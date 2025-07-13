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    iPhone 17 ve 17 Air’ın lansman renkleri ortaya çıktı

    Eylül ayında resmi olarak tanıtılması beklenen iPhone 17 ve iPhone 17 Air modellerinin renk seçenekleri ortaya çıktı.
    iPhone 17 renk seçenekleri
    • iPhone 17 ve iPhone 17 modelleri bu yılın Eylül ayında "Pro" seçenekleriyle birlikte resmen tanıtılacak.
    • Merakla beklenen cihazların göz alıcı renk seçenekleri ortaya çıktı.
    • Standart modelin beş renkle geleceği söylenirken, ultra ince "Air" cihazının ise dört renk seçeneğiyle karşımıza çıkacağı söyleniyor.

    Apple alışık olduğumuz lansman geleneğini bozmayarak bu yılın Eylül ayında yeni akıllı telefon serisini piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Serinin temel modelleri arasında yer alacak iPhone 17 ve ultra ince iPhone 17 Air modellerinin renk seçenekleri ortaya çıktı.

    Sektördeki güvenilir kaynaklardan biri olarak tanınan @yeux1122 tarafından aktarılan bilgilere göre yeni amiral gemisi telefon serisinin temel modellerinin renkleri belli oldu. Söylentiler doğrultusunda iPhone 17 ve iPhone 17 Air modelleri sırasıyla iki beş ve dört ayrı renk seçeneğine ev sahipliği yapacak.

    iPhone 17 renk seçenekleri neler olacak?

    Ortaya çıkan son raporlara göre Apple, iPhone 17 serisinin standart seçeneğini Siyah, Gümüş, Mavi, Yeşil ve Mor olmak üzere beş renkte sunabilir. Bu rapora göre şirket, standart iPhone 17 serisi için iki yeni renk seçeneği sunmayı planlıyor. Yeşil ve mor/lavanta tonunun seriye eklenmesi bekleniyor.

    Farklı kaynaklardan gelen üst üste sızıntılar, bunların Apple’ın yeni nesil akıllı telefonlarının giriş seviyesi modeli için gerçek renk seçenekleri olma olasılığını artırıyor. Şirket farklı tercihlere hitap etmek için daha zengin bir palet seçiyor ve aynı seride nötr tonlar ile daha etkileyici tonları dengeliyor.

    iPhone 17 renk seçenekleri
    iPhone 17 renk seçenekleri ortaya çıktı | Görsel: yeux1122

    Yeni iPhone 17 Air modeli ise Siyah, Gümüş, Altın ve Mavi renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Ortaya çıkan bu bu bilgi, Fixed Focus Digital ve Majin Buu gibi tanınmış sızıntı kaynaklarından gelen önceki sızıntılarla da doğrulanıyor.

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    Gelen sızıntılar Apple’ın iPhone 17 Air renk seçenekleri için “yumuşak” olarak adlandırılan tonları tercih edeceğini bizlere gösteriyor. Renk seçimi profesyonel titizlik ile çağdaş tazelik arasında bir denge kurarak, sade bir zarafetin estetiğini yansıtıyor. Aynı zamanda Air modelini genel ürün yelpazesinde zarif bir alternatif olarak konumlandırarak hem temel modelden hem de “Pro” versiyonlarından ayırıyor.

    iPhone 17 Air renkleri
    iPhone 17 Air renk seçenekleri ortaya çıktı | Görsel: yeux1122

    Öte yandan bazı kaynaklar, Apple’ın iPhone 17 Pro’yu yeni bir Gök Mavisi tonuyla tanıtacağını öne sürdü. Bunun Mart ayında piyasaya sürülen en son M4 MacBook Air modeli için tanıtılan renkle aynı olabileceği tahmin ediliyor.

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    Şirketin bu kararı Apple ekosistemindeki farklı üst düzey ürün serilerinde estetik bir devamlılık sağlayacak gibi görünüyor. Diğer söylentiler ise yapı malzemelerinde de değişikliklere işaret ediyor.

    Bu yılki “Pro” modelleri titanyum yerine alüminyum çerçeve tercih edebilirken, arka tasarım yeni bir “kısmen alüminyum, kısmen cam” çözümüne sahip olabilir. Bu yapısal değişiklikler üst düzey modeller için yeni ve benzeri görülmemiş renk seçeneklerinin önünü açabilir. Fakat yine de bunu zaman gösterecek.

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    Son olarak iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesinin bu yılın Eylül ayına resmiyet kazanacağını ekleyelim.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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