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    Editörden Oyun

    EA Sports FC 25: Lisanslı tüm takımlar, ligler ve stadyumlar

    EA Sports FC 25 oyununda yer alan tüm lisanslı takımlar, ligler ve stadyumları bir araya getirdik.
    EA Sports FC 25
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    EA Sports FC 25 oyununda yer alan tüm lisanslı kulüpler, milli takımlar, profesyonel ligler ve stadyumları bir araya getirdik. Oyunseverler için eğlenceli ve son derece rekabetçi bir deneyime kapı aralayan oyun, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yoğun bir ilgi görüyor. Devrimsel yeniliklere ev sahipliği yapan yapım, FIFA’nın mirasını taşıyarak oyunculara gerçekçi ve dinamik bir futbol atmosferi sunuyor.

    Electronic Arts’ın geliştirdiği oyunun bu yılki sürümünü her yönüyle keşfetmek isteyen oyuncular için kapsamlı bir içerik oluşturduk. Dünyanın en prestijli ligleri, takımları ve stadyumlarını buluşturan oyunda futbol büyüsünü hissetmek isteyenler için birçok seçenek mevcut. Hazırsanız yeşil sahaya birlikte adım atalım…

    EA Sports FC 25: Oyundaki tüm takımlar

    Dünya çapında yüzlerce prestijli futbol takımını bir araya getirerek oyunculara oldukça gerçekçi ve heyecan dolu bir deneyim sunan EA Sprots FC 25, her kıtadan ve ligden en büyük takımlar ile karşımıza çıkıyor. Favori kulübünüzün başına geçip dünyanın en büyük yıldızlarıyla mücadele etmeye adım atabilirsiniz.

    EA Sports FC 25 Galatasaray ve Fenerbahçe

    Türkiye Süper Lig de listede yer alırken, ülkemizin önde gelen kulüpleri arasında yer alan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş bu sene EA Sports FC 25 ile özel bir anlaşmaya imza attı. Bu anlaşma kapsamında “üç büyüğün” oyuncuları, formaları, stadyumları ve diğer kendine has ayrıntıları daha detaylı bir şekilde oyuna işlendi.

    EA Sports FC 25 oyununda yer alan tüm takımlar aşağıda yer alıyor. Kıtalara göre ayırdığımız tablolarımızı aşağıdan inceleyebilir, aradığınız veya merak ettiğiniz kulübü kolaylıkla bulabilirsiniz.

    EA Sports FC 25 takımlar

    Kuzey ve Güney Amerika

    Ülke Lig Lisanslı Kulüpler
    Arjantin Liga Profesional de Fútbol Argentinos Juniors, Atlético Tucumán, Barracas Central, Banfield, Belgrano, Boca Juniors, Central Córdoba, Defensa y Justicia, Deportivo Riestra, Estudiantes, Gimnasia, Godoy Cruz, Huracán, Independiente, Independiente Rivadavia, Instituto Córdoba, Lanús, Newell’s Old Boys, Platense, Racing Club, River Plate, Rosario Central, San Lorenzo, Sarmiento, Talleres, Tigre, Unión, Vélez Sarsfield
    ABD ve Kanada MLS (Major League Soccer) Atlanta United, Austin FC, CF Montreal, Charlotte FC, Chicago Fire, Colorado Rapids, Columbus Crew, D.C. United, FC Cincinnati, FC Dallas, Houston Dynamo, Inter Miami CF, LA Galaxy, Los Angeles FC, Minnesota United FC, Nashville SC, New England Revolution, New York City FC, New York Red Bulls, Orlando City SC, Philadelphia Union, Portland Timbers, Real Salt Lake, San Jose Earthquakes, Seattle Sounders FC, Sporting Kansas City, St. Louis City SC, Toronto FC, Vancouver Whitecaps FC
    ABD NWSL (National Women’s Soccer League) City Current, NJ/NY Gotham FC, North Carolina Courage, Orlando Pride, Portland Thorns FC, Racing Louisville FC, San Diego Wave FC, Seattle Reign FC, Utah Royals, Washington Spirit
    Diğerleri Copa Libertadores Alianza Lima, Argentinos Juniors, Atlético-MG, Atlético Nacional, Athletico-PR, Aucas, Barcelona SC, Boca Juniors, Bolívar, Cerro Porteño, Colo-Colo, Corinthians, Deportivo Pereira, Flamengo, Fluminense, Independiente del Valle, Independiente Medellín, Internacional, Libertad, Liverpool-URU, Melgar, Metropolitanos, Monagas, Nacional de Montevidéu, Ñublense, Olimpia, Palmeiras, Patronato, Racing, River Plate, Sporting Cristal, The Strongest
    Diğerleri Copa Sul-Americana Academia Puero Cabello, América-MG, Audax Italiano, Blooming, Botafogo, Bragantino, César Vallejo, Danubio, Defensa y Justicia, Emelec, Estudiantes, Estudiantes de Mérida, Fortaleza, Gimnasia, Goiás, Guaraní, Huracán, LDU Quito, Magallanes, Millonarios, Newell’s Old Boys, Oriente Petrolero, Palestino, Peñarol, San Lorenzo, Santa Fe, Santos, São Paulo, Tacuary, Tigre, Tolima, Universitario

