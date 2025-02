EA Sports FC 25: Lisanslı tüm takımlar, ligler ve stadyumlar

EA Sports FC 25 oyununda yer alan tüm lisanslı kulüpler, milli takımlar, profesyonel ligler ve stadyumları bir araya getirdik. Oyunseverler için eğlenceli ve son derece rekabetçi bir deneyime kapı aralayan oyun, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yoğun bir ilgi görüyor. Devrimsel yeniliklere ev sahipliği yapan yapım, FIFA’nın mirasını taşıyarak oyunculara gerçekçi ve dinamik bir futbol atmosferi sunuyor.

Electronic Arts’ın geliştirdiği oyunun bu yılki sürümünü her yönüyle keşfetmek isteyen oyuncular için kapsamlı bir içerik oluşturduk. Dünyanın en prestijli ligleri, takımları ve stadyumlarını buluşturan oyunda futbol büyüsünü hissetmek isteyenler için birçok seçenek mevcut. Hazırsanız yeşil sahaya birlikte adım atalım…

EA Sports FC 25: Oyundaki tüm takımlar

Dünya çapında yüzlerce prestijli futbol takımını bir araya getirerek oyunculara oldukça gerçekçi ve heyecan dolu bir deneyim sunan EA Sprots FC 25, her kıtadan ve ligden en büyük takımlar ile karşımıza çıkıyor. Favori kulübünüzün başına geçip dünyanın en büyük yıldızlarıyla mücadele etmeye adım atabilirsiniz.

Türkiye Süper Lig de listede yer alırken, ülkemizin önde gelen kulüpleri arasında yer alan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş bu sene EA Sports FC 25 ile özel bir anlaşmaya imza attı. Bu anlaşma kapsamında “üç büyüğün” oyuncuları, formaları, stadyumları ve diğer kendine has ayrıntıları daha detaylı bir şekilde oyuna işlendi.

EA Sports FC 25 oyununda yer alan tüm takımlar aşağıda yer alıyor. Kıtalara göre ayırdığımız tablolarımızı aşağıdan inceleyebilir, aradığınız veya merak ettiğiniz kulübü kolaylıkla bulabilirsiniz.

Kuzey ve Güney Amerika

Ülke Lig Lisanslı Kulüpler Arjantin Liga Profesional de Fútbol Argentinos Juniors, Atlético Tucumán, Barracas Central, Banfield, Belgrano, Boca Juniors, Central Córdoba, Defensa y Justicia, Deportivo Riestra, Estudiantes, Gimnasia, Godoy Cruz, Huracán, Independiente, Independiente Rivadavia, Instituto Córdoba, Lanús, Newell’s Old Boys, Platense, Racing Club, River Plate, Rosario Central, San Lorenzo, Sarmiento, Talleres, Tigre, Unión, Vélez Sarsfield ABD ve Kanada MLS (Major League Soccer) Atlanta United, Austin FC, CF Montreal, Charlotte FC, Chicago Fire, Colorado Rapids, Columbus Crew, D.C. United, FC Cincinnati, FC Dallas, Houston Dynamo, Inter Miami CF, LA Galaxy, Los Angeles FC, Minnesota United FC, Nashville SC, New England Revolution, New York City FC, New York Red Bulls, Orlando City SC, Philadelphia Union, Portland Timbers, Real Salt Lake, San Jose Earthquakes, Seattle Sounders FC, Sporting Kansas City, St. Louis City SC, Toronto FC, Vancouver Whitecaps FC ABD NWSL (National Women’s Soccer League) City Current, NJ/NY Gotham FC, North Carolina Courage, Orlando Pride, Portland Thorns FC, Racing Louisville FC, San Diego Wave FC, Seattle Reign FC, Utah Royals, Washington Spirit Diğerleri Copa Libertadores Alianza Lima, Argentinos Juniors, Atlético-MG, Atlético Nacional, Athletico-PR, Aucas, Barcelona SC, Boca Juniors, Bolívar, Cerro Porteño, Colo-Colo, Corinthians, Deportivo Pereira, Flamengo, Fluminense, Independiente del Valle, Independiente Medellín, Internacional, Libertad, Liverpool-URU, Melgar, Metropolitanos, Monagas, Nacional de Montevidéu, Ñublense, Olimpia, Palmeiras, Patronato, Racing, River Plate, Sporting Cristal, The Strongest Diğerleri Copa Sul-Americana Academia Puero Cabello, América-MG, Audax Italiano, Blooming, Botafogo, Bragantino, César Vallejo, Danubio, Defensa y Justicia, Emelec, Estudiantes, Estudiantes de Mérida, Fortaleza, Gimnasia, Goiás, Guaraní, Huracán, LDU Quito, Magallanes, Millonarios, Newell’s Old Boys, Oriente Petrolero, Palestino, Peñarol, San Lorenzo, Santa Fe, Santos, São Paulo, Tacuary, Tigre, Tolima, Universitario

