Samsung açıkladı: Galaxy Z Fold 7 neden 4.400 mAh pille yetiniyor?

Samsung, Galaxy Z Flip 7'nin pil kapasitesini iyileştirerek 4.300 mAh'lik batarya tercih etti.

Fakat ne yazık ki aynı durum Galaxy Z Fold 7'de yaşanmadı.

Cihaz daha ince (8.9 mm) ve hafif (215 g) tasarımı korumak adına pilden feragat etmek zorunda kaldı.

Samsung geçtiğimiz günlerde New York’taki Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni katlanabilir telefonlarını tanıttı. Galaxy Z Flip 7 ve Z Flip 7 FE modellerinin yanı sıra şirket ayrıca geçen yılki Z Fold 6’nın yerini alan Galaxy Z Fold 7 modelini de karşımıza çıkardı.

Bazı iyileştirmeler getirse de bu telefon selefine kıyasla daha büyük bir bataryaya sahip değil. Bu durum da birçok kişiyi rahatsız etti. Buna karşılık olarak Samsung şimdi de telefonun neden bu alanda bir iyileştirmeyle gelmediğini açıkladı. İşte detaylar…

Galaxy Z Fold 7’nin pil kapasitesine ilişkin açıklama geldi

Neden sadece Galaxy Z Flip 7’nin daha büyük bir bataryaya (4.000 mAh’den 4.300 mAh’ye yükseltildi) sahip olduğunu, Z Fold serisinin ise sahip olmadığını soran SamMobile’a yaptığı açıklamada Samsung, yalnızca Galaxy Z Flip kullanıcılarının daha büyük pil kapasitesi talep ettiğini dile getirdi.

Öte yandan Galaxy Z Fold serisinin hayranlarının farklı öncelikleri vardı. Daha iyi bir kamera sistemi, daha ince ve hafif bir tasarım ve daha geniş bir harici ekran gibi özellikler onlar için daha önemliydi.

Samsung’un bu yıl Z Fold 7 modelinin daha ince tasarımına vurgu yaptığı ve bu nedenle pilde önemli bir artışa yer vermediği sonucuna varılabilir. Çinli rakipler daha önce daha büyük pillere sahip daha ince cihazlar sunmuş olsa da Güney Koreli şirket en azından artık tasarım konusunda onları yakalıyor.

Şirketin telefonun kalınlığını artırmadan daha yüksek yoğunluklu hücrelere yer verebilmesi için silikon-karbon anotlu yeni piller kullanmaya başlaması gerekecek. Bu teknolojinin ne zaman kullanılacağı ise henüz belli değil.

Bazıları bunun bir sonraki Galaxy S26 serisinde gerçekleşebileceğini umuyor. Fakat yine de bu konudaki ayrıntılar henüz çok sınırlı olduğundan dolayı söz konusu iddialara bir nebze şüpheyle yaklaşmakta fayda olacak.

Samsung Galaxy Z Fold 7 teknik özellikleri