    Avrupa

    Ülke Lig Lisanslı Kulüpler
    Belçika Pro League Beerschot, Cercle Brugge, Charleroi, Club Brugge, Dender EH, Genk, Gent, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Royal Antwerp FC, R.S.C Anderlecht, Sint-Truiden, Standard Liège, Union SG, Westerlo
    Danimarka Superliga Aarhus GF, Brøndby IF, FC København, Kolding IF, AC Lyngby, FC Midtjylland, FC Nordsjælland, Randers FC, Silkeborg IF, Soenderjyske Fodbold, Vejle Boldklub, Viborg FF
    İngiltere Premier League Arsenal, Aston Villa, Bournemouth, Brentford, Brighton & Hove Albion, Chelsea, Crystal Palace, Everton, Fulham, Ipswich Town, Leicester City, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle United, Nottingham Forest, Southampton, Tottenham, West Ham, Wolverhampton
    İngiltere EFL Championship Blackburn Rovers, Bristol City, Burnley, Cardiff City, Coventry City, Derby County, Hull City, Leeds United, Luton Town, Middlesborough, Millwall, Norwich City, Oxford United, Plymouth Argyle, Portsmouth, Preston North End, Queens Park Rangers, Sheffield United, Sheffield Wednesday, Stoke City, Sunderland, Swansea City, Watford, West Bromwich Albion
    İngiltere EFL League One Barnsley, Birmingham City, Blackpool, Bolton Wanderers, Bristol Rovers, Burton Albion, Cambridge United, Charlton Athletic, Crawley Town, Exeter City, Huddersfield Town, Leyton Orient, Lincoln City, Mansfield Town, Northampton Town, Peterborough United, Reading, Rotherham United, Shrewsbury Town, Stevenage, Stockport County, Wigan Athletic, Wrexham, Wycombe Wanderers
    İngiltere Superliga Feminina Chelsea, Arsenal, Aston Villa, Brighton & Hove Albion, Crystal Palace, Everton, Leicester City, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, West Ham United
    Fransa D1 Arkema AS Saint-Étienne, Dijon, Fleury, Guingamp, Le Havre, Montpellier HSC, Nantes, Olympique Lyonnais, Paris FC, PSG, Stade de Reims, Strasbourg
    Fransa Ligue 1 Angers SCO, Saint-Étienne, Monaco, Auxerre, Havre, LOSC Lille, Montpellier HSC, Nice, Olympique de Marseille, Nantes, Olympique Lyonnais, PSG, Racing Club de Lens, Strasbourg Alsace, Stade Brestois 29, Stade de Reims, Stade Rennais, Toulouse
    Fransa Ligue 2 Ajaccio, Amiens, Clermont Foot, Dunkerque, En Avant Guigamp, Annecy, Lorient, Martigues, Metz, Girondins de Bordeaux, Grenoble Foot 38, Laval, Paris FC, Pau, Red Star, Rodez Averyron, Bastia, SM Caen
    Almanya Bundesliga 1899 Hoffenheim, Bayer Leverkusen, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, FC Augsburg, FC Heidenheim, Holstein Kiel, Mainz 05, RB Leipzig, SC Freiburg, SC St. Pauli, Union Berlin, VfB Stuttgart, VfL Bochum, VfL Wolfsburg, Werder Bremen
    Almanya Bundesliga 2 Darmstadt 98, Eintracht Braunschweig, SV Elversberg, FC Kaiserslautern, FC Köln, FC Nürnberg, Fortuna Düsseldorf, Greuther Fürth, Hamburger SV, Hannover 96, Hertha BSC, Jahn Regensburg, Karlsruher SC, Preußen Münster, SC Paderborn, Schalke 04, SSV Ulm
    Almanya Frauen-Bundesliga 1899 Hoffenheim, Bayer Leverkusen, Bayern Munich, Carl Zeiss Jena, Eintracht Frankfurt, FC Köln, SC Freiburg, RB Leipzig, Rot-Weiss Essen, Turbine Potsdam, VfL Wolfsburg, Werder Bremen
    İrlanda SSE Airtricity League Bohemians, Derry City, Drogheda, Dundalk, Galway United, Shamrock Rovers, Sligo Rovers, Shelbourne, St Patrick’s Athletic, Waterford
    İtalya Serie A AS Roma, Bologna, Cagliari, Como, Empoli, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Juventus, Lecce, Napoli, AC Monza, Parma, Torino, Udinese, Venezia, AC Milan (jenerik), Inter Milan (jenerik), Atalanta (jenerik), Lazio (jenerik)
    İtalya Serie B Bari, Catanzaro, Cesena, Cittadella, Cosenza, Cremonese, Frosinone, Juve Stabia, Mantova, Modena, Palermo, Pisa, Reggina, Reggiana, Salernitana, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Südtirol
    Hollanda Eredivisie Ajax, Almere City, AZ, FC Utrecht, Feyenoord, Fortuna Sittard, Go Ahead Eagles, Groningen, Heracles Almelo, NAC Breda, NEC Nijmegen, PEC Zwolle, PSV, RKC Waalwijk, SC Heerenveen, Sparta Rotterdam, Twente, Willem II
    Norveç Eliteserien Bodø/Glimt, Brann, Fredrikstad, Hamarkameratene, Haugesund, KFUM Oslo, Kristiansund, Lillestrøm, Molde, Odds BK, Rosenborg, Sandefjord, Sarpsborg 08, Strømsgodset, Tromsø, Viking
    Polonya Ekstraklasa Cracovia, GKS Katowice, Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok, Korona Kielce, Lechia Gdańsk, Lech Poznań, Legia Warszawa, Motor Lublin, PGE Stal Mielec, Piast Gliwice, Pogoń Szczecin, Puszcza Niepołomice, Radomiak Radom, Raków Częstochowa, Śląsk Wrocław, Widzew Łódź, Zagłębie Lubin
    Portekiz Liga Portugal Arouca, AVS, Boavista, Casa Pia, CD Nacional, Estrela Amadora, Estoril, Famalicão, Farense, FC Porto, Gil Vicente, Moreirense, Rio Ave, Santa Clara, SL Benfica, Sporting, Sporting de Braga, Vitória de Guimarães
    Romanya Liga I Botoșani, CFR Cluj, Dinamo București, Farul Constanța, FCSB, Gloria Buzău, Hermannstadt, Oțelul Galați, Petrolul, Politehnica Iași, Rapid București, Sepsi Sfântu Gheorghe, Unirea Slobozia, Universitatea Cluj, Universitatea Craiova, UTA Arad
    İskoçya Premiership Aberdeen, Celtic, Dundee, Dundee United, Heart of Midlothian, Hibernian, Kilmarnock, Motherwell, Rangers, Ross County, St Johnstone, St Mirren
    İspanya La Liga Alavés, Athletic Bilbao, Atlético Madrid, Barcelona, Celta Vigo, Getafe, Girona, Las Palmas, Leganés, Mallorca, Osasuna, Rayo Vallecano, Real Betis, Real Madrid, Real Sociedad, Sevilla, Valencia, Valladolid, Villarreal
    Türkiye Süper Lig Adana Demirspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Beşiktaş, Bodrum, Eyüpspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep FK, Göztepe, Hatayspor, Başakşehir, Kasımpaşa, Kayserispor, Konyaspor, Rizespor, Samsunspor, Sivasspor, Trabzonspor

