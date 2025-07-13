Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Mobil Teknoloji

    Üçe katlanan Samsung Galaxy G Fold yolda: Fakat herkes satın alamayacak

    Samsung'un üçe katlanan akıllı telefon modeli Galaxy G Fold bu yıl tanıtılacak. Fakat cihaz ne yazık ki sınırlı bölgelerde raflara gelecek.
    Samsung Galaxy G Fold
    Fotoğraftaki cihaz Tecno Phantom Ultimate G Fold'a aittir, temsili olarak kullanılmıştır.
    • Samsung, üçe katlanabilen Huawei Mate XT Ultimate cihazıyla doğrudan rekabet edecek bir model üzerinde çalışılıyor.
    • Uzun bir geliştirme sürecinden geçen telefonun artık üretime hazır olduğu bildirildi.
    • Fakat ne yazık ki cihazın yalnızca Çin ve Güney Kore pazarlarında raflara geleceği öğrenildi.

    Samsung’un geçen haftaki Galaxy Unpacked etkinliğinde, markanın üçe katlanabilir akıllı telefonu Galaxy G Fold modeliyle ilgili çeşitli ipuçları vermesi bekleniyordu. Fakat ne yazık ki şirket lansmanda suskun kalarak cihazla alakalı gizemi korudu. Gelen son raporlar ise merakla beklenen ürünün yolda olduğunu bizlere gösterdi.

    Güney Koreli şirketin mobil bölümünün başkanı Roh Tae-moon, The Korea Times’a yaptığı açıklamada, şirketin “bu yılın ilerleyen zamanlarında piyasaya sürmeyi hedeflediği üç katlı bir akıllı telefon üzerinde sıkı bir şekilde çalıştığını” söyledi. Henüz bir isim seçilmemiş olsa da ürünün “premium” sınıfa hitap edecek kelimelerle süsleneceği tahmin ediliyor.

    Galaxy G Fold yalnızca iki ülkede satılacak

    Geliştirme sürecindeki ilerlemeye rağmen Samsung hala kaç kişinin böyle bir cihaz istediğinden tam olarak emin değil. Şirket içindeki bir kaynak, Android Authority’ye verdiği demeçte telefonun teknik olarak üretime hazır olduğunu, ancak “tüketicilerin aslında böyle bir ürün istemediğini” dile getirdi.

    Yani Samsung, en azından şimdilik, temkinli davranacak gibi görünüyor. Şirket ilk üçe katlanabilir telefon modellerin yalnızca Güney Kore ve Çin’de piyasaya sürüleceği bildiriliyor. Bu nedenle başka bir yerde yaşıyorsanız, incelemeleri izlemekle yetinmeniz ya da birkaç nesil daha beklemeniz gerekecek.

    Samsung Galaxy G Fold

    Ocak ayındaki Unpacked’da kısa bir animasyon gösterimi yapıldı. Ardından Temmuz ayında nihayet resmi olarak tanıtılacağına dair söylentiler çığ gibi büyüdü. Bunun yerine Z Fold 7, Z Flip 7, Flip 7 FE ve yeni Galaxy Watch 8 serisini gördük.

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    Üçe katlanan telefonun fiyatı dudak uçuklatacak

    Tahmin edebileceğimiz gibi cihaz önceki ikiye katlanabilir modellerden çok daha pahalı olacak. Z Fold 7’nin fiyatı zaten 1.999 dolar olarak biliniyor. Üçe katlanan seçeneğin ise modele bağlı olarak 3 bin ila 3 bin 500 dolar aralığında olması bekleniyor.

    Bu inovatif çılgınlığı hayata geçiren tek ismin Samsung olmadığını da ekleyelim. Katlanabilir telefon pazarının öncü isimlerinden biri olan ve yıllardır bu alanda cesur ürünler ortaya koyan Huawei’nin de halihazırda üçe katlanan br cihazı mevcut.

    iPhone vs Samsung: Hangisi daha uzun süre güncelleme alıyor?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    iPhone vs Samsung: Hangisi daha uzun süre güncelleme alıyor?

    Üçe katlanabilen Huawei telefonu Çin’de yaklaşık 2 bin 800 dolara satılıyor. Mate XT Ultimate modeli “premium” hissiyata odaklanıyor. Fakat bu cihazlar herkesin kullanabileceği bir kitle cihazı olarak değil, daha çok, Z Fold’u çok sıradan bulanlar için bir koleksiyon parçası niteliğinde olacak.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.