Garmin akıllı saatler için Google Haritalar desteği geldi

- Çok sayıda Garmin akıllı saat için yeni bir güncelleme yayınlandı.
- Sunulan güncellemeyle birlikte kullanıcılara Google Haritalar desteği getirildi.
- Şu anda sadece Android telefonlarla uyumluluk sağlandığı belirtilirken, iOS desteğinin ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.
Garmin, spor odaklı akıllı saatlerinde Google Haritalar desteği sağlayan bir güncellemeyle kullanıcılarının karşısına çıktı. Yayınlanan yeni güncelleme, markanın akıllı saatlerinin sahipleri için yeni özellik hakkındaki ilk bilgilerin yayınlanmasından birkaç hafta sonra geldi.
Google’ın rota haritalama uygulaması, saatte halihazırda mevcut olan geniş kütüphaneyi tamamlamaya odaklanıyor. Bu heyecan verici bir yeni özellik olsa da şimdilik yalnızca Android telefon kullanıcıları giyilebilir cihazlarında Haritalar uygulamasını deneyimleyebilecek.
Hangi modeller bu güncellemeyi destekliyor?
Garmin tarafından aktarılan bilgilere göre aşağıda yer alan çok modeller Google Haritalar ile uyumlu bir şekilde çalışıyor:
- Garmin Approach S50
- Garmin Approach S70
- Garmin D2 Mach 1 | D2 Mach 1 Pro
- Garmin Descent G2
- Garmin Enduro 2
- Garmin Enduro 3
- Garmin epix (Gen 2)
- Garmin epix Pro
- Garmin Fenix 7 | Fenix 7S | Fenix 7X | Fenix 7 Pro
- Garmin Fenix 8 AMOLED | Fenix 8 Solar
- Garmin Fenix E
- Garmin Forerunner 165 | Forerunner 165S
- Garmin Forerunner 265 | Forerunner 265S
- Garmin Forerunner 570
- Garmin Forerunner 955
- Garmin Forerunner 965
- Garmin Forerunner 970
- Garmin MARQ (Gen 2) | MARQ Commander (Gen 2) | MARQ Aviator (Gen 2)
- Garmin Quatix 7 | Quatix 7 Pro | Quatix 7 Sapphire Edition | Quatix 7X Solar Edition
- Garmin Quatix 8 AMOLED
- Garmin Tactix 7 | Tactix 7 Pro | Tactix 7 AMOLED
- Garmin Tactix 8 | Tactix 8 Solar
- Garmin Venu 3 | Venu 3S
- Garmin Venu X1
- Garmin Vivoactive 5
- Garmin Vivoactive 6
Şirketin vurguladığı bir diğer nokta ise yürüyüş, koşu, bisiklete binme gibi diğer aktivitelerin arka planda çalışmaya devam etmesi konusundaki kararlılığı oluyor. Bu sayede egzersiz bilgileriyle uyumlu rota verileri, kullanıcının daha eksiksiz bir deneyim yaşamasına yardımcı oluyor.
Garmin akıllı saatlerindeki yeni Haritalar ile kullanıcılar açık hava spor aktiviteleri sırasında gerçek zamanlı talimatlara erişebilecek. Ayrıca telefonuyla rotayı tanımlamak ve mesafeyi, tahmini süreyi, hatta sokak/cadde adlarını görmek için bilgileri saatle paylaşmak mümkün hale geliyor.
Markanın saatlerinin artık Garmin Connect ve Google Health Connect arasında entegrasyona sahip olduğunu ve daha doğru raporlama için veri senkronizasyonunu sağladığını da belirtmekte fayda var. Google Haritalar, Connect IQ Store uygulamasından ücretsiz olarak indirilebiliyor.
Garmin Tüketici Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Susan Lyman konuya ilişkin şunları söyledi:
“İster yeni bir şehri keşfedin, ister koşu planınızı yapın, ister arkadaşlarınızla bisiklete binin, Connect IQ mağazasındaki Google Haritalar uygulaması kullanıcıların doğru yönde ilerlemesini sağlayacak. Adım adım bildirimler, ellerini serbest bırakıp telefonlarını ceplerinde tutmak isteyenler için oyunun kurallarını değiştirecek.”