    Asya

    Ülke Lig Lisanslı Kulüpler
    Arabistan Saudi Pro League Al Ahli, Al-Fateh, Al Fayha, Al Hilal, Al Ittihad, Al Khaleej, Al-Kholood, Al Nassr, Al-Okhdood, Al-Orobah, Al-Qadsiah, Al Raed, Al-Riyadh SC, Al Shabab, Al Taawoun, Al Wehda, Damac, Ettifaq FC
    Güney Kore K League Daegu FC, Daejeon Hana Citizen, FC Seoul, Gangwon FC, Gimcheon Sangmu, Gwangju FC, Incheon United, Jeonbuk Hyundai Motors, Jeju United, Pohang Steelers, Suwon FC, Ulsan Hyundai
    Çin Chinese Super League Beijing Sinobo Guoan, Cangzhou Lions, Changchun Yatai, Chengdu Rongcheng, Henan Jianye, Meizhou Hakka, Nantong Zhiyun, Qingdao Hainiu, Qingdao West Coast, Shandong Luneng Taishan, Shanghai Greenland Shenhua, Shanghai Port, Shenzhen Peng City, Tianjin TEDA, Wuhan Three Towns, Zhejiang
    Hindistan Hero Indian Super League ATK Mohun Bagan, Bengaluru, Chennaiyin, East Bengal, Goa, Hyderabad, Jamshedpur, Kerala Blasters, Mohammedan, Mumbai City, NorthEast United, Odisha, RoundGlass Punjab
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    Okyanusya

    Ülke Lig Lisanslı Kulüpler
    Avustralya ve Yeni Zelanda A-League Adelaide United, Brisbane Roar, Central Coast Mariners, Macarthur FC, Melbourne City, Newcastle Jets, Perth Glory, Sydney FC, Wellington Phoenix, Western Sydney Wanderers, Western United

    EA Sports FC 25: Oyundaki tüm ligler

    Avrupa’nın en elit ligleri mi, yoksa Güney Amerika’nın tutku dolu atmosferi mi? Dilediğiniz kıtadan birçok ligin yer aldığı oyun, söz konusu ülkelerin kendine has kültürü ve tarihini de arkasına alarak oyuna son derece renk katıyor.

    Kıta Ülke Lisanslı Ligler
    Kuzey ve Güney Amerika Arjantin Liga Profesional de Fútbol
    ABD ve Kanada Major League Soccer (MLS)
    Amerika National Women’s Soccer League (NWSL)
    Diğerleri Copa Libertadores, Copa Sudamericana
    Avrupa Belçika Pro League
    Danimarka Superliga
    İngiltere Premier League, EFL Championship, EFL League One, FA Women’s Super League
    Fransa Ligue 1, Ligue 2, D1 Arkema
    Almanya Bundesliga, 2. Bundesliga, Frauen-Bundesliga
    İrlanda SSE Airtricity League Premier Division
    İtalya Serie A, Serie B
    Hollanda Eredivisie
    Norveç Eliteserien
    Polonya Ekstraklasa
    Portekiz Liga Portugal
    Romanya Liga I
    İskoçya Scottish Premiership
    İspanya La Liga, La Liga 2, Liga F
    İsveç Allsvenskan
    İsviçre Swiss Super League
    Türkiye Süper Lig
    Asya Suudi Arabistan Saudi Pro League
    Güney Kore K League
    Çin Chinese Super League
    Hindistan Hero Indian Super League
    Okyanusya Avustralya ve Yeni Zelanda A-League

    EA Sports FC 25: Oyundaki tüm milli takımlar

    Popüler futbol oyunu EA Sports FC 25 çok sayıda milli takıma ev sahipliği yapıyor. Dünya Kupası ve EURO 2024 gibi farklı turnuvalarda rekabet edebileceğiniz onlarca seçenek karşımıza çıkıyor.