Avrupa

Ülke Lig Lisanslı Kulüpler Belçika Pro League Beerschot, Cercle Brugge, Charleroi, Club Brugge, Dender EH, Genk, Gent, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Royal Antwerp FC, R.S.C Anderlecht, Sint-Truiden, Standard Liège, Union SG, Westerlo Danimarka Superliga Aarhus GF, Brøndby IF, FC København, Kolding IF, AC Lyngby, FC Midtjylland, FC Nordsjælland, Randers FC, Silkeborg IF, Soenderjyske Fodbold, Vejle Boldklub, Viborg FF İngiltere Premier League Arsenal, Aston Villa, Bournemouth, Brentford, Brighton & Hove Albion, Chelsea, Crystal Palace, Everton, Fulham, Ipswich Town, Leicester City, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle United, Nottingham Forest, Southampton, Tottenham, West Ham, Wolverhampton İngiltere EFL Championship Blackburn Rovers, Bristol City, Burnley, Cardiff City, Coventry City, Derby County, Hull City, Leeds United, Luton Town, Middlesborough, Millwall, Norwich City, Oxford United, Plymouth Argyle, Portsmouth, Preston North End, Queens Park Rangers, Sheffield United, Sheffield Wednesday, Stoke City, Sunderland, Swansea City, Watford, West Bromwich Albion İngiltere EFL League One Barnsley, Birmingham City, Blackpool, Bolton Wanderers, Bristol Rovers, Burton Albion, Cambridge United, Charlton Athletic, Crawley Town, Exeter City, Huddersfield Town, Leyton Orient, Lincoln City, Mansfield Town, Northampton Town, Peterborough United, Reading, Rotherham United, Shrewsbury Town, Stevenage, Stockport County, Wigan Athletic, Wrexham, Wycombe Wanderers İngiltere Superliga Feminina Chelsea, Arsenal, Aston Villa, Brighton & Hove Albion, Crystal Palace, Everton, Leicester City, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, West Ham United Fransa D1 Arkema AS Saint-Étienne, Dijon, Fleury, Guingamp, Le Havre, Montpellier HSC, Nantes, Olympique Lyonnais, Paris FC, PSG, Stade de Reims, Strasbourg Fransa Ligue 1 Angers SCO, Saint-Étienne, Monaco, Auxerre, Havre, LOSC Lille, Montpellier HSC, Nice, Olympique de Marseille, Nantes, Olympique Lyonnais, PSG, Racing Club de Lens, Strasbourg Alsace, Stade Brestois 29, Stade de Reims, Stade Rennais, Toulouse Fransa Ligue 2 Ajaccio, Amiens, Clermont Foot, Dunkerque, En Avant Guigamp, Annecy, Lorient, Martigues, Metz, Girondins de Bordeaux, Grenoble Foot 38, Laval, Paris FC, Pau, Red Star, Rodez Averyron, Bastia, SM Caen Almanya Bundesliga 1899 Hoffenheim, Bayer Leverkusen, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, FC Augsburg, FC Heidenheim, Holstein Kiel, Mainz 05, RB Leipzig, SC Freiburg, SC St. Pauli, Union Berlin, VfB Stuttgart, VfL Bochum, VfL Wolfsburg, Werder Bremen Almanya Bundesliga 2 Darmstadt 98, Eintracht Braunschweig, SV Elversberg, FC Kaiserslautern, FC Köln, FC Nürnberg, Fortuna Düsseldorf, Greuther Fürth, Hamburger SV, Hannover 96, Hertha BSC, Jahn Regensburg, Karlsruher SC, Preußen Münster, SC Paderborn, Schalke 04, SSV Ulm Almanya Frauen-Bundesliga 1899 Hoffenheim, Bayer Leverkusen, Bayern Munich, Carl Zeiss Jena, Eintracht Frankfurt, FC Köln, SC Freiburg, RB Leipzig, Rot-Weiss Essen, Turbine Potsdam, VfL Wolfsburg, Werder Bremen İrlanda SSE Airtricity League Bohemians, Derry City, Drogheda, Dundalk, Galway United, Shamrock Rovers, Sligo Rovers, Shelbourne, St Patrick’s Athletic, Waterford İtalya Serie A AS Roma, Bologna, Cagliari, Como, Empoli, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Juventus, Lecce, Napoli, AC Monza, Parma, Torino, Udinese, Venezia, AC Milan (jenerik), Inter Milan (jenerik), Atalanta (jenerik), Lazio (jenerik) İtalya Serie B Bari, Catanzaro, Cesena, Cittadella, Cosenza, Cremonese, Frosinone, Juve Stabia, Mantova, Modena, Palermo, Pisa, Reggina, Reggiana, Salernitana, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Südtirol Hollanda Eredivisie Ajax, Almere City, AZ, FC Utrecht, Feyenoord, Fortuna Sittard, Go Ahead Eagles, Groningen, Heracles Almelo, NAC Breda, NEC Nijmegen, PEC Zwolle, PSV, RKC Waalwijk, SC Heerenveen, Sparta Rotterdam, Twente, Willem II Norveç Eliteserien Bodø/Glimt, Brann, Fredrikstad, Hamarkameratene, Haugesund, KFUM Oslo, Kristiansund, Lillestrøm, Molde, Odds BK, Rosenborg, Sandefjord, Sarpsborg 08, Strømsgodset, Tromsø, Viking Polonya Ekstraklasa Cracovia, GKS Katowice, Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok, Korona Kielce, Lechia Gdańsk, Lech Poznań, Legia Warszawa, Motor Lublin, PGE Stal Mielec, Piast Gliwice, Pogoń Szczecin, Puszcza Niepołomice, Radomiak Radom, Raków Częstochowa, Śląsk Wrocław, Widzew Łódź, Zagłębie Lubin Portekiz Liga Portugal Arouca, AVS, Boavista, Casa Pia, CD Nacional, Estrela Amadora, Estoril, Famalicão, Farense, FC Porto, Gil Vicente, Moreirense, Rio Ave, Santa Clara, SL Benfica, Sporting, Sporting de Braga, Vitória de Guimarães Romanya Liga I Botoșani, CFR Cluj, Dinamo București, Farul Constanța, FCSB, Gloria Buzău, Hermannstadt, Oțelul Galați, Petrolul, Politehnica Iași, Rapid București, Sepsi Sfântu Gheorghe, Unirea Slobozia, Universitatea Cluj, Universitatea Craiova, UTA Arad İskoçya Premiership Aberdeen, Celtic, Dundee, Dundee United, Heart of Midlothian, Hibernian, Kilmarnock, Motherwell, Rangers, Ross County, St Johnstone, St Mirren İspanya La Liga Alavés, Athletic Bilbao, Atlético Madrid, Barcelona, Celta Vigo, Getafe, Girona, Las Palmas, Leganés, Mallorca, Osasuna, Rayo Vallecano, Real Betis, Real Madrid, Real Sociedad, Sevilla, Valencia, Valladolid, Villarreal Türkiye Süper Lig Adana Demirspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Beşiktaş, Bodrum, Eyüpspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep FK, Göztepe, Hatayspor, Başakşehir, Kasımpaşa, Kayserispor, Konyaspor, Rizespor, Samsunspor, Sivasspor, Trabzonspor

