suudi Arabistan
|Estadio Benito Villamarin
|60,720
|Sevilla, İspanya
|MHP Arena
|60.000
|Stuttgart, Almanya
|Celtic Park
|60.000
|Glasgow, İskoçya
|Emirates Stadium
|60.000
|Londra, İngiltere
|London Stadium
|60.000
|Londra, İngiltere
|Groupama Stadium
|59.000
|Lyon, Fransa
|Elland Road
|57,892
|Leeds, İngiltere
|Volksparkstadion
|57.000
|Hamburg, Almanya
|Etihad Stadium
|55,017
|Manchester, İngiltere
|Estadio Mestalla
|55.000
|Valencia, İspanya
|Johan Cruijff ArenA
|54,846
|Amsterdam, Hollanda
|Merkur Spiel-Arena
|54,600
|Düsseldorf, Almanya
|Borussia-Park
|54,022
|Mönchengladbach, Almanya
|La Bombonera
|54.000
|Buenos Aires, Arjantin
|Anfield
|53,394
|Liverpool, İngiltere
|San Mamés Barria
|53,331
|Bilbao, İspanya
|Donbass Arena
|52,667
|Donetsk, Ukrayna
|St James Park
|52,305
|Newcastle, İngiltere
|RAMS Park
|52,280
|St. Louis, ABD
|Deutsche Bank Park
|51,500
|Frankfurt, Almanya
|Stadion Feijenoord
|51,177
|Rotterdam, Hollanda
|Ibrox Stadium
|50,817
|Glasgow, İskoçya
|Şükrü Saracoğlu
|50,530
|İstanbul, Türkiye
|Stade Pierre Mauroy
|50,187
|Lille, Fransa
|Estádio José Alvalade
|50,095
|Lizbon, Portekiz
|Estádio do Dragão
|50,035
|Porto, Portekiz
|Rheinenergiestadion
|50.000
|Köln, Almanya
|Max-Morlock Stadium
|50.000
|Nürnberg, Almanya
|HDI-Arena
|49,200
|Hannover, Almanya
|Stadium Of Light
|48,707
|Sunderland, İngiltere
|Parc Des Princes
|47,929
|Paris, Fransa
|Estadio Presidente Perón
|46,880
|Buenos Aires, Arjantin
|Ramón Sánchez Pizjuán
|43,883
|Sevilla, İspanya
|Red Bull Arena
|42,959
|Leipzig, Almanya
|Villa Park
|42,682
|Birmingham, İngiltere
|Mercedes-Benz Stadium
|42,500
|Atlanta, ABD
|Wohninvest Weserstadion
|42,100
|Bremen, Almanya
|Estadio Libertadores de América
|42,069
|Buenos Aires, Arjantin
|Allianz Stadium
|41,507
|Torino, İtalya
|Stamford Bridge
|40,853
|Londra, İngiltere
|Stage Front Stadium
|40,500
|ABD
|Reale Seguros Stadium
|40,000
|İspanya
|Goodison Park
|39,221
|Liverpool, İngiltere
|Stade Bollaert-Delelis
|38,223
|Lens, Fransa
|Lumen Field
|37,722
|Seattle, ABD
|Philips Stadion
|35,000
|Eindhoven, Hollanda
|Europa-Park Stadion
|34,700
|Freiburg, Almanya
|Riverside Stadium
|34,000
|Middlesbrough, İngiltere
|Cardiff City Stadium
|33,316
|Cardiff, Galler
|MEWA Arena
|33,305
|Mainz, Almanya
|SBC Arena
|32,609
|ABD
|Estadio Abanca-Riazor
|32,490
|La Coruña, İspanya
|Estadio de Gran Canaria
|32,400
|Gran Canaria, İspanya
|St. Mary’s Stadium
|32,384
|Southampton, İngiltere
|King Power Stadium
|32,273
|Leicester, İngiltere
|Molineux Stadium
|32,050
|Wolverhampton, İngiltere
|Bramall Lane
|32,050
|Sheffield, İngiltere
|Estadio Martinez Valero
|31,388
|Elche, İspanya
|Ewood Park
|31,367
|Blackburn, İngiltere
|The Amex Stadium
|30,666
|Brighton, İngiltere
|WWK Arena
|30,660
|Augsburg, Almanya
|City Ground
|30,445
|Nottingham, İngiltere
|BayArena
|30,210
|Leverkusen, Almanya
|Prezero Arena
|30,150
|Sinsheim, Almanya
|Bet365 Stadium