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    Fakat ne yazık ki EA Sports FC 25 oyunu Türkiye milli takımına yer vermiyor. Lisans anlaşmaları nedeniyle oyunun bu yılki sürümünde ülkemizi yalnızca Süper Lig kulüpleriyle temsil edebiliyoruz.

    EA Sports FC 25 milli takımlar

    Yine de çok sayıda farklı seçeneğin bulunduğu milli takımlar listesi şu şekilde sıralanıyor:

    Kıta Milli Takım Cinsiyet
    Afrika Gana Erkek
    Afrika Fas Erkek
    Asya Katar Erkek
    Avrupa Almanya Erkek / Kadın
    Avrupa Belçika Erkek / Kadın
    Avrupa Hırvatistan Erkek
    Avrupa Danimarka Erkek
    Avrupa İspanya Erkek / Kadın
    Avrupa Finlandiya Erkek
    Avrupa Fransa Erkek / Kadın
    Avrupa İngiltere Erkek / Kadın
    Avrupa İzlanda Erkek / Kadın
    Avrupa İrlanda Erkek
    Avrupa İtalya Erkek
    Avrupa Hollanda Erkek / Kadın
    Avrupa Macaristan Erkek
    Avrupa Kuzey İrlanda Erkek
    Avrupa Norveç Erkek / Kadın
    Avrupa Galler Erkek
    Avrupa Polonya Erkek
    Avrupa Portekiz Erkek / Kadın
    Avrupa Çek Cumhuriyeti Erkek
    Avrupa Romanya Erkek
    Avrupa İskoçya Erkek / Kadın
    Avrupa İsveç Erkek / Kadın
    Avrupa Ukrayna Erkek
    Kuzey Amerika Kanada Kadın
    Kuzey Amerika Amerika Birleşik Devletleri Erkek / Kadın
    Kuzey Amerika Meksika Erkek / Kadın
    Güney Amerika Arjantin Erkek / Kadın
    Okyanusya Yeni Zelanda Erkek / Kadın
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    EA Sports FC 25: Oyundaki tüm stadyumlar

    Bir futbol maçının en önemli unsurlarından biri de stadyumlardır. İngiltere’nin Webmley gibi 90 bin kişi kapasiteli efsanevi stadyumlarından, futbol dünyanın en ikonik simgelerinden biri olarak Real Madrid’in ev sahipliği yaptığı Santiago Bernabeu’ya kadar yüzlerce farklı seçenek karşımıza çıkıyor.

    EA Sports FC 25 Fenerbahçe
    EA Sports FC 25’te yer alan Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu

    EA Sports FC 25 oyununda yer alan tüm stadyumları aşağıda bir araya getirdik. Türkiye’den de Kadıköy Şükrü Saraçoğlu ve Ali Sami Yen Ram Park stadyumlarının bulunduğu tabloya detaylı bir şekilde göz atabilirsiniz:

    Stadyum Adı Kapasite Konum
    Wembley Stadium 90.000 Londra, İngiltere
    Mâs Monumental 85.000 Buenos Aires, Arjantin
    Signal Iduna Park 81.000 Dortmund, Almanya
    Estadio Santiago Bernabéu 81.000 Madrid, İspanya
    Old Trafford 75.000 Manchester, İngiltere
    Olympiastadion 74.000 Berlin, Almanya
    King Fahd International Stadium 69.000 Riyad, Suudi Arabistan
    Metropolitano Stadium 68,460 Madrid, İspanya
    Orange Vélodrome 67.000 Marsilya, Fransa
    Estádio da Luz 65.000 Lizbon, Portekiz
    Tottenham Hotspur Stadium 62.000 Londra, İngiltere
    Veltins Arena 62.000 Gelsenkirchen, Almanya
    King Abdullah Sports City Stadium 62.000 Cidde, Suudi Arabistan
    Estadio Benito Villamarin 60,720 Sevilla, İspanya
    MHP Arena 60.000 Stuttgart, Almanya
    Celtic Park 60.000 Glasgow, İskoçya
    Emirates Stadium 60.000 Londra, İngiltere
    London Stadium 60.000 Londra, İngiltere
    Groupama Stadium 59.000 Lyon, Fransa
    Elland Road 57,892 Leeds, İngiltere
    Volksparkstadion 57.000 Hamburg, Almanya
    Etihad Stadium 55,017 Manchester, İngiltere
    Estadio Mestalla 55.000 Valencia, İspanya
    Johan Cruijff ArenA 54,846 Amsterdam, Hollanda
    Merkur Spiel-Arena 54,600 Düsseldorf, Almanya
    Borussia-Park 54,022 Mönchengladbach, Almanya
    La Bombonera 54.000 Buenos Aires, Arjantin
    Anfield 53,394 Liverpool, İngiltere
    San Mamés Barria 53,331 Bilbao, İspanya
    Donbass Arena 52,667 Donetsk, Ukrayna
    St James Park 52,305 Newcastle, İngiltere
    RAMS Park 52,280 St. Louis, ABD
    Deutsche Bank Park 51,500 Frankfurt, Almanya
    Stadion Feijenoord 51,177 Rotterdam, Hollanda
    Ibrox Stadium 50,817 Glasgow, İskoçya
    Şükrü Saracoğlu 50,530 İstanbul, Türkiye
    Stade Pierre Mauroy 50,187 Lille, Fransa
    Estádio José Alvalade 50,095 Lizbon, Portekiz
    Estádio do Dragão 50,035 Porto, Portekiz
    Rheinenergiestadion 50.000 Köln, Almanya
    Max-Morlock Stadium 50.000 Nürnberg, Almanya
    HDI-Arena 49,200 Hannover, Almanya
    Stadium Of Light 48,707 Sunderland, İngiltere
    Parc Des Princes 47,929 Paris, Fransa
    Estadio Presidente Perón 46,880 Buenos Aires, Arjantin
    Ramón Sánchez Pizjuán 43,883 Sevilla, İspanya
    Red Bull Arena 42,959 Leipzig, Almanya
    Villa Park 42,682 Birmingham, İngiltere
    Mercedes-Benz Stadium 42,500 Atlanta, ABD
    Wohninvest Weserstadion 42,100 Bremen, Almanya
    Estadio Libertadores de América 42,069 Buenos Aires, Arjantin
    Allianz Stadium 41,507 Torino, İtalya
    Stamford Bridge 40,853 Londra, İngiltere
    Stage Front Stadium 40,500 ABD
    Reale Seguros Stadium 40,000 İspanya
    Goodison Park 39,221 Liverpool, İngiltere
    Stade Bollaert-Delelis 38,223 Lens, Fransa
    Lumen Field 37,722 Seattle, ABD
    Philips Stadion 35,000 Eindhoven, Hollanda
    Europa-Park Stadion 34,700 Freiburg, Almanya
    Riverside Stadium 34,000 Middlesbrough, İngiltere
    Cardiff City Stadium 33,316 Cardiff, Galler
    MEWA Arena 33,305 Mainz, Almanya
    SBC Arena 32,609 ABD
    Estadio Abanca-Riazor 32,490 La Coruña, İspanya
    Estadio de Gran Canaria 32,400 Gran Canaria, İspanya
    St. Mary’s Stadium 32,384 Southampton, İngiltere
    King Power Stadium 32,273 Leicester, İngiltere
    Molineux Stadium 32,050 Wolverhampton, İngiltere
    Bramall Lane 32,050 Sheffield, İngiltere
    Estadio Martinez Valero 31,388 Elche, İspanya
    Ewood Park 31,367 Blackburn, İngiltere
    The Amex Stadium 30,666 Brighton, İngiltere
    WWK Arena 30,660 Augsburg, Almanya
    City Ground 30,445 Nottingham, İngiltere
    BayArena 30,210 Leverkusen, Almanya
    Prezero Arena 30,150 Sinsheim, Almanya
    Bet365 Stadium 30,089 Stoke, İngiltere
    Volkswagen Arena 30,000 Wolfsburg, Almanya
    Portman Road 29,673 Ipswich, İngiltere
    Millerntor-Stadion 29,546 Hamburg, Almanya
    Estadio Abanca-Balaídos 29,000 Vigo, İspanya
    Estadio José Zorrilla 27,618 Valladolid, İspanya
    Vonovia Ruhrstadion 27,599 Bochum, Almanya
    Carrow Road 27,244 Norwich, İngiltere
    Ashton Gate Stadium 27,000 Bristol, İngiltere
    Dignity Health Sports Park 27,000 Carson, ABD
    The Hawthorns 26,850 West Bromwich, İngiltere
    Schüco Arena 26,515 Bielefeld, Almanya
    Craven Cottage 25,700 Londra, İngiltere
    MKM Stadium 25,586 Hull, İngiltere
    Selhurst Park 25,486 Londra, İngiltere
    Estadi Ciutat de Valencia 25,354 Valencia, İspanya
    Stadio Friuli 25,132 Udine, İtalya
    Red Bull Arena 25,000 Harrison, ABD
    Kirklees Stadium 24,169 Huddersfield, İngiltere
    Estadio El Sadar 23,576 Pamplona, İspanya
    Estadio de La Cerámica 23,500 Villarreal, İspanya
    Visit Mallorca Estadi 23,142 Palma de Mallorca, İspanya
    BC Place Stadium 22,120 Vancouver, Kanada
    Stadion An Der Alten Försterei 22,012 Berlin, Almanya
    BMO Stadium 22,000 Toronto, Kanada
    Turf Moor 21,994 Burnley, İngiltere
    Liberty Stadium 21,088 Swansea, Galler
    Vicarage Road 21,000 Watford, İngiltere
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    Yukarıdaki tablonun yanı sıra EA Sports FC 25 farklı ortamları ve atmosferleri simüle ederek oyuna ek çeşitlilik katmak için ek seçenekler de sunuyor. Gerçek yerleri temsil etmeyen, tamamen hayali olan, fakat yine de dünyanın dört bir yanında yaygın olan mimari stillerden esinlenmiş bu stadyumlar şunlar:

    Stadyum Adı  Kapasite
    Union Park Stadium 23,000
    Arena D’Oro 20,000
    Molton Road 20,000
    Court Lane 20,000
    Stadion Neder 19,000
    Stadion 23. Maj 17,000
    Arena del Centenario 17,000
    Euro Park 12,750
    Aloha Park 11,000
    Town Park 10,000
    Longville Stadium 4,000

    Sonuç

    En popüler futbol oyunları arasında öne çıkan seçeneklerden bir tanesi olan EA Sports FC 25 lisanslı kulüpler, milli takımlar, ligler ve stadyumlar ile oyuncalara benzersiz bir deneyim vaat ediyor. Dünyadaki en prestijli futbol organizasyonlarında mücadeleye katılacağınız oyun; her bir lig, kulüp ya da stadyumda bambaşka atmosferler ortaya koyuyor.

    EA Sports FC 25

    Elit liglerdeki olağanüstü rekabet, dünyanın en köklü kulüplerinin görkemli tarihleri, futbol efsanelerine kucak açan eşsiz stadyumlar… Oyuna derinlik katan tüm bu unsurlar, daha gerçekçi bir simülasyon deneyimine kapı aralıyor. EA Sports FC 25 tüm takımlar, ligler ve stadyumlar ile gerçek futbol heyecanını PC ya da konsolunuza taşıyor.

    PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch ve PC platformlarında yer alan EA Sports FC 25 futbolun kalbini evinize ulaştırıyor. Oyunda zafer ve tutku bir araya gelerek unutulmaz dozda rekabetçi deneyimler ortaya koyuyor.

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    Attığınız her gol, ulaştığınız her zafer, kazandığınız her kupa sizin hikayeniz olacak. Momentum yanınızda olsun, iyi oyunlar!

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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