Asya

Ülke Lig Lisanslı Kulüpler Arabistan Saudi Pro League Al Ahli, Al-Fateh, Al Fayha, Al Hilal, Al Ittihad, Al Khaleej, Al-Kholood, Al Nassr, Al-Okhdood, Al-Orobah, Al-Qadsiah, Al Raed, Al-Riyadh SC, Al Shabab, Al Taawoun, Al Wehda, Damac, Ettifaq FC Güney Kore K League Daegu FC, Daejeon Hana Citizen, FC Seoul, Gangwon FC, Gimcheon Sangmu, Gwangju FC, Incheon United, Jeonbuk Hyundai Motors, Jeju United, Pohang Steelers, Suwon FC, Ulsan Hyundai Çin Chinese Super League Beijing Sinobo Guoan, Cangzhou Lions, Changchun Yatai, Chengdu Rongcheng, Henan Jianye, Meizhou Hakka, Nantong Zhiyun, Qingdao Hainiu, Qingdao West Coast, Shandong Luneng Taishan, Shanghai Greenland Shenhua, Shanghai Port, Shenzhen Peng City, Tianjin TEDA, Wuhan Three Towns, Zhejiang Hindistan Hero Indian Super League ATK Mohun Bagan, Bengaluru, Chennaiyin, East Bengal, Goa, Hyderabad, Jamshedpur, Kerala Blasters, Mohammedan, Mumbai City, NorthEast United, Odisha, RoundGlass Punjab