|30,089
|Stoke, İngiltere
|Volkswagen Arena
|30,000
|Wolfsburg, Almanya
|Portman Road
|29,673
|Ipswich, İngiltere
|Millerntor-Stadion
|29,546
|Hamburg, Almanya
|Estadio Abanca-Balaídos
|29,000
|Vigo, İspanya
|Estadio José Zorrilla
|27,618
|Valladolid, İspanya
|Vonovia Ruhrstadion
|27,599
|Bochum, Almanya
|Carrow Road
|27,244
|Norwich, İngiltere
|Ashton Gate Stadium
|27,000
|Bristol, İngiltere
|Dignity Health Sports Park
|27,000
|Carson, ABD
|The Hawthorns
|26,850
|West Bromwich, İngiltere
|Schüco Arena
|26,515
|Bielefeld, Almanya
|Craven Cottage
|25,700
|Londra, İngiltere
|MKM Stadium
|25,586
|Hull, İngiltere
|Selhurst Park
|25,486
|Londra, İngiltere
|Estadi Ciutat de Valencia
|25,354
|Valencia, İspanya
|Stadio Friuli
|25,132
|Udine, İtalya
|Red Bull Arena
|25,000
|Harrison, ABD
|Kirklees Stadium
|24,169
|Huddersfield, İngiltere
|Estadio El Sadar
|23,576
|Pamplona, İspanya
|Estadio de La Cerámica
|23,500
|Villarreal, İspanya
|Visit Mallorca Estadi
|23,142
|Palma de Mallorca, İspanya
|BC Place Stadium
|22,120
|Vancouver, Kanada
|Stadion An Der Alten Försterei
|22,012
|Berlin, Almanya
|BMO Stadium
|22,000
|Toronto, Kanada
|Turf Moor
|21,994
|Burnley, İngiltere
|Liberty Stadium
|21,088
|Swansea, Galler
|Vicarage Road
|21,000
|Watford, İngiltere
Yukarıdaki tablonun yanı sıra EA Sports FC 25 farklı ortamları ve atmosferleri simüle ederek oyuna ek çeşitlilik katmak için ek seçenekler de sunuyor. Gerçek yerleri temsil etmeyen, tamamen hayali olan, fakat yine de dünyanın dört bir yanında yaygın olan mimari stillerden esinlenmiş bu stadyumlar şunlar:
|Stadyum Adı
|Kapasite
|Union Park Stadium
|23,000
|Arena D’Oro
|20,000
|Molton Road
|20,000
|Court Lane
|20,000
|Stadion Neder
|19,000
|Stadion 23. Maj
|17,000
|Arena del Centenario
|17,000
|Euro Park
|12,750
|Aloha Park
|11,000
|Town Park
|10,000
|Longville Stadium
|4,000
Sonuç
En popüler futbol oyunları arasında öne çıkan seçeneklerden bir tanesi olan EA Sports FC 25 lisanslı kulüpler, milli takımlar, ligler ve stadyumlar ile oyuncalara benzersiz bir deneyim vaat ediyor. Dünyadaki en prestijli futbol organizasyonlarında mücadeleye katılacağınız oyun; her bir lig, kulüp ya da stadyumda bambaşka atmosferler ortaya koyuyor.
Elit liglerdeki olağanüstü rekabet, dünyanın en köklü kulüplerinin görkemli tarihleri, futbol efsanelerine kucak açan eşsiz stadyumlar… Oyuna derinlik katan tüm bu unsurlar, daha gerçekçi bir simülasyon deneyimine kapı aralıyor. EA Sports FC 25 tüm takımlar, ligler ve stadyumlar ile gerçek futbol heyecanını PC ya da konsolunuza taşıyor.
PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch ve PC platformlarında yer alan EA Sports FC 25 futbolun kalbini evinize ulaştırıyor. Oyunda zafer ve tutku bir araya gelerek unutulmaz dozda rekabetçi deneyimler ortaya koyuyor.
Attığınız her gol, ulaştığınız her zafer, kazandığınız her kupa sizin hikayeniz olacak. Momentum yanınızda olsun, iyi oyunlar!