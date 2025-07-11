Samsung Galaxy S25 FE özellikleri netleşti: 4.900 mAh pil ve 45W hızlı şarj sunacak

Galaxy S25 FE modeli amiral gemisi deneyimini daha bütçe dostu fiyatlarla tüketicilerle buluşturacak.

İddialara göre cihaz 7 büyük Android güncellemesi garantisiyle karşımıza çıkacak.

Ekim ayında duyurulması beklenen telefonda 45W hızlı şarj ve 4.900 mAh pil kapasiitesi gibi iddialı özellikler bulunacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un bir sonraki fiyat-performans telefonu olan Galaxy S25 FE modelinin teknik özellikleri ortaya çıktı. Merakla beklenen cihaz uygun fiyatlı amiral gemisi deneyimini bir adım daha ileri taşımayı hedefliyor.

Yeni modelin öne çıkan teknik özellikleri arasında LTPO ekran, 45W hızlı şarj desteği ve uzun ömürlü yazılım desteği yer alıyor. Hafif gövde ve sağlam Armor Aluminum tasarımı ise hem estetik hem de dayanıklılık vaat ediyor. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

Galaxy S25 FE özellikleri neler olacak?

Ortaya çıkan son raporlara göre Samsung yeni orta seviye telefonunda estetik ve pratiklik arasındaki dengeyi güçlendiren daha ince bir tasarım sunacak. Çerçevede yeni Armor Aluminum kullanılacak.

Telefonun gövdesi yalnızca 7,4 mm kalınlığında ve 190 gram ağırlığında olacak. Bu da selefi Galaxy S24 FE’nin 8,0 mm ve 213 gram ağırlığına göre bir iyileştirmeyi temsil ediyor. Bu iyileştirmeler üstün kullanım ve daha hafif bir his sunuyor.

Cihazın ekranı verimlilik ve akıcılık için tasarlanmış 6,7 inç LTPO panelden oluşuyor. Bu teknoloji, yenileme hızının statik görüntüler için minimum 1 Hz’den animasyonlar ve kaydırma için maksimum 120 Hz’e kadar akıllıca değişmesini sağlıyor.

Çözünürlük, Gorilla Glass Victus+ ile korunan sağlam bir 1080p+ seviyesinde karşımıza çıkıyor. Galaxy S25+’taki 1440p+ panelin aksine bu 1080p+ çözünürlük çözümü, pil ömrünü en üst düzeye çıkarmak ve iyi görüntü kalitesini korumak için ideal bir seçenek sunuyor.

Merakla beklenen telefonda 4.900 mAh’ye çıkarılan batarya yer alması bekleniyor. Bu da daha fazla dayanıklılık vadeden 200 mAh’lik bir artış anlamına geliyor. Daha da dikkat çekici olanı ise bekleme sürelerini azaltan bir hız olan 45W hızlı şarj standardının benimsenmesi gibi görünüyor. Kablosuz şarjın 15W standardı olarak kalması bekleniyor.

Hesaplamalı performans, geçmişte görülen “e” varyantından daha yüksek saat frekanslarında çalışan standart Exynos 2400 yonga setine emanet edilecek. Bu da gözle görülür bir performans artışı sağlayacak. 8 GB RAM ve 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri desteklenecek.

Ön taraftaki selfie kamerası, önceki 10 MP’den bir adım öteye geçerek yeni bir 12 MP sensörle gelişiyor. Böylelikle daha keskin selfieler için otomatik odaklamalı bir lens ekleme potansiyeli ortaya çıkıyor. Arka tarafta 50 MP ana kamera, 8 MP 3x telefoto lens ve 12 MP ultra geniş lens yer alması bekleniyor.

Samsung lansmandan sonra yedi yıl yazılım desteği garantisi vermeye hazırlanıyor. Bu taahhüt, cihazın değerini yakın geleceğin çok ötesine taşıyacak ve onu üst düzey modellerin politikalarıyla uyumlu hale getirecek gibi görünüyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde Galaxy S25 FE’nin resmi olarak bir düzenleyici kurum veritabanında ortaya çıktığını da eklemekte fayda var.