Okyanusya

Ülke Lig Lisanslı Kulüpler Avustralya ve Yeni Zelanda A-League Adelaide United, Brisbane Roar, Central Coast Mariners, Macarthur FC, Melbourne City, Newcastle Jets, Perth Glory, Sydney FC, Wellington Phoenix, Western Sydney Wanderers, Western United

EA Sports FC 25: Oyundaki tüm ligler

Avrupa’nın en elit ligleri mi, yoksa Güney Amerika’nın tutku dolu atmosferi mi? Dilediğiniz kıtadan birçok ligin yer aldığı oyun, söz konusu ülkelerin kendine has kültürü ve tarihini de arkasına alarak oyuna son derece renk katıyor.

Kıta Ülke Lisanslı Ligler Kuzey ve Güney Amerika Arjantin Liga Profesional de Fútbol ABD ve Kanada Major League Soccer (MLS) Amerika National Women’s Soccer League (NWSL) Diğerleri Copa Libertadores, Copa Sudamericana Avrupa Belçika Pro League Danimarka Superliga İngiltere Premier League, EFL Championship, EFL League One, FA Women’s Super League Fransa Ligue 1, Ligue 2, D1 Arkema Almanya Bundesliga, 2. Bundesliga, Frauen-Bundesliga İrlanda SSE Airtricity League Premier Division İtalya Serie A, Serie B Hollanda Eredivisie Norveç Eliteserien Polonya Ekstraklasa Portekiz Liga Portugal Romanya Liga I İskoçya Scottish Premiership İspanya La Liga, La Liga 2, Liga F İsveç Allsvenskan İsviçre Swiss Super League Türkiye Süper Lig Asya Suudi Arabistan Saudi Pro League Güney Kore K League Çin Chinese Super League Hindistan Hero Indian Super League Okyanusya Avustralya ve Yeni Zelanda A-League

EA Sports FC 25: Oyundaki tüm milli takımlar

Popüler futbol oyunu EA Sports FC 25 çok sayıda milli takıma ev sahipliği yapıyor. Dünya Kupası ve EURO 2024 gibi farklı turnuvalarda rekabet edebileceğiniz onlarca seçenek karşımıza çıkıyor.

Fakat ne yazık ki EA Sports FC 25 oyunu Türkiye milli takımına yer vermiyor. Lisans anlaşmaları nedeniyle oyunun bu yılki sürümünde ülkemizi yalnızca Süper Lig kulüpleriyle temsil edebiliyoruz.

Yine de çok sayıda farklı seçeneğin bulunduğu milli takımlar listesi şu şekilde sıralanıyor:

Kıta Milli Takım Cinsiyet Afrika Gana Erkek Afrika Fas Erkek Asya Katar Erkek Avrupa Almanya Erkek / Kadın Avrupa Belçika Erkek / Kadın Avrupa Hırvatistan Erkek Avrupa Danimarka Erkek Avrupa İspanya Erkek / Kadın Avrupa Finlandiya Erkek Avrupa Fransa Erkek / Kadın Avrupa İngiltere Erkek / Kadın Avrupa İzlanda Erkek / Kadın Avrupa İrlanda Erkek Avrupa İtalya Erkek Avrupa Hollanda Erkek / Kadın Avrupa Macaristan Erkek Avrupa Kuzey İrlanda Erkek Avrupa Norveç Erkek / Kadın Avrupa Galler Erkek Avrupa Polonya Erkek Avrupa Portekiz Erkek / Kadın Avrupa Çek Cumhuriyeti Erkek Avrupa Romanya Erkek Avrupa İskoçya Erkek / Kadın Avrupa İsveç Erkek / Kadın Avrupa Ukrayna Erkek Kuzey Amerika Kanada Kadın Kuzey Amerika Amerika Birleşik Devletleri Erkek / Kadın Kuzey Amerika Meksika Erkek / Kadın Güney Amerika Arjantin Erkek / Kadın Okyanusya Yeni Zelanda Erkek / Kadın

EA Sports FC 25: Oyundaki tüm stadyumlar

Bir futbol maçının en önemli unsurlarından biri de stadyumlardır. İngiltere’nin Webmley gibi 90 bin kişi kapasiteli efsanevi stadyumlarından, futbol dünyanın en ikonik simgelerinden biri olarak Real Madrid’in ev sahipliği yaptığı Santiago Bernabeu’ya kadar yüzlerce farklı seçenek karşımıza çıkıyor.

