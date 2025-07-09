Garmin akıllı saatler için Google Haritalar desteği geldi

Çok sayıda Garmin akıllı saat için yeni bir güncelleme yayınlandı.

Sunulan güncellemeyle birlikte kullanıcılara Google Haritalar desteği getirildi.

Şu anda sadece Android telefonlarla uyumluluk sağlandığı belirtilirken, iOS desteğinin ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.

Garmin, spor odaklı akıllı saatlerinde Google Haritalar desteği sağlayan bir güncellemeyle kullanıcılarının karşısına çıktı. Yayınlanan yeni güncelleme, markanın akıllı saatlerinin sahipleri için yeni özellik hakkındaki ilk bilgilerin yayınlanmasından birkaç hafta sonra geldi.

Google’ın rota haritalama uygulaması, saatte halihazırda mevcut olan geniş kütüphaneyi tamamlamaya odaklanıyor. Bu heyecan verici bir yeni özellik olsa da şimdilik yalnızca Android telefon kullanıcıları giyilebilir cihazlarında Haritalar uygulamasını deneyimleyebilecek.

Hangi modeller bu güncellemeyi destekliyor?

Garmin tarafından aktarılan bilgilere göre aşağıda yer alan çok modeller Google Haritalar ile uyumlu bir şekilde çalışıyor:

Garmin Approach S50

Garmin Approach S70

Garmin D2 Mach 1 | D2 Mach 1 Pro

Garmin Descent G2

Garmin Enduro 2

Garmin Enduro 3

Garmin epix (Gen 2)

Garmin epix Pro

Garmin Fenix ​​7 | Fenix ​​7S | Fenix ​​7X | Fenix ​​7 Pro

Garmin Fenix ​​8 AMOLED | Fenix 8 Solar

Garmin Fenix ​​E

Garmin Forerunner 165 | Forerunner 165S

Garmin Forerunner 265 | Forerunner 265S

Garmin Forerunner 570

Garmin Forerunner 955

Garmin Forerunner 965

Garmin Forerunner 970

Garmin MARQ (Gen 2) | MARQ Commander (Gen 2) | MARQ Aviator (Gen 2)

Garmin Quatix 7 | Quatix 7 Pro | Quatix 7 Sapphire Edition | Quatix 7X Solar Edition

Garmin Quatix 8 AMOLED

Garmin Tactix 7 | Tactix 7 Pro | Tactix 7 AMOLED

Garmin Tactix 8 | Tactix 8 Solar

Garmin Venu 3 | Venu 3S

Garmin Venu X1

Garmin Vivoactive 5

Garmin Vivoactive 6

Şirketin vurguladığı bir diğer nokta ise yürüyüş, koşu, bisiklete binme gibi diğer aktivitelerin arka planda çalışmaya devam etmesi konusundaki kararlılığı oluyor. Bu sayede egzersiz bilgileriyle uyumlu rota verileri, kullanıcının daha eksiksiz bir deneyim yaşamasına yardımcı oluyor.

Garmin akıllı saatlerindeki yeni Haritalar ile kullanıcılar açık hava spor aktiviteleri sırasında gerçek zamanlı talimatlara erişebilecek. Ayrıca telefonuyla rotayı tanımlamak ve mesafeyi, tahmini süreyi, hatta sokak/cadde adlarını görmek için bilgileri saatle paylaşmak mümkün hale geliyor.

Markanın saatlerinin artık Garmin Connect ve Google Health Connect arasında entegrasyona sahip olduğunu ve daha doğru raporlama için veri senkronizasyonunu sağladığını da belirtmekte fayda var. Google Haritalar, Connect IQ Store uygulamasından ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Garmin Tüketici Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Susan Lyman konuya ilişkin şunları söyledi: