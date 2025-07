F1 filmi Apple’ın gişedeki en başarılı işi oldu

27 Haziran'da vizyona giren F1 filmi kısa sürede 300 milyon dolar gişe hasılatına yaklaştı.

Şimdiden bütçesini çıkaran film, dünya çapında büyük bir popülarite yakaladı.

Apple'ın şimdiye kadarki en başarılı filmi olan F1, aynı zamanda Brad Pitt'in kariyerindeki en yüksek hasılatlı yapım olarak da kayıtlara geçti.

Apple TV+ imzalı F1 filmi küresel gişede rakiplerini kelimenin tam anlamıyla geride bıraktı. Uzun süredir heyecanla beklenen film tahminlere göre 300 milyon dolarlık sınırı kolayca aştı.

Bu olağanüstü sonuç, Apple’ın bugüne kadarki en büyük sinema başarısı olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda yaklaşık 145 milyon dolar hasılat elde eden bir açılış hafta sonu ile ünlü oyuncu Brad Pitt’in de kariyerinin en yüksek hasılat yapan filmi oldu.

Apple, F1 filminden beklediğini aldı

Variety tarafından aktarılan rakamlara göre F1 küresel gişede yaklaşık 293 milyon dolar hasılat elde etti. Bu da 300 milyon dolarlık dönüm noktasına ulaşmayı küçük bir engel haline getirdi. Film ayrıca yaklaşık 300 milyon dolarlık maliyetiyle şirketin en büyük prodüksiyon yatırımını da temsil ediyordu.

Bu bütçenin bir kısmı, yüksek hızlı yarışlardan doğrudan nefes kesici görüntüler kaydedilmesine olanak tanıyan ve izleyiciyi Formula 1’in adrenalinine kaptıran iPhone sensörleriyle donatılmış özel modüller de dahil olmak üzere özel ekipmanların oluşturulmasına ayrıldı.

Financial Times’ın tahminlerine göre film 500 milyon dolarlık barajı aşarak olağanüstü yeni bir rekor kırmaya da oldukça yakın görünüyor. Apple’ın bu filmle elde ettiği muazzam başarı göz önüne alındığında, şirketin yayın platformu Apple TV+’da yayınlanmasının biraz zaman alması muhtemel diyebiliriz.

Yüksek sinema hasılatı, Apple’ın abonelere sunmadan önce yatırım getirisini maksimize etmek istediğini ve küresel sinema gösteriminden yararlanmak istediğini gösteriyor. Fakat Apple TV+’ın şu anda ülkemizde mevcut olmadığı, dolayısıyla filmin Türkiye’de başka bir platformda yayınlanabileceğini de ekleyelim.

Şirket nihayet gişede aradığı ilgiyi buldu

F1’in gişe rakamları, Apple TV+ için önemli bir dönüm noktası olacak. Şirket şimdiden ulaşmış olduğu bu rakamlarla muazzam bir popülarite yakaladı. Söz konusu rakamların ilerleyen haftalarda daha fazla artacağı da aşikar.

Apple’ın orijinal filmler üretmedeki geçmiş performansı biraz karışık görünüyor. Daha önce şirketin en başarılı filmi 221 milyon dolar hasılat elde eden Ridley Scott’ın Napoleon filmi olmuştu.

Killers of the Flower Moon, küresel gişede 158 milyon dolar hasılatla üçüncü sırada yer alıyor. Öte yandan Fly Me to the Moon ve Argylle adlı diğer iki film ticari başarısızlık olarak değerlendirildi.