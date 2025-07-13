Üçe katlanan Samsung Galaxy G Fold yolda: Fakat herkes satın alamayacak

Samsung, üçe katlanabilen Huawei Mate XT Ultimate cihazıyla doğrudan rekabet edecek bir model üzerinde çalışılıyor.

Uzun bir geliştirme sürecinden geçen telefonun artık üretime hazır olduğu bildirildi.

Fakat ne yazık ki cihazın yalnızca Çin ve Güney Kore pazarlarında raflara geleceği öğrenildi.

Samsung’un geçen haftaki Galaxy Unpacked etkinliğinde, markanın üçe katlanabilir akıllı telefonu Galaxy G Fold modeliyle ilgili çeşitli ipuçları vermesi bekleniyordu. Fakat ne yazık ki şirket lansmanda suskun kalarak cihazla alakalı gizemi korudu. Gelen son raporlar ise merakla beklenen ürünün yolda olduğunu bizlere gösterdi.

Güney Koreli şirketin mobil bölümünün başkanı Roh Tae-moon, The Korea Times’a yaptığı açıklamada, şirketin “bu yılın ilerleyen zamanlarında piyasaya sürmeyi hedeflediği üç katlı bir akıllı telefon üzerinde sıkı bir şekilde çalıştığını” söyledi. Henüz bir isim seçilmemiş olsa da ürünün “premium” sınıfa hitap edecek kelimelerle süsleneceği tahmin ediliyor.

Galaxy G Fold yalnızca iki ülkede satılacak

Geliştirme sürecindeki ilerlemeye rağmen Samsung hala kaç kişinin böyle bir cihaz istediğinden tam olarak emin değil. Şirket içindeki bir kaynak, Android Authority’ye verdiği demeçte telefonun teknik olarak üretime hazır olduğunu, ancak “tüketicilerin aslında böyle bir ürün istemediğini” dile getirdi.

Yani Samsung, en azından şimdilik, temkinli davranacak gibi görünüyor. Şirket ilk üçe katlanabilir telefon modellerin yalnızca Güney Kore ve Çin’de piyasaya sürüleceği bildiriliyor. Bu nedenle başka bir yerde yaşıyorsanız, incelemeleri izlemekle yetinmeniz ya da birkaç nesil daha beklemeniz gerekecek.

Ocak ayındaki Unpacked’da kısa bir animasyon gösterimi yapıldı. Ardından Temmuz ayında nihayet resmi olarak tanıtılacağına dair söylentiler çığ gibi büyüdü. Bunun yerine Z Fold 7, Z Flip 7, Flip 7 FE ve yeni Galaxy Watch 8 serisini gördük.

Üçe katlanan telefonun fiyatı dudak uçuklatacak

Tahmin edebileceğimiz gibi cihaz önceki ikiye katlanabilir modellerden çok daha pahalı olacak. Z Fold 7’nin fiyatı zaten 1.999 dolar olarak biliniyor. Üçe katlanan seçeneğin ise modele bağlı olarak 3 bin ila 3 bin 500 dolar aralığında olması bekleniyor.

Bu inovatif çılgınlığı hayata geçiren tek ismin Samsung olmadığını da ekleyelim. Katlanabilir telefon pazarının öncü isimlerinden biri olan ve yıllardır bu alanda cesur ürünler ortaya koyan Huawei’nin de halihazırda üçe katlanan br cihazı mevcut.

Üçe katlanabilen Huawei telefonu Çin’de yaklaşık 2 bin 800 dolara satılıyor. Mate XT Ultimate modeli “premium” hissiyata odaklanıyor. Fakat bu cihazlar herkesin kullanabileceği bir kitle cihazı olarak değil, daha çok, Z Fold’u çok sıradan bulanlar için bir koleksiyon parçası niteliğinde olacak.