EA Sports FC 25 oyununda yer alan tüm stadyumları aşağıda bir araya getirdik. Türkiye’den de Kadıköy Şükrü Saraçoğlu ve Ali Sami Yen Ram Park stadyumlarının bulunduğu tabloya detaylı bir şekilde göz atabilirsiniz:

Stadyum Adı Kapasite Konum Wembley Stadium 90.000 Londra, İngiltere Mâs Monumental 85.000 Buenos Aires, Arjantin Signal Iduna Park 81.000 Dortmund, Almanya Estadio Santiago Bernabéu 81.000 Madrid, İspanya Old Trafford 75.000 Manchester, İngiltere Olympiastadion 74.000 Berlin, Almanya King Fahd International Stadium 69.000 Riyad, Suudi Arabistan Metropolitano Stadium 68,460 Madrid, İspanya Orange Vélodrome 67.000 Marsilya, Fransa Estádio da Luz 65.000 Lizbon, Portekiz Tottenham Hotspur Stadium 62.000 Londra, İngiltere Veltins Arena 62.000 Gelsenkirchen, Almanya King Abdullah Sports City Stadium 62.000 Cidde, Suudi Arabistan Estadio Benito Villamarin 60,720 Sevilla, İspanya MHP Arena 60.000 Stuttgart, Almanya Celtic Park 60.000 Glasgow, İskoçya Emirates Stadium 60.000 Londra, İngiltere London Stadium 60.000 Londra, İngiltere Groupama Stadium 59.000 Lyon, Fransa Elland Road 57,892 Leeds, İngiltere Volksparkstadion 57.000 Hamburg, Almanya Etihad Stadium 55,017 Manchester, İngiltere Estadio Mestalla 55.000 Valencia, İspanya Johan Cruijff ArenA 54,846 Amsterdam, Hollanda Merkur Spiel-Arena 54,600 Düsseldorf, Almanya Borussia-Park 54,022 Mönchengladbach, Almanya La Bombonera 54.000 Buenos Aires, Arjantin Anfield 53,394 Liverpool, İngiltere San Mamés Barria 53,331 Bilbao, İspanya Donbass Arena 52,667 Donetsk, Ukrayna St James Park 52,305 Newcastle, İngiltere RAMS Park 52,280 St. Louis, ABD Deutsche Bank Park 51,500 Frankfurt, Almanya Stadion Feijenoord 51,177 Rotterdam, Hollanda Ibrox Stadium 50,817 Glasgow, İskoçya Şükrü Saracoğlu 50,530 İstanbul, Türkiye Stade Pierre Mauroy 50,187 Lille, Fransa Estádio José Alvalade 50,095 Lizbon, Portekiz Estádio do Dragão 50,035 Porto, Portekiz Rheinenergiestadion 50.000 Köln, Almanya Max-Morlock Stadium 50.000 Nürnberg, Almanya HDI-Arena 49,200 Hannover, Almanya Stadium Of Light 48,707 Sunderland, İngiltere Parc Des Princes 47,929 Paris, Fransa Estadio Presidente Perón 46,880 Buenos Aires, Arjantin Ramón Sánchez Pizjuán 43,883 Sevilla, İspanya Red Bull Arena 42,959 Leipzig, Almanya Villa Park 42,682 Birmingham, İngiltere Mercedes-Benz Stadium 42,500 Atlanta, ABD Wohninvest Weserstadion 42,100 Bremen, Almanya Estadio Libertadores de América 42,069 Buenos Aires, Arjantin Allianz Stadium 41,507 Torino, İtalya Stamford Bridge 40,853 Londra, İngiltere Stage Front Stadium 40,500 ABD Reale Seguros Stadium 40,000 İspanya Goodison Park 39,221 Liverpool, İngiltere Stade Bollaert-Delelis 38,223 Lens, Fransa Lumen Field 37,722 Seattle, ABD Philips Stadion 35,000 Eindhoven, Hollanda Europa-Park Stadion 34,700 Freiburg, Almanya Riverside Stadium 34,000 Middlesbrough, İngiltere Cardiff City Stadium 33,316 Cardiff, Galler MEWA Arena 33,305 Mainz, Almanya SBC Arena 32,609 ABD Estadio Abanca-Riazor 32,490 La Coruña, İspanya Estadio de Gran Canaria 32,400 Gran Canaria, İspanya St. Mary’s Stadium 32,384 Southampton, İngiltere King Power Stadium 32,273 Leicester, İngiltere Molineux Stadium 32,050 Wolverhampton, İngiltere Bramall Lane 32,050 Sheffield, İngiltere Estadio Martinez Valero 31,388 Elche, İspanya Ewood Park 31,367 Blackburn, İngiltere The Amex Stadium 30,666 Brighton, İngiltere WWK Arena 30,660 Augsburg, Almanya City Ground 30,445 Nottingham, İngiltere BayArena 30,210 Leverkusen, Almanya Prezero Arena 30,150 Sinsheim, Almanya Bet365 Stadium 30,089 Stoke, İngiltere Volkswagen Arena 30,000 Wolfsburg, Almanya Portman Road 29,673 Ipswich, İngiltere Millerntor-Stadion 29,546 Hamburg, Almanya Estadio Abanca-Balaídos 29,000 Vigo, İspanya Estadio José Zorrilla 27,618 Valladolid, İspanya Vonovia Ruhrstadion 27,599 Bochum, Almanya Carrow Road 27,244 Norwich, İngiltere Ashton Gate Stadium 27,000 Bristol, İngiltere Dignity Health Sports Park 27,000 Carson, ABD The Hawthorns 26,850 West Bromwich, İngiltere Schüco Arena 26,515 Bielefeld, Almanya Craven Cottage 25,700 Londra, İngiltere MKM Stadium 25,586 Hull, İngiltere Selhurst Park 25,486 Londra, İngiltere Estadi Ciutat de Valencia 25,354 Valencia, İspanya Stadio Friuli 25,132 Udine, İtalya Red Bull Arena 25,000 Harrison, ABD Kirklees Stadium 24,169 Huddersfield, İngiltere Estadio El Sadar 23,576 Pamplona, İspanya Estadio de La Cerámica 23,500 Villarreal, İspanya Visit Mallorca Estadi 23,142 Palma de Mallorca, İspanya BC Place Stadium 22,120 Vancouver, Kanada Stadion An Der Alten Försterei 22,012 Berlin, Almanya BMO Stadium 22,000 Toronto, Kanada Turf Moor 21,994 Burnley, İngiltere Liberty Stadium 21,088 Swansea, Galler Vicarage Road 21,000 Watford, İngiltere

