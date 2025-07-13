Redmi 15C özellikleri, tasarımı ve fiyatı: Neler biliniyor?

Çok yakında duyurulacak Redmi 15C'nin 129 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa çıkacağı söyleniyor.

İddialara göre telefon 6,9 inç IPS LCD ekran, Helio G81 işlemci ve 50 MP ana kameraya sahip olacak.

Cihazın bir diğer öne çıkan noktası iise 33W hızlı şarj desteğine sahip 6.000 mAh'lik geniş pil kapasitesi olacak gibi görünüyor.

Xiaomi alt markası olarak bilinen Redmi’nin yeni uygun fiyatlı telefon modeli çok yakında piyasaya çıkacak. Merakla beklenen Redmi 15C modelinin teknik özellikleri, tasarımı ve satış fiyatı gibi ayrıntılar belli oldu.

Geçen yıl duyurulan selefi Redmi 14C, LTE ve 5G versiyonlarıyla mevcuttu. Ortaya çıkan son raporlara göre şirketin bu yıl da aynı stratejiyi sürdüreceği anlaşılıyor. Gelen sızıntılarla birlikte cihazdan neler bekleyebileceğimize dair daha somut ayrıntılarla karşılaşıyoruz.

Redmi 15C teknik özellikleri belli oldu

GSMArena’dan gelen bilgilere göre yeni Redmi telefonu dört farklı renk seçeneğine sahip olacak. Bu renkler Ay Işığı Mavisi, Alacakaranlık Turuncusu, Gece Yarısı Siyahı ve Yeşil olarak listelenecek.

Redmi 15C’nin MediaTek tarafından geliştirilen Helio G81 yonga setinden güç alacağını iddia ediyor. Ekran, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,9 inç IPS LCD panelden oluşacak. Üst tarafta ise damla çentik yer alacak. Telefon, Xiaomi’nin yeni HyperOS işletim sistemiyle Android 15 işletim sistemini çalıştıracak.

Cihaz 4 GB RAM ve 128 GB ve 256 GB dahili depolama seçenekleriyle satışa sunulacak. Arkada çift kamera bulunacak. Ana kamera 50 MP olacak, ikinci sensör ise henüz bilinmiyor. Ön tarafta ise selfie’ler için 13 MP’lik bir kamera yer alacak.

Redmi 15C modeli 33W hızlı şarj desteğine sahip 6.000 mAh bataryaya sahip olacak. EPREL derecelendirmelerine göre batarya tek şarjla 77 saate kadar dayanabiliyor ve 1.000 şarjdan sonra yüzde 80 kapasiteyi koruyabiliyor. Telefon 173 x 81 x 8,2 mm boyutlarında ve yaklaşık 205 gram ağırlığında olacak.

Redmi 15C fiyatı ortaya çıktı

Redmi 15C’nin fiyatı 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu için 129 Euro (yaklaşık 6 bin TL), 4 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 149 Euro’luk (yaklaşık 7 bin TL) fiyat etiketlerine sahip olacak.