Yukarıdaki tablonun yanı sıra EA Sports FC 25 farklı ortamları ve atmosferleri simüle ederek oyuna ek çeşitlilik katmak için ek seçenekler de sunuyor. Gerçek yerleri temsil etmeyen, tamamen hayali olan, fakat yine de dünyanın dört bir yanında yaygın olan mimari stillerden esinlenmiş bu stadyumlar şunlar:

Stadyum Adı Kapasite Union Park Stadium 23,000 Arena D’Oro 20,000 Molton Road 20,000 Court Lane 20,000 Stadion Neder 19,000 Stadion 23. Maj 17,000 Arena del Centenario 17,000 Euro Park 12,750 Aloha Park 11,000 Town Park 10,000 Longville Stadium 4,000

Sonuç

En popüler futbol oyunları arasında öne çıkan seçeneklerden bir tanesi olan EA Sports FC 25 lisanslı kulüpler, milli takımlar, ligler ve stadyumlar ile oyuncalara benzersiz bir deneyim vaat ediyor. Dünyadaki en prestijli futbol organizasyonlarında mücadeleye katılacağınız oyun; her bir lig, kulüp ya da stadyumda bambaşka atmosferler ortaya koyuyor.

Elit liglerdeki olağanüstü rekabet, dünyanın en köklü kulüplerinin görkemli tarihleri, futbol efsanelerine kucak açan eşsiz stadyumlar… Oyuna derinlik katan tüm bu unsurlar, daha gerçekçi bir simülasyon deneyimine kapı aralıyor. EA Sports FC 25 tüm takımlar, ligler ve stadyumlar ile gerçek futbol heyecanını PC ya da konsolunuza taşıyor.

PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch ve PC platformlarında yer alan EA Sports FC 25 futbolun kalbini evinize ulaştırıyor. Oyunda zafer ve tutku bir araya gelerek unutulmaz dozda rekabetçi deneyimler ortaya koyuyor.

Attığınız her gol, ulaştığınız her zafer, kazandığınız her kupa sizin hikayeniz olacak. Momentum yanınızda olsun, iyi oyunlar!